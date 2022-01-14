澳網開打前喬科維奇再遭取消簽證，澳移民部長：基於公眾利益決定

（中央社）澳洲當局今天（14日）再次取消澳網男單頭號種子喬科維奇（港稱「祖高域」）的簽證，使他可能在展開澳網衛冕前被踢出境。他的律師團將向法院聲請禁制令，禁止行政部門驅逐喬科維奇。

34歲的喬科維奇（Novak Djokovic）尋求在墨爾本拿下創紀錄的第21座大滿貫冠軍，但澳洲移民部長霍克（Alex Hawke）斟酌後，以喬科維奇沒有接種COVID-19疫苗，可能對大眾造成危害為由，動用行政裁量權再度取消喬科維奇的簽證。

霍克在聲明中指出，「今天我執行移民法133C（3）賦予我的權限，基於公眾健康和良好秩序著想，撤銷喬科維奇先生持有的簽證，這麼做符合公眾利益。」

霍克稱，此決定遵循了法院在1月10日的命令，當時法院是以程序公平為由撤銷政府的決定。他指仔細考慮了內政部、澳洲邊防局和喬科維奇提供給他的信息，強調「莫里森政府堅定致力於保護澳洲邊界，特別是在應對疫情方面。」

《澳洲廣播公司》（ABC）報導，移民部長可援引健康、安全或基於公眾利益及秩序，撤銷簽證。除非另有特定情況，簽證遭撤銷後3年內不能再入境澳洲。

行政部門今天趕在17日本屆澳洲網球公開賽開打前做出撤銷喬科維奇簽證的決定，喬科維奇的律師團已表明，會向法院聲請禁制令，禁止行政部門驅逐。

塞爾維亞男網名將喬科維奇6日抵達墨爾本時入境簽證遭註銷，尋求澳網衛冕及歷史性第21個大滿貫金盃橫生波折。外媒研判很可能是他靠拿到免打疫苗與隔離的醫療豁免參賽，在澳洲引發眾怒，被澳洲政府借題發揮。

喬科維奇入境受阻被迫關入拘留飯店後，向當地聯邦法院興訟尋求救濟。法院10日判喬科維奇勝訴，要求行政部門發還他的護照等資料，也讓喬科維奇離開拘留飯店。

喬科維奇去年12月16日曾確診，之後康復。他原定參加1月17日至30日舉行的澳網，又以「6個月內曾染疫」為由，向澳洲網球公開賽主辦單位與維多利亞州（Victoria）政府取得醫療豁免，讓他可在沒接種新冠疫苗的情況下入境參賽。 入境事件再起波折，外界認為關鍵還是在於喬科維奇明知道確診，還出席了公開活動；而他在入境卡上勾選14天內沒有出國旅行，但卻前往西班牙，之後還將錯誤歸咎給經紀人。

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