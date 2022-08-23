國務機要費案纏訟16年除罪化後檢方不再上訴，陳水扁、吳淑珍等9人免訴確定

前總統陳水扁、妻子吳淑珍等人涉國務機要費案，纏訟16年，今年5月立法院三讀通過《會計法》第99條之1修法條文，賦予國務機要費除罪法源，高等法院更二審上月15日依新法，將一審均被判無期徒刑的陳水扁和吳淑珍，以及各被判20年、16年的總統府前後任辦公室主任馬永成、林德訓及前出納陳鎮慧等5人均判免訴；高等檢察署不上訴，相關被告免訴確定。

國務機要費相關人員全獲免訴

《中央社》報導，台灣高等法院更二審7月15日就國務機要費案、洗錢案部分宣判。更二審判決指出，陳水扁、妻子吳淑珍、兒子陳致中、媳婦黃睿靚、時任幕僚馬永成、林德訓、陳鎮慧以及被告蔡銘哲、郭銓慶，有關涉及國務機要費貪污罪、偽造文書罪及所涉洗錢部分，均為免訴。簡言之，國務機要費相關的貪污、偽造文書及洗錢罪，全獲免訴。

判決指出，國務機要費（貪污、偽文）及所涉洗錢部分，因為《會計法》第99條之1於2022年6月15日修正公布，解除2006年12月31日前國務機要計畫費用相關人員之財務責任，並免除刑事責任。本案有關詐領國務機要費時間，均在2006年12月31日之前，因此被告等人行為後法律廢止刑罰，判決免訴。

《自由時報》報導，陳水扁先前已另案被依舊法判合併應執行刑的法定上限20年徒刑定讞，國務機要費貪污案獲判免訴後，停審中的二次金改等4案，即使最後被判有罪，也不會被判無期徒刑，不會影響其最高刑期。針對身陷國務機要費案長達16年的馬永成、林德訓、陳鎮慧等3人而言，歷經司法煎熬，終獲自由之身，且不必被連帶追繳不法金額上億元。

《聯合報》報導，但吳淑珍當時收受龍潭購地案、南港展覽館案賄款後，曾指示特助蔡銘哲將錢匯往海外帳戶藏匿，再將部分款項以人頭帳戶層層轉匯洗回台灣，部分款項則指示陳致中、黃睿靚利用海外帳戶配合洗錢，因此遭判決有罪。

吳淑珍與兒子陳致中、媳婦黃睿靚因涉嫌洗錢，各判刑2年、1年和10月，當中僅黃睿靚獲緩刑。此部分檢方同樣不上訴，但吳、陳、黃均不服判決已上訴。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範