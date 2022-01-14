2022/01/14,
國際

川普支持者襲擊國會大廈事件：極右翼組織「守誓者」領導人落網，以「煽動叛亂」重罪起訴

川普支持者襲擊國會大廈事件：極右翼組織「守誓者」領導人落網，以「煽動叛亂」重罪起訴
圖為守誓者領導人羅茲｜Photo Credit：AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

起訴書中，揭露守誓者在襲擊國會大廈之前，不但招募成員、準備武器也企圖破壞2020年的大選結果。進攻國會大廈的那天，部分守誓者成員帶著裝備衝入大廈，另一部份則在外支援，協助快速將武器送入華盛頓特區中。

2021年1月6日，美國國會參眾兩院舉行聯席會議，要確認拜登的當選。不過會議中川普支持者闖入國會大廈，不但導致議程中斷，更造成人員傷亡。當時美國極右翼組織「守誓者」（Oath Keepers）也參與其中，而昨（13）日美國司法部依煽動叛亂的重罪起訴守誓者的領導人羅茲（Stewart Rhodes）、以及其他10位成員，是司法部首次以煽動叛亂的罪名，起訴國會大廈襲擊事件的參與者。

美國司法部：罕見依煽動叛亂罪起訴「守誓者」

《CNN》報導，1月6日美國司法部以煽動叛亂罪起訴「守誓者」的領導人以及10位成員。煽動叛亂罪，就是指試圖「以武力推翻、或催毀美國政府」。

值得注意的是，過去美國不常用煽動叛亂罪起訴被告，因為不但具有政治色彩，而且很難成案。事實上先前司法部長加蘭（Merrick Garland）也不太願意以煽動叛亂罪的罪名起訴，不過之後調查局調查人員與華盛頓特區檢察官花了很多時間蒐證，而後的起訴書也揭露守誓者在襲擊國會大廈之前做的計畫，不但招募成員、準備武器也企圖破壞2020年的大選結果。

《路透社》報導，判決書中指出，羅茲在2020年11月得知美國大選結果後，就開始向其他成員發送訊息，鼓吹「以武力反對總統政權的合法轉移」。而檢察官也表示，羅茲在2020年12月，計畫攜帶武器去支援國會大廈的行動。

檢察官也指出，進攻國會大廈的那天，部分守誓者成員帶著裝備衝入大廈，另一部份則在外支援，作為「快速應變小組」。由於守誓者將武器存放在維吉尼亞州的一間旅館中，「快速應變小組」的任務，就是協助快速將武器送入華盛頓特區。

目前在調查闖入國會大廈的案件中，司法部已經起訴超過725人。其中有165人認罪、70人判刑。

「守誓者」是誰，為什麼攻入國會大廈？

《路透社》報導，「守誓者」是一個組織鬆散的右翼團體，主要由現任或已退休的警察、急救人員或軍人組成。這個組織認為美國聯邦政府正在侵犯他們的權利，而成員在守誓者闖入國會大廈之後，大幅增加。

《CNN》指出，司法部在2021年時就開始陸續追查守誓者成員，7月時就有部分守誓者成員認罪，並且表示會與檢方合作。過去羅茲一直否認自己在1月6日時有犯下任何罪刑，而報導也分析，是透過當時的一路追查，最終才起訴守誓者的領導人。

延伸閱讀：

新聞來源：

核稿編輯：楊士範


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。