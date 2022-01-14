川普支持者襲擊國會大廈事件：極右翼組織「守誓者」領導人落網，以「煽動叛亂」重罪起訴

2021年1月6日，美國國會參眾兩院舉行聯席會議，要確認拜登的當選。不過會議中川普支持者闖入國會大廈，不但導致議程中斷，更造成人員傷亡。當時美國極右翼組織「守誓者」（Oath Keepers）也參與其中，而昨（13）日美國司法部依煽動叛亂的重罪起訴守誓者的領導人羅茲（Stewart Rhodes）、以及其他10位成員，是司法部首次以煽動叛亂的罪名，起訴國會大廈襲擊事件的參與者。

美國司法部：罕見依煽動叛亂罪起訴「守誓者」

《CNN》報導，1月6日美國司法部以煽動叛亂罪起訴「守誓者」的領導人以及10位成員。煽動叛亂罪，就是指試圖「以武力推翻、或催毀美國政府」。

值得注意的是，過去美國不常用煽動叛亂罪起訴被告，因為不但具有政治色彩，而且很難成案。事實上先前司法部長加蘭（Merrick Garland）也不太願意以煽動叛亂罪的罪名起訴，不過之後調查局調查人員與華盛頓特區檢察官花了很多時間蒐證，而後的起訴書也揭露守誓者在襲擊國會大廈之前做的計畫，不但招募成員、準備武器也企圖破壞2020年的大選結果。

《路透社》報導，判決書中指出，羅茲在2020年11月得知美國大選結果後，就開始向其他成員發送訊息，鼓吹「以武力反對總統政權的合法轉移」。而檢察官也表示，羅茲在2020年12月，計畫攜帶武器去支援國會大廈的行動。

檢察官也指出，進攻國會大廈的那天，部分守誓者成員帶著裝備衝入大廈，另一部份則在外支援，作為「快速應變小組」。由於守誓者將武器存放在維吉尼亞州的一間旅館中，「快速應變小組」的任務，就是協助快速將武器送入華盛頓特區。

目前在調查闖入國會大廈的案件中，司法部已經起訴超過725人。其中有165人認罪、70人判刑。

「守誓者」是誰，為什麼攻入國會大廈？

《路透社》報導，「守誓者」是一個組織鬆散的右翼團體，主要由現任或已退休的警察、急救人員或軍人組成。這個組織認為美國聯邦政府正在侵犯他們的權利，而成員在守誓者闖入國會大廈之後，大幅增加。

《CNN》指出，司法部在2021年時就開始陸續追查守誓者成員，7月時就有部分守誓者成員認罪，並且表示會與檢方合作。過去羅茲一直否認自己在1月6日時有犯下任何罪刑，而報導也分析，是透過當時的一路追查，最終才起訴守誓者的領導人。

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核稿編輯：楊士範