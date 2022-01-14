台積電法說會營收驚人、賺逾2個股本 ，外資上調目標價至千元，台股加權指數高點估值破2萬

台積電於1月13日召開法說會，總裁魏哲家預期，2022年在疫情加速數位轉型、5G及高效能運算（HPC）、車用晶片產業趨勢的帶動下，台積電的晶圓代工產能將全年吃緊。外資相當看好，上調台積電目標價至1050元，並將加權指數高點估值，由1萬9500點拉上2萬1000點。

2021年台積電營收驚人，達到1兆5874億元

台積電於2021年第四季，受惠行動裝置、高效能運算、物聯網以及消費性電子，業績全面成長，單季營收高達4381.9億元，季增5.7%，創歷史新高。其中，5奈米製程，佔整體產品比重達23%，7奈米則是27%。

再加上，議價能力提高成本持續改善，台積電第4季毛利率攀高至52.7%，相較於前一季，拉升了1.4%，歸屬母公司淨利，達到1662.3億，季增6.4%，每股純益6.41元，再次刷新單季獲利，創下歷史新高紀錄

2021年台積電總營收為1兆5874億元，年增18.5%，續創年度新高；全年毛利率51.6%，較前年下降1.5%，歸屬母公司淨利為5965.4億元，年增15.2%，每股純益23.01元。

較2020年成長15.2%，賺進逾2個股本，每股淨利23.01元，表現優於預期。1月13日美股早盤，台積電ADR大漲逾9%，改寫新高價145美元。

台積電總裁魏哲家表示，過去3年台積電資本支出從2019年的149億美元（新台幣4172億元）提高至2021年的300億美元（新台幣8400億元），2022年資本支出將提高到400至440億美元。

台積電財務長黃仁昭表示，邁入2022年第一季，HPC相關應用的需求、汽車電子市場的持續回溫、以及移動裝置的季節性影響，相較於近幾年來略為和緩，將支持業績成長。

各大法人看好，台積電股價上看「千元」

魏哲家表示，2022年將是台積電強勁成長的一年，預期不含記憶體的全球半導體市場，相較去年成長9%，晶圓代工市場年成長率接近20%。他還說，預期長期毛利率表現可達53%以上，股東權益報酬率（ROE）可達25％以上。

台積電強調，有信心年成長率將介於25至29%，高於產業水準。其中，先進和特殊製程強勁需求，進一步拉抬業績成長，包括智慧型手機、HPC、物聯網和車用電子等4大平台，均看到客戶強勁需求。

高盛證券（The Goldman Sachs）對台積電相當看好，預估今年每股獲利衝破30元，調高股價至1050元，再加上花旗環球證券、凱基投顧等指標外資，相繼調升目標價，台積電展望極佳，看好台股後續發展。

《關鍵評論網》訪問超豐電子業內工程師表示，從台積電法說會的資本支出金額，就能看出台積電對未來的展望，從3年前的百億美元支出，到現在變成將近440億美元，這是相當驚人的成長幅度。

他強調，如果一間公司沒有對自己的前景有把握，不會隨意上調資本支出，因為這關乎股東權益，甚至是一間公司往後的命運，尤其在半導體產業上，機台設備成本極高，若沒有市場支持，很容易就會大幅虧損。

業內工程師指出，台積電將近440億美元的資本支出，也在向全球半導體業者傳達一個訊息，在晶圓代工領域的門檻會越來越高，諸如像英特爾（Intel）的公司，會打退堂鼓，放棄半導體製造的領域，台積電進而鞏固產業地位。

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核稿編輯：翁世航