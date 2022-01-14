環境及生態局——香港自然生態，扭轉惡化趨勢的希望？

1月12日政府宣布計劃架構重組方案，我最重視的是「環境局」改名「環境及生態局」，擴大職能範疇，包含環境衛生、食物安全、漁農和禽畜公共衛生等政策。

能夠把一向不受重視的「生態」提升到政府高層架構的顯眼位置，反映政府對時代脈搏的醒覺，把「環境」和「生態」結合起來，配合重視自然與人類社會互動的世界大趨勢，這些都是香港政府非常正面的轉變，關心香港自然生態的朋友們，終於見到了扭轉持續惡化趨勢的希望。

在推進自然保育政策方面，香港落後於內地，早於2012年內地已經確立了「大力推進生態文明建設」為全國發展戰略佈局的重要內容，2018年習近平清楚講明：「不能一邊宣佈全面建成小康社會，一邊生態環境品質仍然很差，這樣人民不會認可，也經不起歷史檢驗。」（註1）

同年，原本的國務院「環境保護部」擴充職能和重組為「生態環境部」，「生態」甚至排在「環境」前面，新的「部」不再只是管空氣污染之類的傳統範疇，而是把「山水林田湖草」等不同生態視為統一的生命共同體，深入實施山水林田湖草一體化生態保護和修復。

反觀香港，有國際重要性的米埔后海灣拉姆薩爾濕地聞名國際，是香港的名牌，但是香港的地產商長期覬覦平坦的濕地，多年來逐步逼入周邊的濕地緩衝區，至今沒有收手，行政當局一路以來似乎擋不住地產商的逼迫，新地盤一個接一個冒起，另一方面來歷不明的非法傾倒泥頭事件，重複又重複，拉姆薩爾濕地所受壓力愈來愈大。

Photo Credit: iStock

如果政府真心明白和認同「生態文明建設」，此後必須讓「環境及生態局」在保護濕地方面有更大的發言權，有力制約地產商和其他政府部門任何意圖入侵濕地的行為，以及督促所有相關部門強力執行懲罰破壞濕地的惡性行為。

在這方面習近平具體地說了：「在環境品質底線方面，將生態環境品質只能更好、不能變壞作為底線，並在此基礎上不斷改善，對生態破壞嚴重、環境品質惡化的區域必須嚴肅問責」。破壞濕地百分百是破壞生態，不得縱容，必須嚴懲。

願望「環境及生態局」早日成立，以及得到充分賦權，為香港人保住我們的「綠水青山」，為下一代保住他們的「金山銀山」。

文章獲作者授權轉載，原文看作者網誌。

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！