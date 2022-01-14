2022/01/14,
環境

環境及生態局——香港自然生態，扭轉惡化趨勢的希望？

環境及生態局——香港自然生態，扭轉惡化趨勢的希望？
Photo Credit: iStock

我們想讓你知道的是

1月12日政府宣布計劃架構重組方案，我最重視的是「環境局」改名「環境及生態局」，擴大職能範疇，包含環境衛生、食物安全、漁農和禽畜公共衛生等政策。

1月12日政府宣布計劃架構重組方案，我最重視的是「環境局」改名「環境及生態局」，擴大職能範疇，包含環境衛生、食物安全、漁農和禽畜公共衛生等政策。

能夠把一向不受重視的「生態」提升到政府高層架構的顯眼位置，反映政府對時代脈搏的醒覺，把「環境」和「生態」結合起來，配合重視自然與人類社會互動的世界大趨勢，這些都是香港政府非常正面的轉變，關心香港自然生態的朋友們，終於見到了扭轉持續惡化趨勢的希望。

在推進自然保育政策方面，香港落後於內地，早於2012年內地已經確立了「大力推進生態文明建設」為全國發展戰略佈局的重要內容，2018年習近平清楚講明：「不能一邊宣佈全面建成小康社會，一邊生態環境品質仍然很差，這樣人民不會認可，也經不起歷史檢驗。」（註1）

同年，原本的國務院「環境保護部」擴充職能和重組為「生態環境部」，「生態」甚至排在「環境」前面，新的「部」不再只是管空氣污染之類的傳統範疇，而是把「山水林田湖草」等不同生態視為統一的生命共同體，深入實施山水林田湖草一體化生態保護和修復。

反觀香港，有國際重要性的米埔后海灣拉姆薩爾濕地聞名國際，是香港的名牌，但是香港的地產商長期覬覦平坦的濕地，多年來逐步逼入周邊的濕地緩衝區，至今沒有收手，行政當局一路以來似乎擋不住地產商的逼迫，新地盤一個接一個冒起，另一方面來歷不明的非法傾倒泥頭事件，重複又重複，拉姆薩爾濕地所受壓力愈來愈大。

iStock-1220322912
Photo Credit: iStock

如果政府真心明白和認同「生態文明建設」，此後必須讓「環境及生態局」在保護濕地方面有更大的發言權，有力制約地產商和其他政府部門任何意圖入侵濕地的行為，以及督促所有相關部門強力執行懲罰破壞濕地的惡性行為。

在這方面習近平具體地說了：「在環境品質底線方面，將生態環境品質只能更好、不能變壞作為底線，並在此基礎上不斷改善，對生態破壞嚴重、環境品質惡化的區域必須嚴肅問責」。破壞濕地百分百是破壞生態，不得縱容，必須嚴懲。

願望「環境及生態局」早日成立，以及得到充分賦權，為香港人保住我們的「綠水青山」，為下一代保住他們的「金山銀山」。

文章獲作者授權轉載，原文看作者網誌

責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。