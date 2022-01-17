文：朱家安

如果我真的不相信有鬼，鬼故事對我還會有效果嗎？如果讀了鬼故事而感到害怕，是否代表我還是有一點點相信鬼存在呢？

這些問題的基礎，在於情感到底是一種怎樣的東西。例如說，如果「怕鬼」跟「怕期末考」不一樣，代表害怕不只是一種情緒反應，而是一種有「內容」的東西。害怕不只是發抖、冒冷汗、腎上腺素分泌，害怕還可以「關於」特定事物，就像語言文字可以關於特定事物一樣。

事實上，害怕不只是可以關於特定事物，而且還幾乎總是關於特定事物，害怕有對象，當你害怕，你幾乎總是害怕某個東西，而且這個東西幾乎總是位於未來。

這些特性讓害怕似乎可以跟信念起衝突。如果你不相信有鬼存在，你就不會認為鬼有可能在今天晚上現身找你，那你就沒必要害怕鬼。反過來說，當我害怕鬼，是否代表我相信有鬼？或者相信實務上可能有鬼？

或許其他案例會有幫助，例如天空步道。天空步道是透明地板的步道，通常設於高處，作為觀光景點。走天空步道的人通常會恐懼，有些人會軟腳無法前進（別問我怎麼知道的），因為他們害怕墜落。然而，這是否代表他們相信天空步道並不安全、相信他們在實務上有可能真的墜落？

顯然並不是，因為若是這樣，他們一開始就不會走上天空步道。天空步道的例子似乎顯示：我們因為某件事情感到恐懼，這並不代表我們相信那件事情會實現，甚至也不代表我們相信那件事情在實務上可能會實現。雖然害怕跟信念一樣有內容，但害怕跟信念的內容可以脫勾。

情感的自然演化和社會建構

就算我們不相信某件事情在實務上有可能實現，我們依然會為那件事情感到恐懼，這就是為什麼天空步道、雲霄飛車和鬼片讓人害怕。想像一下，「恐懼」這種情感為什麼會演化出來？或許就是因為那些不會在懸崖邊起恐懼反應的人死亡率太高，所以他們的基因沒有遺留下來。要幫助我們的老祖宗保住小命，各種情感需要快速自動，並且足以跟意識和好奇心抗衡。

道德心理學家Jonathan Haidt在《好人總是自以為是》裡討論跟道德有關的情感，顯然這些情感有演化基礎，並且其「觸發機制」會受到後天環境和文化教育影響。有些猴子看到童軍繩或水管會展現恐懼的反應，這並不是因為這些東西對他們來說有什麼危險的，而是因為他們怕蛇。

這種「情感失準」的情況在人類身上一樣有。例如噁心感，有學者認為這是某種「體外免疫系統」，避免毒物進入身體。但有些人顯然也會對一些非毒物也無威脅的東西感到噁心，例如「被消毒過的蟑螂浸泡過的果汁」（這是實驗室案例，還好我不是受試者）。

在《從噁心到同理》裡，哲學家Martha Nussbaum討論噁心感的合理性，指出噁心感的觸發物會受到「社會建構」：在世界歷史的不同階段和地區，政治和教育曾經成功教導人對特定人感到噁心，包括種性制度的低階族群、猶太人、同性戀、女人、老女人、月經來潮的女人。

經過社會建構和環境變遷，某些噁心感不再有指出「真正具有威脅之物」的功能，Nussbaum用這來說明，對同志的噁心感不能成為好理由去反對同志的政治權利。依循類似路線，哲學家Peter Singer則在《真實世界的倫理課》裡說明為什麼我們對亂倫的排斥感不能用來反對亂倫。

情感有演化基礎，也受到社會建構，並且可以人為操弄。比起納粹利用政治宣傳把猶太人塑造成噁心的低賤種族，我們這些不相信鬼存在的人用鬼片嚇嚇自己，已經算是很無害的應用了。

本文經Readmoo閱讀最前線授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰