2022/01/14,
國際

柬埔寨總理洪森拜訪緬甸軍方領導人，馬國外長憂此舉令外界誤會東協認可政變合法性

柬埔寨總理洪森拜訪緬甸軍方領導人，馬國外長憂此舉令外界誤會東協認可政變合法性
柬埔寨首相洪森（右二）於 2022 年 1 月 8 日從緬甸返回時走在金邊國際機場。Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

柬埔寨首相洪森拜訪緬甸國防軍總司令敏昂萊，是自從去年軍政府掌權以來第一次接受國外政府領導人的訪問，馬來西亞擔心洪森此舉會讓各界認為東協已承認軍政府的合法性。

柬埔寨總理洪森（Hun Sen）5日拜訪緬甸國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing），是緬甸自從去年軍政府掌權以來第一次接受國外政府領導人的訪問。此訪問除了引起當地民眾強烈抗議，馬來西亞外交部長拿督賽夫丁·阿都拉（Dato’ Saifuddin bin Abdullah）於13日也為此表達擔憂，擔心這訪問會被視為緬甸軍政府已獲得區域各國的認可，因為柬埔寨是今年的東協輪值主席國。

根據《路透社》報導，洪森上週的探訪是為了推動由東南亞國家協會（ASEAN，以下簡稱東協）擬定的緬甸和平計畫。去年4月，東協通過了一項五點共識（Five-Point Consenses）和平計畫，即緬甸應該立即停止暴力、各方應進行建設性對話、東協主席應協助調解、東協應透過災害管理人道主義支援協調中心（AHA Centre）提供人道主義支援及國家特派員或代表團應赴緬甸與相關人員進行會談。

洪森在赴緬甸前曾喊話：「緬甸的兄弟們，你們希望自己的國家陷入內戰，還是希望問題可以趕快解決？」並呼籲緬甸各方克制對人民的攻擊，遵守和平計畫。印尼總統佐科威（Jokowi）也在推特上發文，「若緬甸在五點共識上沒有進展，東協峰會（ASEAN Summit）將由非政府組織代表緬甸軍政府參與。」

另一方面，賽夫丁對記者表示，洪森的探訪會被視為對軍政府的認可，因此他對這次探訪的態度有所保留。「馬來西亞認為他擁有選擇探訪緬甸的權利，但身為東協主席國的柬埔寨，在探訪之前應該先諮詢其他東協成員領袖的意見。」賽夫丁也不確定在這次探訪之後，柬埔寨會不會持續把緬甸軍政府排除在東協會議之外，而馬來西亞與汶萊目前的立場是支持現狀的。

2021年10月，敏昂萊因未遵守和平主義被禁止參與東協峰會，但洪森卻在12月表示緬甸是大家族成員，軍政府有權出席會議，更說道：「依照東協憲章，沒有任何成員可以排除另一個成員。」這次的參訪引起緬甸民眾上街抗議，高舉「洪森不要來緬甸」、「我們不要獨裁者洪森」的牌子。

隨同洪森探訪緬甸的巴索坤（Prak Sokhnn）表示，「若我們用頭部去撞他們建立的厚牆，是無濟於事的。」柬埔寨只是用不一樣的做法讓緬甸遵守五點和平共識。

2021年2月1日以來，緬甸長期處於動亂之中。統計至今，緬甸已有殺害1466名平民被軍政府殺害、8589名人士被扣留。緬甸民選領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）更在今年1月10日因非法進口及持有對講機有關的2項指控，以及1項違反COVID-19（2019冠狀病毒疾病）規範，被法庭宣判4年有期徒刑。

洪森是世界上任期最久的國家領袖之一，國際對他的評價是個渴望權力、限制輿論、鎮壓異議份子的領導人。洪森領導的柬埔寨人民黨在2018年大選佔有多數席位獲勝。據《路透社》的報導，國際特赦組織主任艾莫林．吉爾（Emerlynne Gil）表示，這次訪問將帶給緬甸軍政府模糊的訊息，洪森應該帶領東協採取更強烈的行動來解決該國嚴重的人權問題。

最新消息指出，緬甸軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）在新聞發佈會上說明，洪森上週的探訪取得「良好結果」，柬埔寨將在擔任東協主席期間進行公平統治。紹敏通也強調，就算面對國際壓力，緬甸軍方不會妥協。

新聞來源：

延伸閱讀：

責任編輯：駱芷萱
核稿編輯：杜晉軒

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。