柬埔寨總理洪森拜訪緬甸軍方領導人，馬國外長憂此舉令外界誤會東協認可政變合法性

柬埔寨總理洪森（Hun Sen）5日拜訪緬甸國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing），是緬甸自從去年軍政府掌權以來第一次接受國外政府領導人的訪問。此訪問除了引起當地民眾強烈抗議，馬來西亞外交部長拿督賽夫丁·阿都拉（Dato’ Saifuddin bin Abdullah）於13日也為此表達擔憂，擔心這訪問會被視為緬甸軍政府已獲得區域各國的認可，因為柬埔寨是今年的東協輪值主席國。

根據《路透社》報導，洪森上週的探訪是為了推動由東南亞國家協會（ASEAN，以下簡稱東協）擬定的緬甸和平計畫。去年4月，東協通過了一項五點共識（Five-Point Consenses）和平計畫，即緬甸應該立即停止暴力、各方應進行建設性對話、東協主席應協助調解、東協應透過災害管理人道主義支援協調中心（AHA Centre）提供人道主義支援及國家特派員或代表團應赴緬甸與相關人員進行會談。

洪森在赴緬甸前曾喊話：「緬甸的兄弟們，你們希望自己的國家陷入內戰，還是希望問題可以趕快解決？」並呼籲緬甸各方克制對人民的攻擊，遵守和平計畫。印尼總統佐科威（Jokowi）也在推特上發文，「若緬甸在五點共識上沒有進展，東協峰會（ASEAN Summit）將由非政府組織代表緬甸軍政府參與。」

Should there be no significant progress on the implementation of 5PCs, Myanmar should only be represented by non-political level at ASEAN meetings. — Joko Widodo (@jokowi) January 5, 2022

另一方面，賽夫丁對記者表示，洪森的探訪會被視為對軍政府的認可，因此他對這次探訪的態度有所保留。「馬來西亞認為他擁有選擇探訪緬甸的權利，但身為東協主席國的柬埔寨，在探訪之前應該先諮詢其他東協成員領袖的意見。」賽夫丁也不確定在這次探訪之後，柬埔寨會不會持續把緬甸軍政府排除在東協會議之外，而馬來西亞與汶萊目前的立場是支持現狀的。

2021年10月，敏昂萊因未遵守和平主義被禁止參與東協峰會，但洪森卻在12月表示緬甸是大家族成員，軍政府有權出席會議，更說道：「依照東協憲章，沒有任何成員可以排除另一個成員。」這次的參訪引起緬甸民眾上街抗議，高舉「洪森不要來緬甸」、「我們不要獨裁者洪森」的牌子。

Cambodia to take 'different approaches' to Myanmar crisis as ASEAN chair https://t.co/797zvq3yXd pic.twitter.com/2BOLLjWO5S — Reuters (@Reuters) January 8, 2022

隨同洪森探訪緬甸的巴索坤（Prak Sokhnn）表示，「若我們用頭部去撞他們建立的厚牆，是無濟於事的。」柬埔寨只是用不一樣的做法讓緬甸遵守五點和平共識。

2021年2月1日以來，緬甸長期處於動亂之中。統計至今，緬甸已有殺害1466名平民被軍政府殺害、8589名人士被扣留。緬甸民選領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）更在今年1月10日因非法進口及持有對講機有關的2項指控，以及1項違反COVID-19（2019冠狀病毒疾病）規範，被法庭宣判4年有期徒刑。

洪森是世界上任期最久的國家領袖之一，國際對他的評價是個渴望權力、限制輿論、鎮壓異議份子的領導人。洪森領導的柬埔寨人民黨在2018年大選佔有多數席位獲勝。據《路透社》的報導，國際特赦組織主任艾莫林．吉爾（Emerlynne Gil）表示，這次訪問將帶給緬甸軍政府模糊的訊息，洪森應該帶領東協採取更強烈的行動來解決該國嚴重的人權問題。

最新消息指出，緬甸軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）在新聞發佈會上說明，洪森上週的探訪取得「良好結果」，柬埔寨將在擔任東協主席期間進行公平統治。紹敏通也強調，就算面對國際壓力，緬甸軍方不會妥協。

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責任編輯：駱芷萱

核稿編輯：杜晉軒

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