2022/01/14,
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英國安德魯王子涉性剝削案在美國受審，被拔除軍階和王室贊助、不再被稱為「殿下」

英國安德魯王子涉性剝削案在美國受審，被拔除軍階和王室贊助、不再被稱為「殿下」
圖為正在開車的安德魯王子。｜Photo Credit：Newscom / 達志影像

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安德魯王子在2019年就已經因為艾普斯坦而辭去公職，本次他被剝奪榮譽軍事頭銜和王室贊助，是得到他的母親、女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth）的批准和同意。

英國安德魯王子（Prince Andrew）因涉入美國富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的性侵案，目前正在美國法院受審中。英國王室13日宣布拔除其軍階與王室贊助，這意味著他將來不再會被稱為「殿下」。

綜合《路透社》的報導，安德魯王子在2019年就已經因為艾普斯坦而辭去公職，本次他被剝奪榮譽軍事頭銜和王室贊助，是得到他的母親、女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth）的批准和同意。這意味著安德魯王子與王室間沒有任何關係，白金漢宮在一份聲明中指出，未來他將以普通公民的身份為性侵案辯護。

一名美國女子朱弗里（Virginia Giuffre）2020年在美國曼哈頓聯邦法院提起民事訴訟，指出已故的美國富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）在她17歲時，強迫她與安德魯王子發生性關係。《衛報》報導，根據紐約州為兒童性虐待倖存者所制定的法律，儘管事發時間已在追究時效之外，朱弗里還是能提起訴訟。

安德魯王子強烈否認這些指控，辯稱自己沒有參與對未成年人的性剝削或目睹事件。他的律師指出，他在2009年就已經和艾普斯坦以50萬美元和解，且朱弗里起訴的法律違憲，說法又太過模糊。

在法庭上，美國聯邦地區法院法官卡普蘭（Lewis Kaplan）駁回安德魯王子提出的撤銷訴訟聲請。卡普蘭指出，朱弗里可以追究安德魯王子毆打她、造成她情緒困擾的指控。如果雙方沒有達成和解，安德魯王子可能被迫在9月至12月間的審判中作證。

朱弗里控安德魯3次性侵

《BBC》的報導指出，朱弗里在17歲時在美國前總統川普（Donald Trump，港譯「特朗普」）於佛羅里達棕梠灘的「海湖莊園」度假村工作，結識艾普斯坦當時的女友、英國名媛麥斯威爾（Ghislaine Maxwell）。麥斯威爾表示，會讓她接受按摩治療師的培訓。

朱弗里第一次見到艾普斯坦時，他赤身露體地躺在家中，並指導朱弗里如何為他按摩。「他們看起來是好人，所以我信任他們」，在7歲時就曾因性虐待留下創傷的朱弗里告訴《BBC》。

2001年，艾普斯坦帶著朱弗里搭私人飛機環遊世界，在那些有權有勢的朋友之間，她「像一盤水果一樣被傳遞著」。艾普斯坦也把朱弗里帶到倫敦，介紹給安德魯王子，還留下一張著名的合照。隨後，麥斯威爾告訴朱弗里，她必須為安德魯王子做「她為艾普斯坦做的事情」。

「那是我生命中非常可怕的時期……我沒有被綁起來，但這些權貴就是我的鎖鏈」，朱弗里向《BBC》指出，她被安德魯王子性侵至少3次，分別是在於麥斯威爾的倫敦豪宅、艾普斯坦的曼哈頓住處，以及艾普斯坦在加勒比海買下的小聖詹姆斯島上。

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Photo Credit：Reuters / 達志影像
圖左為朱弗里（Virginia Giuffre），圖右為律師。

安德魯上節目辯解：2001年3月10日我在吃披薩

安德魯王子於2019年上《BBC》的採訪節目，被問到2001年是否在夜店和朱弗里碰面時，安德魯王子矢口否認，還和主持人澄清，2001年3月10日當天，他和孩子一起在連鎖披薩店「Pizza Express」吃飯。

被問到為何會這麼清楚記得18年前所發生的事情，安德魯王子辯稱，因為去連鎖披薩店對他來說是很不尋常的事情。

朱弗里指出，安德魯王子非常會流汗，在被主持人問到這題時，安德魯王子解釋，他在福克蘭戰爭期間，打了太多腎上腺素，所以幾乎不可能流汗。

當時，安德魯王子本來是想維護自己的清白，結果表現得像場災難，過程中，他不斷否認與艾普斯坦關係密切，強調他們會認識都是因為麥斯威爾。

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責任編輯：李芯
核稿編輯：楊士範


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