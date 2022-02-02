【對談】沈默 X 林峰毅：在台北城市的邊緣，創造另一種烏托邦式的想像

文：林夢媧｜攝影：葉飛｜場地提供：咖啡境CoffeeWonderland

以《劍如時光》挑戰類型疆界、重鑄武俠寫作的可能性後，沉寂兩年多，沈默在2022年1月推出新小說《超能水滸》，故事的時間放置在世界核戰後的末日，加入了台北地景書寫，處理超能力的主題，且開發全新的世界觀與戰鬥系統。同樣在類型領域奮戰、兼具藝術家背景的小說家林峰毅，接連兩本作品《劍客的接待》、《師大公園地下社會》亦以台北地景為主，深刻描繪城市邊緣者生存軌跡。

兩位創作者的此番對談，也就揭露了他們如何看待通俗、流行文化，又是如何把各種圖像的養分化入小說裡，並涉入台北的真實感受，乃至如何在城市之中維續身為創作者的自覺與生活。

《JoJo的奇妙冒險》的啟發

荒木飛呂彥的漫畫《JoJo的奇妙冒險》系列深受讀者喜愛，其中的替身能力之精妙，讓同是《JoJo的奇妙冒險》粉的沈默與林峰毅都讚不絕口。關於這套漫畫的開創性地位，林峰毅這樣說：「日本漫畫或港漫都有各種戰鬥力的設定，比如《七龍珠》，戰鬥力高的，力量值一萬的角色，當然就是完全打趴戰鬥力一千的。可是荒木飛呂彥並不是這樣的，他打破少年漫畫戰鬥系統的單一性，在漫畫世界裡重新想像了一個全然不一樣的戰鬥觀。」

以《JoJo的奇妙冒險》第四部「不滅鑽石」為例，主人翁東方仗助的瘋狂鑽石，就沒有第三部空條承太郎所擁有的替身白金之星那樣絕對性的力量，似乎不夠強大，然後看到反派吉良吉影初登場時，也有相似的疑惑，他的殺手皇后也比不上Dio可以停止時間的世界，沒有厲害到君臨天下，不是壓倒性的暴力跟睥睨，甚至感覺有點弱。

林峰毅話鋒一轉：「可是，隨著情節展開，我們真的看到荒木飛呂彥獨特的世界觀，首先是替身能力與每個人物自身的特質是相互結合的，或許可以說能力是因為個性而產生，甚至進化。且替身使者的能力存有相剋關係，且看起來很弱的能力者，會因為非常清楚自身能力的性質，而吃掉比自己強大的人。換句話說，強弱關係被荒木飛呂彥徹底顛覆了。」

沈默最常掛在嘴上說的，就是《JoJo的奇妙冒險》像是隱喻百科全書，很多種能力都存在詩意的隱喻，如瘋狂鑽石是修復能力，能夠把生物或物體受損的部分還原到完好如初，就像是鑽石具有不滅性；但另一方面，瘋狂鑽石也可以藉由破壞物件，將之與另一物件或生命體重組，比如狂揍反派角色和岩石，令兩者合而為一變成人臉巨石。對沈默來說，瘋狂鑽石是一種跨越人與物界線的驚奇想像力。

他仔細歸納出第四部中兩個角色的能力有進化，一個是大反派吉良吉影，另一個則是看起來像是配角的廣瀨康一：前者是整合了貓草、擁有空氣炸彈的新能力，且在被逼進絕境時大跳躍，能夠重設時間；而後者的迴音ACT也持續升級，從穿腦的迴音、具現化聲音到最後可以增強重量壓潰敵人。沈默說：「荒木沒有讓第一主角東方仗助進化，反而讓配角與反派進化，這是非常奇特的視野。進化的概念也是荒木飛呂彥的獨創，不是那種數量上的多，而是本質上發生新改變，有了另一種能力。」

林峰毅也讚嘆道：「荒木飛呂彥對日本漫畫的後續發展造成很多影響，像《火影忍者》、《航海王》這些王道漫畫雖然都講求力量至上，但裡面也開始有很多能力者的出現，比如魯夫是橡膠能力者，雷神就完全拿他沒轍，因為橡膠不導電。」

沈默眼神炙熱的回應：「你有多了解自己能力，就有多大可能獲勝。力量這件事被荒木飛呂彥重新定義了。不是師傅一定贏過徒弟，或者父親一定贏過孩子。這裡面也含有權威正在崩解的意涵。」

林峰毅旋即談到《超能水滸》很特別的設計就是把能力者引進武俠小說，「尤其是寶藏巖女性是以超能力對抗鋼鐵科技的凶惡男性，那像是能力與暴力在對抗，兩種力量觀的對立。」

「我滿喜歡在武俠小說深入辯證一件事，就是力量強弱不是我們想的那樣無可扭轉。決戰時，角色的勝負不是比拳頭大，而是比一個想法或人生經驗、哲學概念。因為你悟出的東西可能比拳頭更有力量，更能夠打敗對方。《超能水滸》也有這樣的特質，比較直白地說，就是重新檢討力量的構成。」

沈默言談間又啟動他龐大的閱讀資料庫，提及娥蘇拉．勒瑰恩在《地海》系列探討的其實也是一樣的東西，尤其是《地海孤雛》裡失去法力的大法師格得與女祭司恬娜所談到的，女人有自己的力量，女人的力量並不是男人給的，女人的力量跟男人的力量完全是兩種截然不同的屬性。

「對我來說，」沈默語氣沉穩、表情堅定地講道：「找到屬於自身力量的方法，就是找到自己活著的方法。那不是純然對力量的追逐，而是某種關乎自身存在的理解與思索。且這些對能力的開發與推進，同時也是我對創作與人生的省思。」

Photo Credit: 葉飛

地景書寫與城市生活

已賣出影視改編權、完成劇本開發且進入演員海選階段的《師大公園地下社會》，以師大一帶為小說地景核心，且將曾為台灣音樂聖殿的Livehouse地下社會帶入其中，並虛構出公園、夜市的黑幫爭鬥，是一部視野、聲音都相當特別的在地化犯罪故事。林峰毅住居於古亭多年，也熱愛音樂、藝術，選擇師大、地社為主要場景似乎並不意外，終歸是他萬分熟悉的地方。但他坦承最初考慮過以牯嶺公園，但左思右想後還是把小說焦點移向了師大公園。

生長於屏東的林峰毅，懷抱著壯志來到台北，卻在這座城市遭遇到三餐不繼、險些餓死的困境。他聲音苦澀：「如果不是土生土長台北人，而是來台北求學或就業生活，真的會有非常現實的邊緣化，包含經濟層面的衝擊，還有心理上總會感覺跟這裡格格不入，好像沒有任何關係會產生，種種的折磨跟痛苦，教人難以忍受。我花了很長的時間去適應與掌握，這種被排斥的感受才慢慢消解下去。」