相隔12年，香港還有至少193個未評級古蹟面臨危機

2021年有多個古蹟被破壞或拆卸，2022年就至少有分域碼頭同海軍商場亦都會喺2月11日告別大家，未來仲有幾多古蹟面臨破壞危機，其實有數得計。

香港古蹟得唔到足夠保護，同評級工作做得慢不無關係。2009年政府公佈1,444幢擬評級歷史建築名單，時至今日仲未評級嘅仍有193個（2009年的名單中66個，其後在名單外新增127個項目） [1]部分係未趕及睇真啲有幾多保留價值嘅時候，已經因不同原因拆毀或大幅改動。

保育古蹟都有禁區

可惜當中有58個位於解放軍軍營入面，古諮會委員都冇辦法實地視察，軍事古蹟成為保育黑洞。屈指一算，扣除後來新增嘅127個項目，咁都仲有8個拖延咗好耐仲未評級嘅歷史建築喎！佢哋每個都有特色同保留價值，但因為種種原因拖足10－30年仲未獲得政策保護。

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八項未評級古蹟如下：

一、中環荷李活道60號（擬定二級，現況：使用中）：大家一定去過或聽過老牌涼茶舖「公利真料竹蔗水」，已係上址地舖經營超過60年。呢座擬定評級古蹟，同毗鄰嘅62號（三級）同64號（不予評級）相連並都建於1920年代，三樓同四樓仲係香港華人書院嘅第一代校舍所在，係當時香港首家由華人開辦嘅英文學校；建築更巧妙咁將古典設計同幾何裝飾藝術圖案結合，例如露台部份就配有歐洲風格的欄杆、扇形燈、多立克柱式。區內多座相類近嘅古蹟已獲評級，獨留呢度未被確認，文物課程導師陳天權就曾經指出係因為業主反對所致[2]。

二、堅尼地城太白臺8至9號（擬定二級，現況：荒置）：建於1927年，係該私家街唯一尚存嘅唐樓，曾經係香港道德會（福慶堂）嘅永久會址，並一直沿用近80年；建築樓高五層，各設有露台，附以藏有「卍」字同其他幾何裝飾藝術圖案嘅鐵欄杆，更成為中西區文物徑景點之一，可惜至今竟然未被評級，未知係咪因為私人業權影響。2013年已被發現空置同埋圍封，具特色嘅室內裝飾同露台欄桿都被一一拆去，相當唏噓。[3]

三、西營盤興漢道19號（擬定三級，現況：拆卸重建為「高士台」）：約建於1917年，超過百年歷史嘅戰前唐樓，樓高三層；建築之西式拱門、嵌有「吳」姓嘅窗花、仿羅馬嘅托斯卡納柱式和歐色水泥花階磚，均具裝飾藝術派設計同簡約意大利文藝復興風格，加上上海批盪，結合中、西式嘅圖案，顯現出呢座吳氏大宅主人嘅品味同富裕程度。但建築未及確認評級，已遭到發展商嘉里建設喺2009年拆卸，改建成37層高尚住宅「高士台」。今日發展商只留低鐵製窗花以及簡介牌畀人憑弔，意義盡失。同一街道上嘅興漢道2號（同樣為擬定三級）喺2014年亦難逃拆卸命運。[4]

四、中環街市（擬定二級，現況：被「活化」）：1939年興建，屬摩登流線型嘅街市，為第四代市場（前身為廣州市場）同第三代中環街市建築，係香港少數喺戰前落成嘅室內街市，港督戴麟趾曾稱佢係東南亞最大嘅肉類市場；建築著重採光同透氣，設計上有別於其他政府設施，女廁同垃圾槽嘅設置喺當時嘅建築物中相當創新，而多組窗戶構成嘅「窗牆」實用之餘，亦顯現包浩斯設計風格；建築早喺1990年已擬定評級，拖足31年尚未正式評級，期間街市已被市建局搶先「活化」，交由老牌發展商華懋管理，大幅對內部空間商業化，裝修成集零售、餐飲、娛樂和休閒嘅建築，因為眾多改動，最後能夠確立評級嘅機會亦可能降低。

五、石澳村405及407號（擬定三級，現況：放盤中）：位於南區，係一座1947年興建，樓高兩層嘅中西合壁大宅，佈局呈長方形，立面飾以粗灰泥批盪同上海批盪，正門簷飾以綠色琉璃瓦鋪砌，並築有八角形同鑲嵌咗彩色玻璃窗戶；建築喺戰後一直由Henry G. Leong Estates Ltd持有（即梁顯利家族，梁顯利個仔就係大鴻輝地產嘅主席梁紹鴻），涉及3塊地皮（其中2塊係999年租約)。建築近日遭梁氏家族決定用6,900萬元放售。喺遲遲未確認評級下，古蹟辦係咪有力保留成疑。[5]

六、井欄樹村43號（擬定三級，現況：荒置）：位於西貢，係區內大族邱氏喺村內歷史最悠久及僅存嘅傳統村屋，而客家村落井欄樹村則早喺明代已由邱氏立村；建築百年前由出海為生嘅邱氏兄弟興建，後來喺1980年代曾經重修，曾於日佔時期經歷日軍佔據，但係呢座斗廊式客家大宅仍大致保存良好，前方立面仲可以見到受風化嘅花鳥裝飾灰塑，山牆就保留咗紅色夔龍圖案。立法會文件可見，業主曾經申請重建並獲地政總署批准，政府雖試圖向業主提供經濟誘因，不過業主仍堅決拆卸建築。古蹟辦最終只好安排拍照存念，幸而拆卸計劃最終未有落實，至今大宅一直生滿雜草，荒廢至今，拆卸危機猶在[6]。

七、大浪村（擬定二級，現況：半條村被拆毀）：位於西貢，建村近250年；喺香港只有好少數可以保留完整傳統鄉村建築格局嘅村落，村民以前祭拜天后同土地神，後來受傳教士影響而全村改信天主教，村內建有1867年興建嘅聖母無原罪小堂為證；上百年歷史，但未及確認評級之際，部份村屋上年已遭鏟泥機違規拆卸。查冊發現村內唔少土地已被中信泰富旗下嘅子公司早年買入，其拖延評級或許同未來發展計劃有關。[7]

八、鹹田村（擬定二級，現況：地產商囤地中）：位於西貢，鄰近鹹田考古遺址，毗鄰大浪村，村內土地同樣被地產商大手買入。建村近150年，村屋唔少都過百年；目前部份村屋因日久失修而倒塌，但仍有大約10間保存良好至今。數年前，漁護署時任助理署長薛漢宗同佢嘅親友曾於鹹田村申建5所丁屋，而上年鹹田灣沙灘又有兩部工程車同建材被發現，被質疑違規施工，可見發展危機已深入偏遠鄉郊，但確認評級工作仍未有眉目。