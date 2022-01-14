2022/01/14,
科技

那些你花76天才讀得完的服務條款，美國參議員提「TLDR」法案要求提供摘要

那些你花76天才讀得完的服務條款，美國參議員提「TLDR」法案要求提供摘要
示意圖。｜Photo Credit: iStock

我們想讓你知道的是

2012的一項研究發現，一名美國人需要花上76個工作日，才能讀完他們所使用的所有網站提供的服務條款。

美國參議員卡西迪（Bill Cassidy）與其他2名議員在13日提出《服務條款標籤化、設計和可讀性法案》（Terms-of-service Labeling, Design and Readability Act, TLDR），要求網站在長長的服務條款中，提供易於理解的摘要。

這項法案的縮寫「TLDR」其實是另一美國網路流行語，意指「太長了，沒看」（Too long; didn’t read），有時也會反諷的用來提醒讀者文章太長了別看（Too long; don't read），或是作為長文摘要的開頭，表示這是內容的精華整理。

TLDR法案要求服務條款必須提供收集數據的類型，解釋數據對服務是否有必要。也包含消費者是否能刪除數據、如何刪除的說明，以及過去3年數據外流事件的列表。

卡西迪在新聞稿中指出，2012的一項研究發現，一名美國人需要花上76個工作日，才能讀完他們所使用的所有網站提供的服務條款。由於這些文件的語言複雜又篇幅極長，多數用戶都在沒讀半個字的情況下，於同意欄位打勾同意。

TLDR法案要求商業網站和應用程式為服務條款做一份簡單易讀的摘要，卡西迪認為，用戶不應該在網頁中繁複的法律術語裡，去了解自己的數據如何被使用。

參議員魯漢（Ben Ray Luján）表示：「太多的公司沒有通知，就使用冗長而複雜的服務條款，來隱藏和數據政策有關的關鍵細節，並保護自己免於承擔法律責任。」

長期以來，商業網站的服務條款要求消費者在同意公司的所有條件、以及完全無法查看網站或應用程式之間，進行二選一的抉擇，「沒有談判、沒有選擇」。眾議員特拉漢（Lori Trahan）表示，許多公司會設計不必要而冗長的合約，因為他們知道用戶只是想傳個訊息給親人、或快速購買商品，根本不會花時間閱讀法律文件。

特拉漢直言，在冗長的服務條款上，濫用資料的可能性是顯而易見的，有人會利用這些協議，來擴大對用戶的數據控制，並避免承擔責任。「這是一個超越政黨的問題，它需要TLDR法案這樣的解決方案，透過對透明度的要求，把權力還給消費者。」

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新聞來源：

責任編輯：李芯
核稿編輯：楊士範


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