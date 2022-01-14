2022/01/14,
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【影片】歷任港督都獲街道建築物命名，卻有3位例外？

【影片】歷任港督都獲街道建築物命名，卻有3位例外？

我們想讓你知道的是

除了以港督的姓、名或爵位命名的街道外，在二戰後隨著時代轉變，政府服務現代化，以他們名字來命名的其他建築或事物就變得越來越多。

圖文／影片：皮毛小知識

一直以來香港都有不少充滿英國殖民地色彩的街道事物名稱，其中一類就是以歷任港督名字來命名。

01

例如以第五任港督夏喬士·羅便臣爵士（Sir Hercules Robinson）來命名的，除了有港島中至西半山的羅便臣道（Robinson Road），離島鴨洲昔日的英文名稱也是叫「Robinson Island」。1909年九龍街道名稱大修改前，九龍的第一條道路原本同樣都是叫羅便臣道，紀念他於1861年前來接管九龍半島。

不過在開埠初期港島九龍街道名稱時有重疊容易造成混淆，所以於1909年政府就大規模修改九龍街道名稱，把九龍的羅便臣道改成紀念第十三任港督彌敦爵士（Sir Matthew Nathan）的彌敦道。

夏喬士·羅便臣臨終前被封男爵，羅士敏勳爵Lord Rosmead，後來位於山頂的小路樂善美道（Rosmead Road）就是以此命名。

02
「九龍油麻地和紅磡地圖」 1892年

除了以港督的姓、名或爵位命名的街道外，在二戰後隨著時代轉變，政府服務現代化，以他們名字來命名的其他建築或事物就變得越來越多，後來還有紀念港督夫人的事物。

但在二十八任香港總督中，就有三位完全沒有任何道路建築事物以其名字命名。

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex

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