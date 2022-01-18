《自主學習大未來》諶淑婷讀後感：告別學校思維，孩子能成為自己學習的主人

文：諶淑婷（作家）

「我沒有上學啊，我只是在玩而已。」當我兒子在家上完數學課時，他這麼對我說。

那時他學籍是小學二年級，已經成為自學生兩年。與一般自學生不同，我們沒有參加團體自學，也非本書所提的「自主學習」，我們介於兩者之間，幾天回校、幾天在家自學，我安排了一點課程，餘下時間讓孩子自行掌握。

與我這種看似「不上不下」的半自學模式不同，我身邊有參與團體自學的孩子、與志同道合家庭共同安排學習生活的孩子，也有單純個人在家自學的孩子，這其中有維持著課程進度表的「homeschooling」，也有捨棄課程進度等學習形式的「unschooling」。在台灣，非學教育雖然依舊是小眾，但已經開始跳脫「在學校混不下去才自學」、「為了資優的孩子安排自學」等既定觀念，現在的自學家長，比起埋怨體制，更多的是期待教育多元可能而選擇走一條不同的路，他們能量滿滿，遍地開出不同姿態的花朵。

自學的首要特質，就是打破框架，所以若有誰批評「這樣也叫自學」、「那樣真的有在學嗎」，都會讓人皺起眉頭。但這樣的質疑與批判並非不存在，常常是化成了自學家長的內心掙扎，悄悄自我審查：對孩子抱有期待是不是不夠「自學」？或是喊著「自主學習」的同時，又害怕耽誤了孩子的學習。

我想說的是，這些猶豫掙扎是完全正常的，因為我們都只經歷過體制教育，被依照年齡分班，坐在固定的教室，接受由上而下的權威教學，還有統一的考試與評分制度；整個社會都告訴我們，教育應與上學畫上等號。

但在家長網路社群裡，滿滿是家長對於教育的憂慮與矛盾，有些家長不只是讓孩子贏在起跑點上，根本是揹著孩子在跑，讓小學一年級的孩子每天補美語、在安親班待到晚上八點才回家，期中考前上網徵求「考古題」。這些家長對教育體制內的各種改變，都歸咎於「教改失敗」，無論是試卷文字變多、需要理解的考試題型或是辯論式的課堂活動，都被他們認為是無用的、負面的學習型態。

也有些家長，已經發現學校的教育無法滿足孩子未來的需要，教育型態磨損了孩子的主動性、創造力、批判性思考，更不用說一日一日流失的學習熱情。

這兩年的經驗，我已經十分清楚，教育和上學是截然不同的兩件事。我的孩子在家自學的日子，我觀察到他能專注地畫畫、捏黏土一個小時，花上好幾個月慢慢創作出一本故事書；但這樣的專注與熱情，在有限的課堂時數與被限制的學習方式（例如被規定的繪畫內容與媒材）中並無法展現，我孩子好幾次對各種規定感到困惑，「為什麼不行？」成了他在學校最大的疑問。

這些疑問與對規定的挑戰，不只發生在我的家庭，不少家長也會在網路上求助，但總是有人語出諷刺：「帶回家自己教。」由此可見，社會大眾對在家自學仍十分陌生，充滿誤解。選擇自主教育並不是放棄孩子的教育，相反地，父母是擔起教育的責任，積極提供孩子需要的環境，讓孩子盡其所能地探索，引發內在學習動機。相較之下，體制教育中，孩子是被動學習，老師決定讀什麼、做什麼、寫什麼答案，兩種教育方式的壓力孰輕孰重不難分辨。

越是投入自學，我越是對當代體制教育仍在培養年輕世代「整齊一致」、「服從聽訓」感到困惑；因為在未來，孩子需要的不是跟機器人搶工作的能力，而是要成為機器人的設計者、新科技的創造者，他們要能發現問題並有效解決。我們不須擔心，孩子如何有能力做到，因為這些特質是兒童與生俱來，一點也不費勁！我們必須擔心的是，這個社會的各種框架和規定，是不是削去了這些能力。

閱讀《自主學習大未來》一書，讓我重新與陪著孩子自學的自己對話，深入糾結許久的問題癥結。前陣子我時常懷疑，為什麼我的孩子明知道自學的好，還是會想上學？尤其是今年九月，他決定進入體制，每天上學，承受和其他孩子一樣的整日課表與功課壓力，努力適應由上而下的靜態學習，也發現自己一些見解對某些科任老師來說毫無意義。我擔心，他的自然學習力可能就此中止。

幸好，透過本書作者對自學生與自學家庭的大量訪談與分析，我明白了一件事，原來過去兩年的自學養分，讓只有八歲的孩子理解了「課程與教學是選擇性的」，體制教育對他來說不是唯一，而是一種「可自由選擇的資源」，若不喜歡，隨時可以捨棄。我必須信任他擁有能為自己選擇的能力，並給他選擇留下或離開的權利，這種教育選擇的自由，並非放任，而是培養他的學習自覺與自主權。

另一個我從本書得到的體悟，是發現自己還不夠「移除學校教育概念」，感謝作者提醒，是啊，學習本來就是人類本能，不然小嬰兒怎麼能爬、能走，還能學會說話呢？當我們選擇退出正規的學校教育時，我曾主動安排課程，也曾讓孩子自行安排課程，但既然我們不需要學校，我的孩子不上學，我根本不需要「當老師」，我僅僅是，和他一起學習的夥伴而已。

我也鼓勵其他考慮自學的家長，務必和自己的孩子聊聊自學是什麼，孩子的期待與對教育想望又是如何，他們的上學經驗如何？再決定是否自學、如何自學。唯有家庭價值觀確立，才能好好走「去學校化」（deschooling）這段路，擺脫深植於心的傳統教育觀念。自學的孩子不是在家「上學」，而是「不在學校」，好好地在生活中學習。