特斯拉Cybertruck延遲至2023年推出，福特應聲大漲市值突破千億美元，創20多年新高

特斯拉（Tesla）工廠因零件短缺，導致暫時關閉，傳出Cybertruck延遲至2023年推出的消息發酵後，福特汽車（Ford）盤中股價大漲近5%，市值正式突破1000億美元，股價一度攀上每股25.59美元，創下20多年以來新高。

特斯拉Cybertruck延遲推出

科技新聞媒體《The Verge》於1月13日報導指出，特斯拉已在官網上刪除Cybertruck在2022年的生產計畫，可能推遲至2023年，可能與半導體短缺和奧斯汀超級工廠上線時間延誤，或者設計存問題有關。

Cybertruck採用自調平懸掛系統，可以在不同載重下自我調節，全車以冷鑄不銹鋼包覆，根據特斯拉於2019年發布的規格聲稱，跑得比保時捷還快，拉力更勝於福特，截至2021年訂單數已經突破100萬。

根據新聚能科技報告指出，Cybertruck具有抗衝擊外骨骼，車架中使用耐撞的單一外部面板，直接將窗戶和電動機安裝到外板，提供更堅韌的保護；整車後廂蓋使用太陽能板，能在長途旅途提供能源，獲得外界高度期待。

瑞信分析師Dan Levy強調，2022年特斯拉的交付汽車量，關鍵就是在於供應鏈的情況。他預測，今年整體出貨將達到130萬輛汽車，高於去年89萬輛的水準，成長幅度達68%。

特斯拉產品一直都有不錯的銷量，但是供應鏈一直是公司的罩門，再加上去年疫情影響，供應鏈中斷，差點演變成無車可出的窘境。《華爾街日報》報導指出，特斯拉工廠一直處於不開工的狀態，去年2月曾短暫關閉了工廠，除了延後CyberTruck之外，半掛懸掛系列汽車的出產。

福特穩坐皮卡銷售市場冠軍，市值正式突破1000億美元

電動車之間的競爭越來越激烈，福特汽車公司和通用汽車（General）都著重推出新型電動皮卡。《華爾街日報》報導，汽車行業的高階主管，一直在暢談未來展望，他們投入數以十億美元，想為全球產品增加更多的電動車型。

全球汽車製造商Stellantis NV的執行長唐唯實（Carlos Tavares）曾經表示：「一個新的世界即將來臨；現在，新世界的引擎已經啟動，我們正在飛速前進。」

福特於1月11日表示，為了站穩在皮卡市場的腳步，將把即將推出的電動皮卡F-150 Lightning產量提高近1倍，這款卡車預計將於今年春季限量發售。此舉推動福特股價飆升，截至上周五收盤，其市值升至976億美元，超過了通用汽車和Rivian Automotive（新創電動皮卡公司）。

《關鍵評論網》訪問汽車業內經銷商表示，疫情前台灣旅遊風氣興盛，民眾購車的選擇趨向多元，用車的觀念也改變，過去比較冷門的運動皮卡，也逐漸受到青睞，其中又以福特Ranger最好。

面對電動皮卡市場的發展，他說，雖然特斯拉Cybertruck造型新潮，但是福特在皮卡市場上已經深耕已久，不容易被取代，再加上有完整的售後服務，零組件更換，這些都是要花許多時間建立，也代表在福特還是有相當多的優勢。

在特斯拉Cybertruck計畫推遲後，福特汽車在德銀上調目標價，福特盤中股價大漲近5%，市值正式突破1000億美元，股價一度攀上每股25.59美元，創下20多年以來新高。

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核稿編輯：翁世航