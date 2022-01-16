睡前故事不再是兒童專利：疫情與生活壓力讓各種「大人的床邊故事」APP大受歡迎

文：Yi-ching Kuai

不是兒童專利！大人的床邊故事正夯

晚上10點左右，林賽・科爾福德（Lindsay Colford）聽著好萊塢演員馬修・麥康納（Matthew McConaughey） 磁性而慵懶的嗓音，在被窩裡安頓下來，後者正準備帶她踏上一場穿越宇宙的聲音之旅，直到她睡著。有些夜晚，男子團體一世代（One Direction）前團員哈利・斯泰爾斯（Harry Styles），輕柔朗誦晚安詩的聲音在臥房四壁間迴盪。

在尋求一夜好眠上，39歲的科爾福德女士並非孤身一人。如今，數以千計的成年人夜夜與說書人相伴入眠，有些說書人是名人，有些不是。床邊故事已然成為大家在追求好眠的無盡任務中的最新利器。

現在，床邊故事不再是兒童的專利，變成許多正念冥想APP的重點。這類APP在疫情期間大受歡迎，且在疫情趨緩後仍然熱度不減。網路上到處都是成人睡前故事，還有許多專門的睡前故事Podcast，例如「Get Sleepy」和「Sleep With Me」。成年人被睡前故事所吸引是有原因的，並非只是單純一時興起和懷舊。

睡前故事轉移注意力

耶魯大學醫學院副教授、耶魯大學睡眠醫學中心醫學主任克麗絲汀・溫（Christine Won）博士說：「睡前故事的作用，是將大腦從自我破壞（註1）的想法和憂慮中轉移出來，從而使身體的腎上腺素下降，大腦因此得以過渡到睡眠狀態。故事，比起音樂或背景噪音，更能讓頑固的頭腦將注意力從引起困擾情緒的事情上轉移開。」

科爾福德女士說：「睡前故事幫助我分心，有時我甚至不記得自己是怎麼睡著的。」她根據敘述者的聲音和熟悉感從Calm APP中選擇要聽的故事。

59歲的丹佛顧問保羅・巴雷特（Paul Barrett）在疫情初期就開始嘗試聽睡前故事。巴雷特先生作為商務人士，經常出差飛往世界各地，Breethe APP幫助他在不同時區放鬆身心。媒體庫裡出現新的睡前故事引起了他的興趣。

「我從經典開始聽。我記得《簡愛》在高中時就像催眠曲一樣，」他開玩笑說。「因為好久沒出差了，我一直在聽旅行相關的故事。」

從各方面看來，旅行故事往往最受歡迎——尤其是火車旅行。火車旅行對於細節的描述、地方感、活在當下以及偶爾的教育成分，幫助許多聽眾擺脫了他們原本的思緒。自疫情開始以來，旅行睡前故事一直在安撫一些人的錯失恐懼症（Fear of Missing Out）。（註2）

據開發公司稱，Calm有200多個「睡眠故事」，已被聆聽超過4.5億次。Breethe的目錄中有100多個故事，且每週都會推出一個新的故事以滿足使用者需求。另外在Hatch，一個可以制定入睡時間、起床時間等的系統睡眠APP，睡前故事已經開始超越他們典型的助眠內容，比如引導式冥想和聲景（soundscape）。

「那時候APP開始推睡前故事，我決定嘗鮮，我很高興自己試了。我喜歡這些故事幫助我在腦中想像所有細節——我覺得這很能讓我放鬆心情，」來自蒙特婁的60歲小型企業主南希・切爾諾夫（Nancy Chernoff）說。有一天晚上，因為愛犬不在身邊，切爾諾夫女士轉向「吠多的毛絨絨家之旅」尋求安慰，這是Breethe一個關於搜救犬的故事。

「這些故事能夠吸引我想像故事的細節，而不是想一些常會在睡前冒出來的讓人心理壓力更大的念頭，」切爾諾夫女士說，她也喜歡旅行故事，因為細節很豐富。

對大人小孩都有用

來自加州埃爾塞貢多（El Segundo）的放射腫瘤學家凱莉・戈德曼（Kelly Goldman）博士注意到，每天晚上講床前故事給兒子聽的時候，自己也會變得很想睡，因此好奇是不是床邊故事對自己也有催眠作用。

「疫情初期我工作壓力很大。我是放射腫瘤中心的一名醫生，要面對的癌症患者有COVID-19重病的風險，」戈德曼博士說。安靜、「什麼事都沒有發生」的睡前故事和瑰麗的語言，讓她獲得了短暫的平靜。

「那些故事讓人感覺很舒服，我覺得自己好像變回小孩子。」

兒科急診醫學醫師梅拉利（Hasan Merali）博士最近在《大眾科學》（Popular Science）雜誌上指出，幫助焦慮、受到過度刺激的3歲兒童入睡的簡單原則，同樣適用於焦慮、受到過度刺激的成年人。研究人員發現，基於語言的睡前活動，不管是聽故事還是閱讀，與較長的夜間睡眠時間有關。

然而，這並不代表著床前故事適用於所有人。

「我發現聽睡眠故事會讓人分心，而不是讓自己平靜下來，」來自紐澤西州長谷39歲的瑪麗安・阿拉亞（Marian Alaya）說。現在，她更喜歡白噪音或引導式冥想。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

打造完美睡前故事

專家們一致認為，在睡眠方面沒有哪種故事是萬靈丹，因此APP和Podcast提供了各種各樣的睡前故事是件好事：有ASMR（註3）愛好者的呢喃故事、經典故事重述、旅行、圍繞比如「節日」之類特定主題的原創故事、整個稱為「無聊」的類別——內容是諸如「麵包製作的藝術」之類的日常內容、抒情詩；以及由聲音耳熟的名人朗誦的故事。

雖然看似簡單，但為成年人打造完美睡前故事其實是一門藝術。

首先，睡前故事要能夠吸引人，但又不能過度刺激。在由瑪麗・貝瑞夫人（Dame Mary Berry）講述Calm的「非常講究的茶會」中，故事高潮是茶會後一隻貓在英式花園裡睡著了。人物不能太複雜，敘事應該有細節（通常是非常描述性的細節）讓聽眾有如身歷其境，防止走神。理想長度在15到30分鐘之間。此外，還要有完美的環境背景音樂。