【圖輯】高速公路切斷棲息地，美國運輸部門追蹤足跡讓美洲獅「過橋」繁衍後代

獵犬嗅到了美洲獅（cougar）的氣味，把研究人員帶到了森林深處，那裡陡峭的山丘上覆蓋著雪松和蕨類植物，還夾雜著積雪。

這隻重達37公斤的美洲獅，項圈需要換一個新電池。昏昏沉沉的美洲獅被麻醉槍射中後，緩緩爬下樹並睡著了。研究人員換更換項圈電池，對名為「Lilu」的美洲獅進行檢查，然後給她注射藥物以喚醒她。

這是奧林匹克美洲獅專案（Olympic Cougar Project）工作的一部分，該專案是美洲原住民部落聯盟、著名美洲獅專家和美國華盛頓州運輸部門之間的合作計畫。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

這項計畫是想讓美洲獅可以找到新的地方繁殖，改善生存環境，並在穿越森林的高速公路上，找到適合的地點興建穿越道，讓道路兩旁的美洲獅可以互相繁衍後代。

「毫無疑問，美洲獅使當地生態系統更家多樣健康。」馬克・埃爾布洛赫（Mark Elbroch）是世界著名的美洲獅專家，與保護組織「Panthera」合作，這個組織也是奧林匹克美洲獅專案的一部分。

當美洲獅殺死像鹿或麋鹿這樣的大型哺乳動物時，沒辦法吃掉整個屍體。這種頂級掠食者捕食的物種，包括金雕、禿鷹、渡鴉、烏鴉和其他鳥類；哺乳動物如熊、黃鼠狼、短尾貓和土狼；以及許多無脊椎動物，包括各種甲蟲。

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美洲獅像熊一樣，也會從河流中抓出鮭魚。

位於美國華盛頓州奧林匹克半島的艾爾華克拉勒姆保留地（Lower Elwha Klallam），以及許多當地原住民的傳統部落，將他們世代累積知識，以及野生動物學家的現代專業技能，都運用在這個計畫之中。

「作為原住民，我們必須在兩個世界中行走，一個是我們傳統的世界，另一個是現代意義上的世界。」為計畫工作的艾爾華克拉勒姆保留地成員瓦內薩・卡斯特（Vanessa Castle）說：「我認為這改變了科學家們對這些動物的看法。」

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生物學家說，生活在奧林匹克半島的大型貓科動物，遺傳多樣性比華盛頓州的其他地方要低，因為它們被五號州際公路所包圍，並且與喀斯喀特山脈（Cascade Range）的自然繁殖夥伴隔絕。

要想搞清楚在哪裡建立野生動物交叉路口——這是一種用於棲息地保護的做法——需要在美洲獅身上安裝GPS項圈來追蹤足跡，這樣可以提供大量有用的資料。「Lilu」是半島上大約60頭被追蹤的美洲獅之一，對於這種難以捉摸、涉獵廣泛的動物總數量，學界目前沒有共識。

追蹤的美洲獅足跡｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

野生動物學家金・塞格－弗拉德金（Kim Sager-Fradkin）說：「項圈追蹤的結果，提供我們平時無法獲得的資訊。」

每天大約有10萬輛汽車在五號州際公路上行駛，阻止美洲獅和其他野生動物穿越高速公路，抵達森林的另一邊。

華盛頓州運輸部門（Washington state Department of Transportation）的棲息地連接生物學家葛籣・卡里茲（Glen Kalisz）說：「這可能是該州所有物種，面臨的最嚴重障礙之一。」

繁忙的華盛頓州五號州際公路｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

在南加州，交通部門即將破土動工。修建一條野生動物穿越美國101國道的道路，因為高速公路兩側是僅存的幾個自然棲息地之一，但每天有35萬輛汽車使用這條道路。

與華盛頓專案一樣，南加州專案的目的是改善美洲獅的遺傳多樣性。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航