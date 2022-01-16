【遊戲】《仁王》系列：具有令人驚豔的自由度，特色、劇情與寓意能讓玩家體驗到一切

文：李庭緯

《仁王》的特色

《仁王》系列是一款硬核動作遊戲，他是由光榮特庫摩旗下Team Ninja與澀澤光團隊開發，這意味著《戰國無雙》、《忍者外傳》、《信長的野望》等系列作的團隊基底與優勢加持，孕育了《仁王》的血統。

當然，《仁王》的形塑也參考了其他的經典作品，諸如宮崎英高的《魂系列》，或者《暗黑破壞神》式的裝備養成等。雖說不是直截的影響，但依據大眾口味、評價系統與市場機制，製作團隊肯定得絞盡腦汁的有所取捨，或取法乎上，或擇優去劣，在多次的翻修中，最終創造出了《仁王》系列的嶄新特色。

《仁王》是個什麼樣的作品？筆者認為《仁王》是個能讓玩家體驗到一切的作品，具有令人驚豔的自由度，可以使玩家同時感受到《忍龍系列》的極致、《靈魂系列》的特色、《暗黑破壞神》的刷寶、《無雙系列》的爽快，還有《信長野望》的劇情，享受和風的音樂美術，日本傳統的妖怪物語，然後妹子模組真的很正XD。

總之，每一輪所體會到的感受，都不一樣，也因為如此，《仁王》的兩部作品使筆者遨遊了900小時的時光。

《仁王》的劇情

我們前面探討了《仁王》遊戲的硬核特色，現在來談談遊戲的劇情。《仁王》作品的背景是立基於日本的戰國時代，那是一個世間動盪與人才輩出的時代，充滿著許多老生常談的英雄物語，伴隨著歷史與幻想的交織。

故事的起始為一代的主角威廉，追蹤邪惡的煉金術，從英國輾轉而來到了日本戰國時代。在期間他碰到了無數知名人物，西國無雙立花宗茂、東國無雙本多忠勝、大名德川家康、獨眼龍伊達正宗、第一兵真田幸村、忍者服部半藏等等。威廉在追跡煉金術的冒險中，成為了金髮碧眼的武士，降妖伏魔並參與了經典戰役。

而二代的故事則是在一代之前，玩家會碰到戰國風雲兒織田信長、天下人豐臣秀吉，還有一代的主角威廉，甚至在DLC中會碰到牛若丸源義經、武藏坊弁慶、斬鬼名將源賴光、陰陽師安倍晴明等等。

除了歷史風雲人物外，另外一個主軸就是繽紛多彩的特色妖怪了。為什麼會有妖怪？真實的情況不得而知，但可以確定的是有受到「精華」、「靈石」所影響，也就是前者所說的邪惡煉金術，故也與主角的追跡有了交集。

在硬核動作遊戲的美術設定中，製作組很用心的考察日本古代的妖怪大全，用優異的美術基礎來刻畫出妖怪的全貌，描繪的可怕、刺激與淋漓盡致。不過，《仁王》的降妖伏魔絕非單純的打怪，而是有深刻的反思，他回應了戰國時代的荒唐，也回應了人與妖的生存。

《仁王》的寓意

我們一定得知道，妖怪的存在是早於這些煉金術的，煉金術只是加劇這些妖怪的變異，比如變得更加侵略、血腥與野蠻，甚至也使人轉化為妖，使人轉化為蜈蚣身軀、怪鳥翅膀、青面獠牙等各種結合。當然，這些妖怪可能是因應環境的演化，只是人類所不了解的物種，或者是人與物的各種執念所誕生的產物，因此各自成妖、成魔的條件都不一樣。

那麼問題就非常清楚了，為什麼會有妖？萬物為什麼會有執念呢？為什麼需要這些靈石呢？《仁王》點出了戰國時代的複雜性，故萬物成妖的途徑也不一。《仁王》嘗試的告訴我們，不要盲目的、不加思索地認定所謂的妖魔化。因為人有情、萬物也有情，人有善惡之分、妖魔也有善惡之別。玩家從劇情陳述的體悟中，會深刻的發現區別。

有的生物，僅是因人的不諒解，而被定義為所謂的妖物，因此在被人類的獵殺中，最後發起了反撲；有的人類則是受到戰亂波及，在饑荒、殺戮與仇恨的驅使下，成為了妖鬼。

有的英雄，在追求天下人的權力中而迷失為邪道；有的英雄，則是因為保家衛國的初衷，選擇靈石而成為了修羅。由此觀之，在瘋狂與憎恨中會成為妖魔，在忠義與大義中會成為妖魔，甚至在守護與犧牲中也會成為妖魔，故《仁王》的百鬼夜行具有各自的故事，玩家在探索中都會逐步發現。

《仁王》的兩代主角，在冒險中克服萬難，每一次的戰鬥背後，就反思敗者的故事回憶，交代了他們的生命歷程，看到了他們的努力奮發、掙扎與選擇。最終，這些羈絆成為了主角的守護靈與妖怪技，並隨著主角一起前行，渡過下一個關卡。

確實，《仁王》的主角有著某種天下太平的決心，位於正派的道德評價，進而呼應戰國亂世的根本訴求。然而，主角具有理解萬物的心，以直觀式的了解到妖與人的區別：即是沒有區別。唯有透過真實的溝通，更平等的對待，才是太平的根源。或許我們可以反思到，意識形態的妖魔化他者，是造妖；比妖怪還要冷酷無情的人，是真妖。

結論

《仁王》系列作品，穿梭於日本戰國史詩，蕩氣迴腸的講述著人心與道心、野望與魔化，恰似如夢又似幻。《仁王》深刻地觸碰人心，或熱血澎湃、或滯於感動與不捨，和風傳統樂章伴隨玩家舞於桑林而游刃有餘，或坐困愁城的與物相刃相靡。你我如櫻花般落下，如露水般消逝，如朝霧般渙散，如落命般的呢喃，紅影刀塚的我們，寫下了《仁王》。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航