2022/01/16,
【圖輯】第三劑疫苗怎麼選：莫德納、BNT、AZ還是高端？
Photo Credit: 林嘉俊醫師
我們想讓你知道的是
台灣本土疫情再度升溫，考慮接種第三劑要怎麼選擇？
作者：林嘉俊醫師
Omicron正式走入台灣社區，從國外的經驗看來，兩劑疫苗的保護力比較低，所以現在已經把第三劑的間隔縮短到三個月。
接下來就是農曆新年，一定很多人對於疫情會有很多擔憂。如果趁現在趕快打追加劑，把保護力拉起來，回家團聚時也可以比較安心。
今天就要讓大家知道：
- 前兩劑都是AZ，第三劑打哪個的抗體濃度最高？
- 前兩劑都是BNT，第三劑打哪個的抗體濃度最高？
- 國外怎麼打第三劑？
- 第三劑該怎麼選?
本文經作者授權刊登，原文發表於此
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責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航