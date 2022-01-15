2022年北韓一個月不到就三度試射飛彈，意味著文在寅「終結韓戰」的希望落空

（中央社）北韓官方媒體1月15日報導，北韓14日在射擊演習中試射鐵路機動飛彈。這是北韓本月第3度測試武器，領導人金正恩未親自視察。北韓動作頻頻，引發美國推動新一波制裁。

南韓合同參謀本部表示，偵測到北韓昨天從西北部的平安北道（North Pyongan Province）朝東方發射飛行物體，推斷是兩枚短程彈道飛彈。

《北韓中央通信社》（KCNA）報導，射擊演習是在「檢查和判斷鐵路機動飛彈團對行動程序的熟練度」。北韓去年9月首度測試鐵路機動飛彈團作業，意在反擊任何潛在威脅力量。

《路透社》報導，這是北韓自元旦以來第3度發射彈道飛彈，測試武器步伐異常快速。官媒指稱前兩次在5日和11日試射「極音速飛彈」，這種高速的飛彈能在發射後機動飛行。

北韓昨天演習前才剛透過官媒刊登聲明，抨擊美國尋求聯合國對北韓近來一連串試射行動祭出新制裁，指控美方此舉形同挑釁，並警告美方勿輕舉妄動，否則北韓將強烈回應。

《北韓中央通信社》報導，這場演習是在一接到北韓人民軍總參謀部命令就立即舉行，不過鐵路機動飛彈團仍以「兩枚戰術導向飛彈」準確擊中設在東岸的目標。

報導說，鐵路機動飛彈團「展現高機動性和命中率」，並商討如何「在全國適當部署鐵路機動飛彈操作系統」。

北韓為飛彈試射行動辯護，宣稱主權國家有權採取自衛措施，指控美國故意透過新制裁升高緊張局勢。

華府譴責平壤當局最新試射行動對北韓鄰國和國際社會構成威脅，並再度呼籲北韓重啟停滯的非核化談判。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 北韓公布的試射畫面

《韓聯社》報導，北韓發射的是兩枚「北韓版伊斯坎德爾」（KN-23）近程彈道飛彈。飛彈從平安北道義州郡發射後貫穿內陸地區，並命中鹹鏡北道吉州郡舞水端近海一座無人島上的靶標。

專家們分析認為，下降段進行水平滑翔後，二次爬高的「北韓版伊斯坎德爾」飛彈的精準度有所提升。根據南韓聯合參謀本部消息，這次試射飛行距離約430公里，飛行高度約為36公里。

美國與南韓對北韓三度試射飛彈的反應

《韓聯社》報導，在北韓試射飛彈後，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和南韓外長鄭義溶14日在電話中，就射彈問題交換意見。

布林肯重申韓美同盟是維護印太地區和平安全與繁榮的核心軸，並譴責北韓發射彈道飛彈。布林肯指出，北韓發射彈道導彈違反聯合國安理會的多項決議，並強調了韓美日加強溝通的必要性。雙方還就實現韓半島永久性和平、完全無核化，以及抗疫、緬甸和烏克蘭局勢等交換意見。

《紐約時報》分析，這些試驗表明，北韓正在開發更複雜的方法，通過其短程飛彈向韓國、日本和美國的基地投射核彈頭和其他彈頭。分析人士說，自2019年以來，北韓測試的一些飛彈使用了固態燃料，並且能進行空中機動，這使得它們更難被攔截。北韓14日重申其飛彈試驗「沒有針對任何特定國家或部隊，也沒有對鄰國的安全造成任何損害」。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 北韓公布的命中畫面

後續的政治影響

《外交家雜誌》分析，14日的飛彈試驗清楚地表明，文在寅推動的和平進程實際上已經結束，這意味著在文在寅的任期結束之前，不會有「韓戰結束宣言」。

專家預測，北韓將在未來幾個月繼續進行飛彈試驗，因為今年是金日成誕辰100週年和金正日誕辰80週年。美國 塔夫茨大學弗萊徹學院的Lee Sung-yoon教授說，北韓可能會倒過來利用美國和南韓對其飛彈試驗的反應，作為為其軍事活動辯護的藉口。

韓國大學教授梅森・里奇（Mason Richey）表示：「拜登政府未能與北韓接觸，因為北韓目前似乎對接觸不感興趣，至少華盛頓願意為拉攏北韓付出的代價不高。」

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：楊士範