2022/01/18,
健康

無法治癒的「多發性骨髓瘤」，可利用骨髓移植提升存活率

無法治癒的「多發性骨髓瘤」，可利用骨髓移植提升存活率
Photo Credit: iStock

我們想讓你知道的是

因為這個疾病並不會痊癒，所以我們追求的是疾病無惡化存活，疾病無惡化存活期在台灣目前平均，大概3年半左右，如果是長期存活率會更長，因為即使惡化、復發後，後面還有藥物可以做治療。

  • 劉育志醫師：大家好，我是劉育志醫師，歡迎血液腫瘤科王銘崇醫師來到照護線上。

王銘崇醫師：大家好，我是高雄長庚血液腫瘤科王銘崇醫師。

  • 劉育志醫師：我們都曉得多發性骨髓瘤的患者，有可能需要做骨髓移植，請問王醫師，骨髓移植對於多發性骨髓瘤的重要性為何？

王銘崇醫師：多發性骨髓瘤是不會治癒的疾病，我們的治療目標是讓病人能夠長期存活，或是讓他疾病無惡化存活，移植主要的目標是讓病人的存活率增加。

  • 劉育志醫師：哪些人適合骨髓移植？

王銘崇醫師：第一個是以年紀來做區分，以前的年紀可能55、60、65歲，現在有做到70歲，還有做到72歲的，因為這是自體幹細胞移植，所以年紀目前看起來不是大問題。第二個是看病人有沒有其他共病，有沒有心臟、腎臟的問題，這是第二個考量，第三個考量則是病人的意願。

  • 劉育志醫師：移植之前需要做哪些準備？

王銘崇醫師：一定要先把疾病控制下來，控制下來之後再去做移植，才有它的價值。

  • 劉育志醫師：目前的藥物選擇有哪些？

王銘崇醫師：現在藥物選擇分幾大類，第一大類叫做蛋白酶體抑制劑，第二大類是免疫調節藥，第三大類是類固醇，第四大類叫單株抗體，還有最早、最傳統的化學治療，目前是這五大類的藥物。

  • 劉育志醫師：請問誘導治療的藥物，跟緩解率有什麼關聯？

王銘崇醫師：目前主流是叫三合一療法，三合一療法是蛋白酶體抑制劑，加上免疫調節劑，再加上類固醇，如果是選擇第二代免疫調節藥物，加上蛋白酶體抑制劑，緩解率會比較高，深度會比較好。現在也有一個趨勢是四合一，是再加上單株抗體，這個單株抗體加上去，主要的目的是讓誘導緩解的成功機率，及分數可以拉得更好，這樣後續接受自體幹細胞移植時，疾病無惡化存活率可以大幅度增加。

  • 劉育志醫師：很多患者都想要問，有些藥物沒有列入健保給付，使用這些藥物對病情有什麼幫助？

王銘崇醫師：我們做移植之前，要先把疾病控制到效果很好，治療深度越深越好，再去做移植，就會達到我們預期的效果。現在有國際指引裡面會提到，蛋白酶體抑制劑、免疫調節藥，用第二代的免疫調節抑制劑輔助，治療效果會比較好，對於後續做移植的成效，達到預期的效果更好。

  • 劉育志醫師：接受骨髓移植之後，患者的存活大概是怎麼樣？

王銘崇醫師：因為這個疾病並不會痊癒，所以我們追求的是疾病無惡化存活，疾病無惡化存活期在台灣目前平均，大概3年半左右，如果是長期存活率會更長，因為即使惡化、復發後，後面還有藥物可以做治療。

  • 劉育志醫師：骨髓移植完成後，患者可以回到正常生活嗎？

王銘崇醫師：大部分的病人，在前面做誘導性治療時，病人就幾乎可以回到正常生活，症狀也可以得到很明顯的改善。

  • 劉育志醫師：骨髓移植常見的併發症有哪些？

王銘崇醫師：在骨髓瘤裡面做的骨髓移植，是做自體幹細胞移植，自體幹細胞移植不會有排斥的問題，主要併發症是做自體幹細胞移植前，需要打較高劑量的化學治療，這個化學治療會造成血球下降，造成一些黏膜損傷，這個時間較短，大概半個月左右就會恢復。

  • 劉育志醫師：患者要怎麼知道自己復發了？

王銘崇醫師：疾病惡化有兩種狀況，一種是無症狀復發、一種是有症狀復發，通常都是無症狀復發，無症狀復發是從抽血或是小便檢查，我們做追蹤時，根據數值判定是不是惡化、復發。

有一個病患在兩年前來的時候，症狀相當厲害，他是坐著救護車擔架來到門診，因為骨頭疼痛，他已經三個月沒辦法活動，當時的狀況我們判定他沒辦法做移植。經過緩解治療之後，病人治療的效果相當好，在兩個月之後，他可以自由起來活動行走，這位病人狀況恢復到很好後去做骨髓移植，做骨髓移植之後，到目前為止仍持續接受維持性治療，現在的情況相當良好，每個月回診一次。

劉育志醫師：感謝王醫師來到照護線上，我們下次再見，掰掰。

本文經照護線上授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航


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