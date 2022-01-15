新增6例本土、72例境外移入：已有43萬人透過1922平台預約第三劑、春節前還會開放一輪預約

中央流行疫情指揮中心今（15）日公布國內新增78例COVID－19確定病例，分別為6例本土個案及72例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為2例男性、4例女性，年齡介於10多歲至30多歲。

指揮中心提供

指揮中心提供

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為38例男性、31例女性、3例調查中，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自美國（23例）、加拿大（10例）、印尼及越南（各3例）、法國及澳大利亞（各2例）、新加坡及德國（各1例）移入；另27例調查中。入境日介於去（2021）年11月4日至今（2022）年1月14日。

指揮中心提供

指揮官陳時中在記者會上表示，進一步調查發現，西堤餐廳相關已經有11人確診，包含3名員工、2名員工同班同學、1名員工家人、5名顧客，經病毒定序結果確認，都同屬於桃機感染的傳播鏈。

食藥署核准Paxlovid口服藥輸入

另一方面，食藥署於今年1月15日討論輝瑞藥廠的口服抗病毒藥品Paxlovid專案輸入申請案。評估後與會專家建議核准本藥品專案輸入。

食藥署指出，Paxlovid適用於發病5天內、具有重症風險因子的成人，與12歲以上且體重至少40公斤兒童輕度至中度確診者。服用本藥品者應確實完成完整的5天療程。

Omicron的感染症狀

針對Omicron的感染症狀，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，估計前50例感染Omicron出院個案，以成人為主，從發病到解除隔離，中位數12天，包括兩次Ct值大於等於30，住院10至14天，平均為12天。

喉嚨痛為常見症狀，如以案17630相關患者中，有13人出現喉嚨不適，約6成有喉嚨相關症狀，不一定會痛，有時候是癢癢的，有時候疫調回想才有症狀，有時候輕微到不會有警覺心。另有4成沒有喉嚨痛，是以發燒等症狀呈現，不能說喉嚨痛就認定是Omicron，有可能是流鼻水、鼻塞等就像是感冒一樣的症狀為主。

春節前還會開放一輪第3劑預約

指揮中心發言人莊人祥表示，今天（15日）從上午10時開始重啟1922平台提供預約。平台上午10時開啟後，就有76萬人次造訪，截至下午1時，已有43萬人在1922平台完成第3劑的預約。

第19輪的第3劑疫苗預約將在17日到23日提供接種，距離1月31日除夕還有一週。莊人祥說，春節前還會再開放一輪第3劑疫苗預約接種。不過配合醫院作息，因此除夕到初三不提供疫苗接種，初四才會再開打。

雙北想推疫苗護照

《中央社》報導，新北市長侯友宜15日表示，新北第1劑疫苗覆蓋率已達8成1，第2劑覆蓋率達7成5，是推動「疫苗護照」較成熟時機。將先從保護最弱勢的校園開始實施。如果有必要進校園，須出示接種2劑疫苗證明（小黃卡）或全民健康保險卡。

對於台北市、新北市推動防疫護照。指揮官陳時中回應，中央目前有疫苗數位證明，近期也會開放權限使用，但在使用上應注意對人的基本自由限制，不得過於強烈。

台北啟動防疫專責旅館

此外《中央社》也報導，在指揮中心14日宣布啟動確診者分流機制後，台北市隨即開始將劍潭青年活動中心轉型為防疫專責旅館，優先收治20歲到40歲的無症狀患者。台北市長柯文哲表示，劍潭活動中心可以提供234床的量能，加上三軍總醫院、榮民總醫院及聯合醫院和平院區、陽明院區，希望就可以處理台北市所有確診者。

新聞來源

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：楊士範