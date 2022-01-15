2022/01/15,
健康

衛福部批准輝瑞口抗疫服藥專案輸入，陳時中保證首批會在3月前抵台

衛福部批准輝瑞口抗疫服藥專案輸入，陳時中保證首批會在3月前抵台
Photo Credit: AP / 達志影像

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指揮中心指揮官陳時中日前透露，輝瑞口服藥物採購案已進入最後談判階段。根據了解，台灣和輝瑞14日正式簽訂採購合約，預計採購2萬份，首批最快3月前抵台。

（中央社）國內繼1月8日由專家小組審查默沙東口服藥通過EUA專案輸台，中央流行疫情指揮中心15日下午宣布，衛福部食藥署同意核准輝瑞公司COVID－19口服抗病毒藥品Paxlovid專案輸入。

指揮中心指揮官陳時中日前透露，輝瑞口服藥物採購案已進入最後談判階段。根據了解，台灣和輝瑞14日正式簽訂採購合約，預計採購超過一萬份，首批最快3月前抵台。

衛生福利部食品藥物管理署為積極因應COVID－19疫情防疫需求，於今年1月15日邀請國內化學製造管制、藥學、毒理學、臨床醫學等領域專家召開會議，討論輝瑞大藥廠股份有限公司的COVID－19口服抗病毒藥品Paxlovid專案輸入申請案。

指揮中心研發組副組長、食藥署長吳秀梅15日下午在疫情記者會中表示，經評估Paxlovid的療效及安全性、使用的風險效益，並考量國內緊急公共衛生需求，與會專家建議同意依據藥事法第48條之2規定，同意核准本藥品專案輸入。

吳秀梅說，廠商應於專案核准輸入期間執行風險管理計畫，以保障病人用藥安全。Paxlovid適用於發病5天內、具有重症風險因子的成人與12歲以上且體重至少40公斤兒童輕度至中度COVID－19確診者。

吳秀梅說明，服用這款藥品者應確實完成完整的5天療程。使用本藥品時應注意，Paxlovid藥品包裝中有兩種錠劑：PF－07321332及Ritonavir，必須一併服用。若未正確服用恐影響預期的治療效果，使用前應與醫師討論。

指揮中心去年簽約採購一萬人份默沙東口服藥，今年1月8日通過食藥署專家小組審查，取得緊急使用授權（EUA）專案輸台，一萬份用藥最快春節後分批抵台。

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《中央社》報導，陳時中15日下午在疫情記者會中表示，輝瑞口服抗病毒藥品簽訂2萬份採購合同，相信藥物會很快就能到貨，更提到疾管署署長周志浩已經向他「領軍令狀」，保證首批口服藥會在3月前抵台，未來將分批分劑到貨。

在口服藥物到貨前，大多採用症狀治療與支持性療法，協助病人的免疫系統來對抗病毒。

Paxlovid對Omicron是否有效？

《蘋果日報》報導，輝瑞的Paxlovid試驗報告顯示，感染的高風險成人若在症狀開始3天內服用Paxlovid，住院需求可減少89%，5天內服用則可減少88%。

至於對Omicron變異株是否有效？報導中提到，長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如表示，還沒看到針對Omicron對抗病毒藥物影響的研究。不過Omicron發生變異的32個位點都在S棘蛋白，Paxlovid則主要作用在病毒的蛋白酶，從Omicron基因序列來看，並沒有發現2種抗病毒藥物針對的病毒位點有明顯變異，所以學理上推論，抗病毒藥對Omicron仍然有用。

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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：楊士範


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