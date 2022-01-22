醫師圖文解析：手術低體溫影響術後恢復、容易產生併發症，如何維持核心體溫？

「記得很多年前遇過一個90幾歲的老伯伯，本身患有冠狀動脈心臟病，來我們這邊做攝護腺刮除手術，因為攝護腺較大、手術時間較長，手術中出現了低體溫的情況。」台大醫院泌尿部黃國皓醫師回憶，「術後伯伯意識混亂，還引發心肌梗塞，在加護病房住很久。」

「我們骨科的患者也常常遇到低體溫的情況，」台大醫院骨科部吳冠彣醫師說，「尤其在做脊椎側彎手術時，暴露的範圍較大，手術時間較長，患者常常在術後感到寒冷，也容易出現併發症。」

「以前手術的時候，維持核心體溫真的是很讓人頭疼的任務，」台大醫院麻醉部劉治民醫師表示，「如果手術的時間較長、暴露範圍較大，患者的體溫就會一直往下掉，而造成一些麻煩的併發症。如今，熱空氣式保溫毯逐漸普及，終於能夠幫忙解決手術低體溫的困擾。」

泌尿科、骨科手術與手術低體溫

泌尿科手術方式包刮傳統開腹手術、腹腔鏡手術以及達文西機器手臂手術，泌尿部黃國皓醫師說，「相較於其他手術，泌尿科手術過程中，需要使用到大量的水來灌流，很容易導致患者身體的熱量喪失。例如常見的經尿道攝護腺單極電刀刮除手術，過程中可能會使用多達一萬毫升的水，持續帶走熱量，便會造成手術低體溫，影響術後恢復或產生併發症。」

Photo Credit: 照護線上

「除了大量的水容易造成術中低體溫，術中暴露面積較大也會造成手術低體溫。」骨科部吳冠彣醫師接著說，常見骨科手術包括骨創傷、關節鏡、關節重建、脊椎手術、骨骼腫瘤等，骨科開刀的範圍較廣，傷口暴露的情況下容易受環境溫度影響，導致核心體溫下降，「像是脊椎側彎矯正，開刀時間至少三、四個小時，傷口又比較長，若沒有積極保溫，容易造成手術低體溫。」吳冠彣醫師舉例，「另外，像是更換人工關節如膝關節或髖關節，患者普遍年齡較大，本來就屬於手術低體溫的高危險群。有些患者會在術中發抖而影響手術進行。」

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過去的手術常常遇到術後病患遲遲不醒，或是因為併發症而住進加護病房觀察，麻醉部劉治民醫師解釋，「研究發現，有一個相當重要卻容易被忽略的因素，便是核心體溫。當核心體溫小於攝氏36度時，容易引發一系列不良反應，包括麻醉藥物的代謝變慢，導致恢復延遲、凝血功能障礙，導致異常出血、中樞神經系統受影響，而出現意識障礙或昏迷、增加傷口感染風險、心律異常等。」

積極預防低體溫，提升麻醉安全性

手術過程中的體溫偏低，甦醒後患者常會一直發抖，麻醉部劉治民醫師說，除了讓患者感到寒冷不適之外，發抖還會大幅增加身體的氧氣消耗量。年輕一點的患者或許還挺得住，但是年紀大一點的患者可能會無法負荷，甚至因為耗氧量增加而引發心肌梗塞，造成一連串的問題。

核心體溫過低時，單靠蓋棉被通常無濟於事，劉治民醫師解釋，由於麻醉後體溫流失的速度較快，且身體無法藉由顫抖產熱，所以必須利用主動式保溫設備來幫助患者維持體溫。常見的主動式保溫設備包括烤燈、熱水墊、輸液加溫器、熱空氣式保溫毯等。

Photo Credit: 照護線上

「烤燈的效果很差，而熱水墊的接觸面積有限，保溫效果也差強人意。」劉治民醫師分析，「熱空氣式保溫毯是目前較有效率的主動式保溫設備，熱空氣式保溫毯的原理是透過許多小毛孔吹送暖風，持續且均勻地將熱能傳遞到皮膚表面。」

熱空氣式保溫毯的溫度大概在攝氏38度左右，能夠降低患者皮膚溫度與環境溫度之間的落差，減少熱量藉由輻射的方式流失，避免體溫降低，而且能適時的加溫。泌尿科、骨科的手術，經常會使用較特殊的擺位姿勢，利用各種不同尺寸、形狀的熱空氣式保溫毯可以顯著減少手術低體溫的發生。

貼心小提醒

「術中體溫維持穩定，讓手術能進行的更順利，術後也較不會出現劇烈顫抖或相關併發症。」麻醉部劉治民醫師強調，台灣術後加速康復學會與世界同步推廣術後加速康復ERAS（Enhanced Recovery After Surgery）的觀念，利用各種經過醫學實證的方法提升術前、術中、術後的照護品質。

預防手術低體溫是非常重要的一環，善用各種主動式保溫設備，能夠幫助患者順利恢復，也有助於減輕醫護人員的負擔！

本文經照護線上授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航