Omicron來勢洶洶，沒有接種COVID-19疫苗的兒童，確診病例大幅上升

文:來講兒科急診的543-吳昌騰醫師

大流行的殺手Omicron,我們來看一看。

根據美國CDC的數據,Omicron現在占美國COVID-19(嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎)新病例的96.9%。

就在今(2022)年1月10日,美國當日報告了146萬多例COVID-19確診病例,再一次打破世界紀錄!

本周美國每日平均COVID-19病例數為78萬6,064例,比上週增加了47%。

兒童的COVID-19病例則呈「指數級」增長,遠遠超過過去大流行的高峰。

在截至1月6日的一周內,美國兒科醫學會(AAP)報告了超過58萬例兒童COVID-19病例。

這個數字比上週(截至2021年12月30日當週)報告的新增病例32萬5,000例增加了78%,比前兩週增加了近三倍。

所有兒童COVID-19病例中有0.1%-1.6%導致住院。

而美國的福奇博士最近有幾句話令人印象特別深刻!

Many more children will be infected.

Omicron variant will find just about everybody,but vaccinated people will still fare better.