Omicron來勢洶洶，沒有接種COVID-19疫苗的兒童，確診病例大幅上升

文：來講兒科急診的543-吳昌騰醫師

大流行的殺手Omicron，我們來看一看。

根據美國CDC的數據，Omicron現在占美國COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）新病例的96.9％。

就在今（2022）年1月10日，美國當日報告了146萬多例COVID-19確診病例，再一次打破世界紀錄！

本周美國每日平均COVID-19病例數為78萬6,064例，比上週增加了47％。

而美國的兒童確診病例呢？

兒童的COVID-19病例則呈「指數級」增長，遠遠超過過去大流行的高峰。

在截至1月6日的一周內，美國兒科醫學會（AAP)報告了超過58萬例兒童COVID-19病例。

這個數字比上週（截至2021年12月30日當週）報告的新增病例32萬5,000例增加了78％，比前兩週增加了近三倍。

所有兒童COVID-19病例中有0.1％-1.6％導致住院。

而美國的福奇博士最近有幾句話令人印象特別深刻！

Many more children will be infected. Omicron variant will find just about everybody，but vaccinated people will still fare better.

Omicron正以閃電般的速度傳播橫掃全球

在一個又一個國家中，Omicron感染已經超過Delta了！

香港的一項研究表明，Omicron在呼吸道內的「複製速度」比Delta快70倍。

丹麥的一項新研究顯示，Omicron的大部分優勢在於其逃避人體免疫防禦的能力。

丹麥研究人員比較了Omicron和Delta在同一家庭成員中的傳播，得出結論是:

在接種疫苗和加強免疫的個體中，Omicron的「傳染性」大約是Delta變種的2.7到3.7倍。

Omicron傳染力真的這麼厲害

「免疫逃逸」就可能是Omicron看起來如此具有傳染性的主要原因之一。

再加上Omicron出現的另一個關鍵區別是被感染的人變得具有傳染性的速度。

那就是潛伏期！Omicron的潛伏期似乎更短，可以大大加快整個人群的感染速度。奧斯陸一項研究發現潛伏期可能約為三天左右。

這就是大流行殺手！

那我們該如何保護兒童？

尤其是沒疫苗可打的兒童呢？

首先⋯⋯最佳方法是讓他們戴上口罩，但前提是他們能夠戴得住口罩！

在現實世界中，你如果不戴好口罩，迎面而來的：絕對不是愛情、友情，而是疫情！

關於口罩，幾個重點提醒大家一下：

美國CDC建議所有兩歲以上學童在室內都要戴口罩。 布口罩對Omicron是無用的！ 第一線的醫療人員務必要注意，一定要戴上你的N95口罩！

美國CDC正準備更新其COVID-19口罩建議，以強調使用N95和KN95口罩可以更好地過濾病毒。

其次，讓沒疫苗可打的兒童周圍的人都有接種疫苗。

「疫苗接種是我們保護兒童免受COVID-19感染的最佳工具。」

目前美國及歐盟等國已授權BNT及莫德納疫苗開放5-11歲兒童施打。而在美國大約54％的12-17歲青少年和大約16％的5-11歲兒童完全接種了疫苗。

目前在台灣，0-11歲以下小孩目前沒有疫苗！

指揮中心預估今年度下半年可望讓5至11歲兒童接種新冠疫苗。

台灣要加油喔！

但5歲以下兒童目前沒疫苗可打？

關於這點，輝瑞公司表示，預計將在3月底或4月初提供5歲以下兒童疫苗的臨床試驗數據。

這個期間要保護小孩，拜託大家一定要去完整接種疫苗！

另外一點，就是要孩童養成勤洗手的習慣，尤其用餐前一定要洗手，不要用手去摸揉眼、口、鼻。

如此一來，是可以降低感染大流行的殺手——Omicron。

本文經來講兒科急診的543-吳昌騰醫師授權轉載，原文刊登於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航