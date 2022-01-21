《加密貨幣之王》：隨便花一萬個比特幣買兩塊披薩是什麼感覺？

文：傑夫．約翰．羅伯茲

如果你剛好在1980年代中期已經出生而且經常看新聞，應該會覺得咖啡對身體很不好：凱蒂．霍恩（Katie Haun）在新的犯罪檔案上輸入字母「F-N-U L-N-U」（名未知，姓未知）。聯邦檢察官尚未確認嫌犯的身分時，就是以這種方式來指稱嫌犯，念法是「fe-new el-new」。

不管這個嫌犯是誰，霍恩都很慶幸自己有機會追查這個傢伙。

霍恩是個活力充沛的金髮女子，二〇〇九年來舊金山時，是法律界炙手可熱的精英。她曾在最高法院擔任大法官安東尼．甘迺迪（Anthony Kennedy）的助理。那個經驗可以幫她輕易找到任何高薪的工作，她卻選擇到聯邦調查局上班。三年來，她的工作主要是處理加州北區一些最暴力的惡徒，她積極地起訴他們，其中包括幫派大老、殘忍殺害對手的機車幫派。她把他們一一繩之以法，再將他們送進監獄。她覺得這份工作很有意思，但她已經準備好換個沒那麼血腥的新工作。

這個代稱FNU LNU的嫌犯正好符合這個條件，目前看來只有非常粗略的資料。霍恩的上司只告訴她，這個案子涉及電腦及一大堆非法活動。霍恩回憶道：「老闆只對我說：『你有興趣起訴一種名叫『比特幣』的新玩意兒嗎？』當時我連聽都沒聽過比特幣。」

儘管如此，她還是一口答應了。

起訴一種貨幣，這個概念似乎聽起來很荒謬。審判比特幣，就好比在法庭上交互詰問百元美鈔。不過儘管二〇一二年的檢察官不清楚比特幣是什麼，卻知道它周遭正在發生什麼事情，因此對他們來說起訴比特幣很合理。當時數位貨幣在一系列犯罪活動中不斷出現——從洗錢、販毒，到敲詐勒索，都看得到數位貨幣的蹤跡。許多執法人員把數位貨幣與犯罪聯想在一起，他們認為，肯定有什麼黑幫大老涉入。

然而沒過多久霍恩就發現，那個代稱FNU LNU的嫌犯根本不是犯罪頭目或黑幫組織，而是一種全新科技。於是她就像多數對比特幣感興趣的人那樣，開始鑽研這種貨幣。

比特幣的新手很快就發現，這個主題簡直是無底洞，可能需要花數百個小時才能搞懂「雜湊率」（hash rate）、「共識機制」（consensus mechanism）等概念的細節。霍恩不需要知道那些，她只需要懂入門知識就夠了。從最基本的層面來說，她知道比特幣是一種電腦程式，只不過它特別巧妙。任何人都可以下載那個程式，並在家用電腦上執行。它本身單獨來看不是那麼特別，甚至沒什麼用處。

比特幣的神奇之處在於，它在全球成千上萬台電腦上運行。這些電腦合起來創造了一部永久的交易總帳，那份總帳顯示誰正在花用該程式創造出來的數位貨幣。這些電腦合起來，就像個永不停歇的簿記員，記錄著每一筆比特幣交易。二〇一〇年花用的一枚比特幣，如今依然掛在總帳上，每個人都可以看到。今天支付的百萬分之一枚比特幣（沒錯，做得到這樣），幾分鐘內就會出現在帳上，而且永遠不會消失。它無法刪除，每個人都看得到。此外比特幣也使用精密的數學，使每筆交易不論在技術還是法律上都無法反悔或取消。也就是說，一旦成交就是成交了。

交易不是一次只出現一筆，而是每隔十分鐘左右，那群電腦中就有一台會收集最新的一堆交易，把它們塞進名叫「區塊」（block）的電腦程式碼中。每個區塊都會標明前一個區塊，從而產生一長串塊狀相連的交易，名叫「區塊鏈」（blockchain），每個人都能看到。如今，網路上已有很多條區塊鏈，這個術語可以用來指任何依賴多台電腦創造出交易總帳的軟體，但比特幣區塊鏈是史上第一條區塊鏈，也是最有名的。

比特幣區塊鏈上的第一個區塊，出現在二〇〇九年，是比特幣的神祕創造者「中本聰」開創出來的。從那時起，世界各地的電腦陸續創造出五十幾萬個區塊。二〇一九年底，接在第599,999塊區塊之後，第六十萬個區塊誕生了。它就像之前的其他區塊一樣，包含多筆交易，顯示交易者如何使用比特幣。區塊鏈不會顯示每批比特幣究竟由誰擁有，它只會顯示跟擁有者有關的一長串字母與數字。

區塊鏈上的每個人都有一串由數字與字母組成的亂數代碼，稱為地址（address）。覺得這個稱法聽起來很熟悉嗎？那是因為這種字母與數字混雜的概念，在之前提到私鑰時出現過。比特幣的擁有者是以私鑰取得某個地址的比特幣。這裡需要了解的重點是，電腦程式會給每個比特幣的擁有者兩個由數字與字母組成的亂碼：一個是每個人在帳本上看到的地址，另一個是取得比特幣所需的私鑰。

阿姆斯壯設計Coinbase的初衷，是為了免去地址與私鑰引起的麻煩事，讓大家可以像使用網路銀行那樣取得比特幣。對技術人員來說，把私鑰存在隨身碟與特殊軟體錢包上就夠了。但是對多數人來說，那樣做很麻煩，他們比較想透過技術中介：Coinbase。

不過，Coinbase依然是使用區塊鏈。它代表客戶買賣比特幣時，會產生交易，那些交易也會集結成區塊，添加在不斷增長的區塊鏈後方。但除非你知道Coinbase是用哪個地址做交易，否則你很難知道Coinbase參與了交易。這就是比特幣特別的地方：即使區塊鏈是公開的，每個人都看得到，但你不知道某個比特幣是誰的，除非持有者表明那個地址是他的。區塊鏈可能顯示某個地址有價值一百萬美元的比特幣，那個地址可能屬於矽谷某個大人物、俄羅斯某個寡頭富豪，或韓國某個大學生。