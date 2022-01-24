【圖輯】你在通勤時會使用耳機嗎？為了保護聽力，如何避開公車內最吵的地方？

作者：林嘉俊醫師

你在通勤時會使用耳機嗎？

我在搭捷運時很常使用耳機，但經過某些站的噪音特別大，所以都會越開越大聲。

台灣的大眾交通工具平均音量大概是75到80分貝，如果要聽得清楚，耳機音量很常調高到85分貝以上。要注意的是，長期處在85分貝以上的噪音環境，容易造成聽力損傷。

很多人喜歡坐在最後排，但公車內噪音最大的地方是在最後座，因為一般的引擎是設在那邊。公車噪音第2高的位置是在司機後座（有變電箱）。如果要搭比較長程或是上車聽耳機，最好不要坐在這兩個位置。

iPhone的音量總共16格，5格大概是70-80分貝，3格大概是60分貝，如果周圍的噪音大到需要加大音量，這時候最好不要聽音樂，否則可能會影響聽力。iOS14也有即時監測音量的功能，搭配使用會更安全。

因為聽力損傷很難恢復，所以如果出現講話會越講越大聲、一直要求對方重複話語，或是反覆耳鳴，聽到怪聲音，時間超過一周都建議趕快就醫，避免錯估治療的黃金時機。

Photo Credit: 林嘉俊醫師

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航