東加海底火山噴發、海岸湧現大浪，日本對鹿兒島、岩手縣等地發布海嘯警報

南太平洋島國東加（Tonga）的海底火山昨（15）日噴發，時間長達至少8分鐘，東加海岸也湧現大浪。爆發的聲音之大，就連800公里外的斐濟也「如雷貫耳」。

日本氣象廳在今（16）日凌晨對鹿兒島縣奄美群島和吐噶喇群島、岩手縣等地區發布海嘯警報，呼籲民眾立即逃往高處避難。鹿兒島縣部分地區和岩手縣港口邊分別在昨日深夜和今日凌晨測得1公尺高的海嘯波。

噴發時間持續至少8分鐘，紐西蘭總理稱難以與東加取得聯繫

（中央社）南太平洋島國東加發生海底火山噴發，噴發聲音之大連鄰國都能聽見，同時引發該地區多日來第2次海嘯警報，東加海岸昨天湧現大浪。

《法新社》報導，澳洲氣象局（Bureau of Meteorology）在推特上寫道：「在努瓜婁發（Nukualofa）觀察到1.2公尺的海嘯波。」14日火山噴發後，所記錄的最高海嘯巨浪為30公分。

就在14日海嘯警報解除後不到幾小時，東加首都努瓜婁發以北約65公里的洪加湯加－洪加哈派（Hunga Tonga-Hunga Ha'apai）海底火山噴發。

這場噴發持續至少8分鐘，並向空中噴射數公里高的氣體、灰燼和煙霧。當局呼籲沿海居民往高處避難。

斐濟官員說，爆發的聲音之大，就連800公里外的斐濟也「如雷貫耳」。

東加公共服務委員會（Tonga Public Service Commission）昨天表示，民眾應該「遠離警示地區，包括地勢低的沿海地區、礁岩和海灘」。

與此同時，太平洋海嘯警報中心（Pacific Tsunami Warning Center）也對美屬薩摩亞發布「海嘯警告」，稱「海平面變化和強大洋流的威脅，可能會對海灘造成危險」。

太平洋海嘯警報中心表示，在東加發生火山活動後，美屬薩摩亞首都的海平面測量儀測得0.6公尺高的海嘯波。

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）在其Instagram發文表示，海底火山爆發後東加的情形令人十分憂心，該國的通訊因為火山爆發的關係變得十分困難。紐西蘭國防部對和外交部正在設法恢復與東加的聯繫，以利了解能夠如何協助東加。

阿爾登表示她將會在紐西蘭時間下午3時更新相關資訊。

台灣中央氣象局長鄭明典今日稍早在臉書表示，位在台北、花蓮、台東觀測站的氣壓變化也感受到衝擊波的訊號，時間約莫是在昨晚8點。

該則臉書貼文底下有網友詢問台灣是否會出現海嘯，鄭明典答覆「幾乎無感」。

日本氣象廳呼籲務必繼續避難，海上保安廳派遣視船艇和航空機調查災情

（中央社）南太平洋島國東加的火山島15日下午發生大規模噴發，日本氣象廳於16日凌晨0時15分對鹿兒島縣奄美群島和吐噶喇群島發布海嘯警報，隨後又對岩手縣發布海嘯警報，呼籲當地民眾立即逃往高處避難。

《日本放送協會》（NHK）報導，海嘯波已抵達奄美群島、吐噶喇群島以及沿岸地區。氣象廳先前也針對從北海道至鹿兒島縣的太平洋側廣大範圍地區發布海嘯注意報（海嘯高度1公尺以下）。

日本氣象廳原先曾表示，這次東加火山島大規模噴發，日本沿岸地區或許會出現若干潮位變化，但無受害之虞。

已發布海嘯警報的鹿兒島縣奄美大島小湊地區，於15日深夜11時55分觀測到1公尺20公分海嘯波。岩手縣久慈港也於16日凌晨2時26分觀測到1公尺10公分海嘯波。

日本氣象廳呼籲民眾立即逃往高處避難，絕對不可輕忽，因為海嘯可能會一波波來襲，且海嘯波有可能會愈來愈高，務必要繼續避難。

至於發布海嘯注意報（海嘯高度1公尺以下）地域，截至16日凌晨3時30分，觀測到90公分海嘯地點包括小笠原群島的父島、高知縣土佐清水市、和歌山縣御坊市、和歌山縣串本町以及北海道濱中町。

此外，以太平洋沿岸為中心的廣大範圍也觀測到數十公分高海嘯，也有一些地區持續上升中。氣象廳呼籲已發布海嘯注意報的沿岸地區居民，遠離海岸和河川的河口，絕對不可為了好奇而前往窺探。

日本海上保安廳表示，已派遣巡視船艇和航空機前往各地沿岸地區調查受害情況，截至16日凌晨4時，未接獲受害報告。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航