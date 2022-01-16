外交途徑已走入「死胡同」，加拿大外長將出訪烏克蘭嚇阻俄羅斯侵略

加拿大政府昨（15）日表示，外交部長趙美蘭（Melanie Joly）下週將訪問烏克蘭，表達對烏克蘭主權的支持。自從俄羅斯2014年兼併克里米亞半島以來，加拿大一直對俄國採取強硬態度。

俄羅斯與美、歐本週已就烏克蘭危機舉行多輪會談，但未能找到解決方案。分析人士認為，外交途徑已經走入「死胡同」，評估俄羅斯對烏克蘭發動新一波攻擊的可能性增加，全面戰爭也並非毫無可能。

境內烏克蘭後裔人數可觀，加拿大外長：我們必須嚇阻這種侵略行為

（中央社）加拿大政府昨日表示，加國外交部長趙美蘭下週將訪問烏克蘭首都基輔，重申對烏克蘭主權的支持，並強化對抗俄羅斯「侵略行徑」的努力。

路透社報導，莫斯科在俄烏邊境集結超過10萬大軍。美國14日表示，如果俄國無法透過外交手段達成目的，恐會找藉口發動攻擊。

加拿大境內的烏克蘭後裔人數可觀，因而具有政治影響力。自從俄羅斯2014年兼併克里米亞半島以來，加拿大一直對俄國採取強硬態度。

趙美蘭發表聲明說：「俄羅斯在烏克蘭邊界與境內集結部隊和裝備，危害了整個區域的安全，我們必須嚇阻這種侵略行為。」

她表示：「加拿大將與國際夥伴合作，共同維護建構在規則上的國際秩序。」

趙美蘭將與烏克蘭總理史米加（Denys Shmygal）會面，然後前往烏克蘭西部，與2015年起派駐當地執行訓練任務的200多名加拿大部隊談話。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）辦公室表示，杜魯道11日與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）通話，「強調對烏克蘭發起任何軍事入侵行動都將面臨嚴重後果，包括遭到各國協同制裁」。

趙美蘭今天將展開為期一週的訪歐行程，將在布魯塞爾與北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）及歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）會面。她也將走訪巴黎，和法國外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）會談。

烏克蘭危機外交途徑已走入「死胡同」

（中央社）俄羅斯與美歐本週接連舉行會談，但雙方未能找到化解烏克蘭危機的外交解決方案。分析人士認為，這不僅增加俄羅斯對烏克蘭發動新一波攻擊的可能性，全面戰爭也並非毫無可能。

俄羅斯遭控在烏克蘭邊境附近集結約10萬兵力，還要求西方國家承諾，這個親歐盟的前蘇聯國家永遠不會加入北大西洋公約組織（NATO）。

俄羅斯與美、歐本週接連就烏克蘭危機舉行3輪會談，由於西方斷然拒絕俄國訴求的北約不再東擴，俄方代表認為美歐似乎無意與俄國一同化解危機，外交途徑已走入「死胡同」。

Photo Credit: AP / 達志影像 照片最右邊為北約（NATO）秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）本月12日在北約總部與俄羅斯副外交部長格魯希科（照片中間，Alexander Grushko）以及副國防部長福明（Alexander Fomin）碰面。

美方也警告，俄國可能在數週內發起「假旗行動」（false-flag operation，意指偽裝身分、嫁禍他人以誤導公眾的行動），作為入侵烏克蘭的理由。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）表示，「我們掌握的訊息顯示，俄羅斯已安排一組特工在烏克蘭東部進行假旗行動。」她指出，這些特工受過城鎮戰與爆破訓練，以營造烏克蘭準備攻擊東部邊境俄軍的表象。

與此同時，烏克蘭於14日凌晨遭受大規模網路攻擊，西方國家將其歸咎於俄羅斯。部分分析人士擔心，這可能是俄羅斯發動攻擊的前奏。

爭議的可能出路為何？

北約先前已明確表示，永遠不會排除烏克蘭加入的可能性。分析人士則認為，現階段看來，烏克蘭加入北約的機率很低。

華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）歐亞中心（Eurasia Center）副主任哈靈（Melinda Haring）說，「令人遺憾的是，戰爭發生的可能性變高，我們已經陷入真正的僵局。就目前情況看來，俄羅斯和美國的立場是水火不容、無法協調的。」

卡內基莫斯科中心（Carnegie Moscow Center）副主任崔寧（Dmitry Trenin）也說，「從邏輯上來說，缺乏外交解決方案會導致這場危機進一步惡化，而軍事解決方案已被視為可能的出路。」

俄羅斯有何計畫？

分析人士表示，儘管已出現一些不祥訊號，但目前尚無法確認俄羅斯總統普亭的真實意圖。

歐盟智庫「歐洲外交關係協會」（European Council on Foreign Relations）更寬廣歐洲計畫（Wider Europe programme）主任杜穆林（Marie Dumoulin）稱，「是否繼續這些會談，將由普亭決定，現在沒有人知道決定為何。」

可能的軍事行動形式為何？

即使俄羅斯選擇採取軍事行動，入侵烏克蘭，俄方行動也可能不會擴大為「全面戰爭」。

俄羅斯知名安全分析師蘇契可夫（Maxim Suchkov）表示，普亭可能會考慮在2014年併吞的克里米亞半島（Crimea）或烏東分離主義者控制的頓巴斯地區（Donbass）進行飛彈部署等應對措施。

法國智庫「戰略研究基金會」（Foundation for Strategic Research）特別顧問海斯柏格（Francois Heisbourg）認為，另一種選擇可能是將頓巴斯地區與克里米亞聯繫起來，獲得有限的「領土收益」。

根據美國情報部門的說法，針對是否入侵烏克蘭，俄羅斯尚未做出最終決定。一名不願透露姓名的法國外交消息人士也稱，「我不認為有立即入侵的準備。」

軍事行動後果為何？