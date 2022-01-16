美CDC修訂防疫指引「布口罩僅能提供最低保護」，紐時：在東亞各國佩戴醫用口罩早已是常識

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情使得各國政府紛紛呼籲民眾佩戴口罩，不同材質的口罩所能提供的防護效果也不同。美國疾病管制暨預防中心（CDC）前（14）日修訂口罩佩戴指南，明確表示「布口罩」只能提供最低程度的保護，建議民眾「盡量佩戴防護力最高的口罩」。

相較於此，東亞各國的民眾早已習慣佩戴醫用口罩來應對傳染病以及環境威脅，布口罩在東亞地區並不受到民眾喜愛。

美國CDC：修訂反映口罩相關科研成果，聯邦政府計劃向民眾免費提供「高品質口罩」

（中央社）美國疾病管制暨預防中心14日修訂口罩佩戴指南，建議民眾「盡量佩戴防護力最高的口罩」；不過，CDC並未倡導全民改戴N95口罩。

CDC透過官網澄清，「民眾可以選擇N95和KN95等口罩，不須擔心N95供應短缺相關問題。」

CDC建議，美國人應「盡量佩戴防護力最高、貼合臉型，且可以長時間佩戴的口罩。」

該機構強調，希望鼓勵美國民眾戴口罩，而非強迫他們戴上最高等級的面部防護用具。CDC也明確表示，口罩可以提供最佳保護，但「編織鬆散的布製口罩只能提供最低程度的保護。」

「口罩是重要的公衛工具，可防止COVID-19傳播。要記住，不論是戴任何種類的口罩，都比不戴好。」

CDC還稱，修訂後的建議「反映口罩相關科研成果，包括自大流行爆發後，我們在過去2年裡學到的東西。」

總統拜登13日宣布，聯邦政府計劃向民眾免費提供「高品質口罩」。白宮14日也表示，政府將於本月稍晚開始運送5億劑COVID-19快篩試劑，並免費提供給民眾使用。

最近，隨著確診案例激增，越來越多美國人選擇佩戴防護等級較高的口罩。

近日美國每天都會通報約78萬例新增確診（全球最多）、1800例病故，住院患者人數也不斷刷新紀錄。

去年5月，CDC宣布，完整接種疫苗者可不用戴口罩，因為當時COVID-19病例正在減少。到了7月，CDC改口，稱在疫情快速傳播地區，完整接種者在室內公共場所仍應佩戴口罩。該中心本週又說，全美99.5%的郡都在口罩建議範圍內。

全美人口最多的洛杉磯郡（Los Angeles County）將自17日起要求部分雇主提供「醫用口罩」，包括外科口罩、KF94、KN95或N95，給工作染疫風險高的員工。

在美國，戴不戴口罩仍然是個高度爭議的兩極化議題。本週民主黨籍的拜登再度敦促人們戴口罩，並指出約三分之一美國人完全不戴口罩。許多傾向支持共和黨的州份並無口罩規定，而加州等民主黨治下的州份則已重新實施室內口罩規範。

東亞地區多國偏好配戴醫用口罩

《紐約時報》也另外以一篇專文介紹東亞各國「戴口罩」的習慣。該報導指出，美國CDC這次修訂口罩佩戴指南，在東亞國家就顯得沒必要，因為這早已是常識。

報導指出，東亞各國的民眾多年來早已透過口罩來應對傳染病以及環境威脅。大眾早已習慣佩戴醫用口罩來對抗傳染病、過敏，以及污染。民眾若是鼻塞出現在公共場合，也會佩戴口罩來避免影響其他人。

香港在2002-2003年歷經SARS疫情後，醫用口罩就相當常見。官方指引裡會建議民眾佩戴醫用口罩，「布口罩」相關字樣不曾出現過。

中、美兩國的學者曾在2020年春季，對中國佩戴口罩者（職業非醫護人員）進行調查，發現當中有近94%會佩戴可拋式的醫用口罩，當中僅有8.5%表示佩戴的是布口罩。

研究口罩在韓國歷史的釜山國立大學歷史學者玄在奐（音譯，Jaehwan Hyun）表示，2020年稍早，韓國政府在N95口罩缺乏時，曾一度鼓勵民眾佩戴布口罩。隨後在民眾的抗議之下，韓國醫學會作出聲明，表示只有N95級別的口罩才有效。

玄在奐表示，在韓國是不可能見到佩戴布口罩的民眾。「少數的例外是，民眾要抗議可拋棄式口罩對環境造成的傷害時，才會佩戴布口罩。」

目前在日本慶應義塾大學擔任訪問學者的住田朋久（Tomohisa Sumida）指出，日本政府雖然沒有建議民眾佩戴醫用口罩，多數日本人還是知道醫用口罩的效果比較好，甚至在戶外也會持續戴著。

日本前首相安倍晉三2020年春季時曾發給家家戶戶可清洗的布口罩，但並不受到民眾歡迎，部分原因正在於民眾偏好使用醫用口罩。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航