今日本土新增10例、境外移入41例：西堤群聚持續延燒，下輪疫苗預約18日上午開放

中央流行疫情指揮中心今（16）日公布國內COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）新增10例本土個案、41例境外移入。10例本土個案中有6例為1月9日曾到西堤餐廳用餐，指揮官陳時中呼籲近期曾到該餐廳用餐的顧客盡快出來篩檢。

發言人莊人祥則說明1922疫苗預約平台，第19期在今日中午12點截止，總計有87萬4095人預約。下一輪（第20期）將於18日上午10時起跑，與前一輪一樣將按照年齡分流預約。

西堤餐廳群聚持續延燒，疾管署桃機防疫人員染疫

指揮中心今日公布國內新增51例COVID-19確定病例，分別為10例本土個案及41例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為2例男性、6例女性、2例調查中，年齡介於10多歲至50多歲。

陳時中說明，今日新增的10例，其中有6例是1月9日曾到西堤餐廳用餐染疫。另有1例（案17935）為案17774同校不同班的同學，東興國中也再增加一名學生（案17930）染疫。案17934則是在桃園社區採檢站驗出。

陳時中表示，西堤餐廳群聚可能陸續還會有新增確診，目前持續觀察11-12日曾到該間餐廳用餐的顧客。陳時中也再度提醒，民眾近期在餐廳用餐，非必要時還是盡量將口罩戴著。

案17928則是疾管署在桃園機場的防疫人員，其主要工作為協助旅客深喉唾液的收集，以及在發燒篩檢站協助有症狀旅客登記資料。此名防疫人員1月9日PCR結果陰性、14日快篩陰性，15日PCR則呈現陽性（Ct值21）無症狀，疫調及病毒定序進行中。

案17928已匡列職場密切接觸者16人、採檢均陰性，列居家隔離。非密切接觸者74人採檢均為陰性，列自我健康監測。陳時中表示此案還無法完全排除與桃機群聚無關，但推測與桃機群聚相關的可能性不高。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為25例男性、16例女性，年齡介於10歲至80多歲，分別自美國（14例）、墨西哥、印度、菲律賓、澳大利亞、越南及柬埔寨（各2例）、丹麥、法國、加拿大、印尼、英國（各1例）移入；另10例調查中。入境日介於去（2021）年12月22日至今年1月15日。

第19期疫苗預約計87.4萬人預約，下一輪將於18日上午開放

指揮中心發言人莊人祥說明，1922疫苗預約平台第19期預約在今日中午12點截止，總計有87萬4095人預約，各廠牌預約數量以莫德納66萬3997人最多、其次為輝瑞BNT為18萬3312人、高端疫苗2萬2334人，以及AZ疫苗4452人。

下一輪預約將於18日上午10時開放，莊人祥也提醒民眾，莫德納與輝瑞BNT疫苗同屬mRNA疫苗，輝瑞BNT疫苗的副作用相比莫德納低一些，鼓勵民眾也可以選擇輝瑞BNT疫苗。

陳時中說明昨日雖然是週六，疫苗施打數量也多達22萬3197人次。第一劑覆蓋率為80.68％、第二劑覆蓋率72.27％、基礎加強劑覆蓋率0.3％、追加劑覆蓋率為6.66％。

陳時中表示，昨日疫苗主要還是以追加劑為最多，施打了17萬多。

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核稿編輯：翁世航