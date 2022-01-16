2022/01/16,
國際

第10座澳網冠軍夢碎！澳洲法院終審宣判喬科維奇敗訴，將被驅逐出境

第10座澳網冠軍夢碎！澳洲法院終審宣判喬科維奇敗訴，將被驅逐出境
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

合議庭判決出爐後，喬科維奇也發表了聲明，表示自己對法院今日的判決十分遺憾，代表他無法留在澳洲參加澳網。喬科維奇表示，他會尊重法院的判決結果，後續相關的出境事宜，他將會與相關當局配合。

澳洲網球公開賽將於明（17）日開幕，網球名將喬科維奇（Novak Djokovic）的入境簽證上訴訴訟，今（16）日澳洲合議庭作出最終裁決，判定喬科維奇敗訴，他將被驅逐出境，更不用提參加澳洲網球公開賽（Australian Open）。

首席法官艾索普（James Allsop）表示合議庭一致同意駁回喬科維奇的上訴，相關費用也將由這位網球明星支付。判決完整的說明後續擇期公布。

終審判決結果：喬科維奇尊重但十分遺憾，澳移民部長表達欣賞

合議庭的判決等同宣布喬科維奇無緣贏下第10座澳網冠軍，更無法打破紀錄拿下生涯第21座大滿貫冠軍。

合議庭判決出爐後，喬科維奇也發表了聲明，表示自己對法院今日的判決十分遺憾，代表他無法留在澳洲參加澳網。

喬科維奇表示，他會尊重法院的判決結果，後續相關的出境事宜，他將會與相關當局配合。

喬科維奇表示過去幾週以來焦點持續在他身上，令他感到不舒服，「我希望我們所有人現在可以將焦點放在我喜愛的比賽上，我祝福所有運動員、協助比賽的所有工作人員、志工和球迷，一切都好。」

聲明的最後，喬科維奇感謝了他的家人、朋友、球隊、支持者，以及賽爾維亞的民眾們。

澳洲移民部長霍克（Alex Hawke）在得知合議庭判決結果後也作出聲明，表示他很欣賞這次的判決結果，也與他先前的決定是一致的。

霍克表示，澳洲強力的邊境管制政策讓該國在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）大流行期間，成為致死率較低、疫苗接種率高，並且能盡快恢復經濟的國家。邊境保護政策也有助於維護澳洲的社會凝聚力。

霍克表示，一如澳洲人民的期待，民眾已經為此犧牲許多，莫里森政府也十分堅定要繼續擁護這樣的邊境政策。

喬科維奇稍早曾在社群媒體聲稱已取得「醫療豁免」，可在不出示疫苗接種證明的情望下入境澳洲。他5日抵達墨爾本機場後，隨即遭澳洲邊境檢查署取消入境簽證，並將他安置在一間隔離飯店內。後續喬科維奇在律師協同下提出訴訟，澳洲聯邦法院10日推翻政府的決議並釋放喬科維奇。

14日時，澳洲移民部長霍克動用行政裁量權再度取消喬科維奇的簽證。霍克在聲明指出，他基於公共衛生和良好秩序考量，撤銷喬科維奇的簽證，此番決定符合公眾利益。

依據澳洲法律規定，移民部長可援引健康、安全或基於公眾利益及秩序，撤銷簽證。除非另有特定情況，簽證遭撤銷後3年內不能再入境澳洲。

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核稿編輯：翁世航


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