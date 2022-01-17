2022/01/17,
國際

Omicron侵襲美國「一篩難求」：篩檢站耶誕節就擠爆，人人都想確定「我沒事」

Omicron侵襲美國「一篩難求」：篩檢站耶誕節就擠爆，人人都想確定「我沒事」
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

Omicron擁有更強的傳染力和疫苗穿透力，使得美國COVID-19染疫人數直線飆升，意料之外的效應是，自去年疫苗普及、完整接種率接近70％之後需求量漸漸變小的篩檢工具，現在重要性暴增，一篩難求。

文：林宏翰（中央社駐洛杉磯特派員）

清晨寒風裡，洛杉磯郊區天普市（Temple City）公園出現幾百公尺人龍，幾乎繞了公園一圈。隊伍久久才移動幾步，長度有增無減，搶到前面位置的人天剛亮就來，等了三個小時只為了一次PCR篩檢。

2022新年假期後，美國人問候新年快樂之外最熱門一句問候語大概是「去哪裡篩檢不用等？」。Omicorn變種病毒來得快又急，僑民們流傳「身邊沒人確診，代表你沒朋友」；因為疫苗問世而被打入冷宮的各式COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）篩檢，一夕躍升為人人搶破頭的熱門服務。

人人都想確定「我沒事」，去年耶誕節開始每個篩檢站都擠爆

住在附近的辛普森（Howard Simpson）早上6時就來等，他告訴《中央社》記者：「找到篩檢不難，但要花時間。」諸如Walgreens、CVS等大型連鎖藥妝店、社區活動中心、車站都有免費COVID-19篩檢。但從去年耶誕節開始，每個地方都擠爆，必須提前好幾天預約。

於是辛普森跟幾百個附近居民一樣，一大早就來公園排隊，洛杉磯郡警察局今天開設了臨時的篩檢站，提供300個免費篩檢機會。辛普森說，其他地方要等好幾天，相較之下等三個小時不算什麼。

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Photo Credit: 中央社
Omicron變異株大流行，美國COVID-19疫情在新年假期結束之後染疫人數飆升，各地篩檢站出現排隊人潮。圖為洛杉磯郊區天普市（Temple City）公園的篩檢站外，隊伍幾乎繞了公園一周。中央社記者林宏翰洛杉磯攝

郡警局社區諮詢委員會發言人賈西亞（Natalie Garcia）接受《中央社》記者的訪問表示，局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）看見社區有需求，於是在郡警局社區諮詢委員會（Community Advisory Council）努力下，提供檢驗試劑給社區。

Omicron擁有更強的傳染力和疫苗穿透力，使得美國COVID-19染疫人數直線飆升，意料之外的效應是，自去年疫苗普及、完整接種率接近70％之後需求量漸漸變小的篩檢工具，現在重要性暴增，一篩難求。

辛普森說：「Omicron真的不一樣，我們全家在耶誕節團聚，大家都打過疫苗，也打了第三劑加強針，但還是得了。我們症狀很輕，Omicron不像Delta那麼致命，但幾乎每個人都得了。」

Omicron帶來殘酷現實。美國人原本寄望，疫苗一舉把COVID病毒隔絕於自身之外，如今希望破滅，很多人打了3針還是確診。人口約台灣一半的洛杉磯地區，新年第一週每天新增確診三萬到四萬，陽性率約20％。

即便疫情爆發將近兩年，美國人經歷過醫院滿載、街頭淨空、貨架清空等大風大浪，但從來沒有像最近深刻感受「病毒就在你身邊」。

「身邊沒人中獎，代表你沒朋友。」像僑民之間流傳的這句話，聽到某個認真防疫的同事確診、得知幾天前見面吃飯的朋友染疫，這種情形越來越稀鬆平常。因此，篩檢需求大增，人人都想確定「我沒事」。

與病毒共存的世界，為了求學與就業也得搶篩檢機會

藥局、大型藥妝店的快篩試劑從耶誕節就缺貨至今，各地PCR的篩檢站車隊人龍綿延數百公尺，提前幾天預約才能排到，對於近幾日與確診者有緊密接觸、必須盡快得到結果的人而言，顯得緩不濟急。

除了郡警察局提供篩檢站，郡衛生局近日也在大洛杉磯地區廣設分送點，每天限量發放免費快篩試劑，擴大檢驗量能。

篩檢原是美國防疫主力，2020年疫情爆發之後幾個月，洛杉磯地區設立好幾個大型篩檢站，每天可篩好幾千人，居民不論身分或有無健保，篩檢一律免費，政府買單。但在2021年疫苗問世，大型篩檢站消失，紛紛轉型為疫苗施打站。需求減少的情況下，篩檢量縮小，Omicron來襲才出現供不應求的情形。

如今在這個與病毒共處的世界，搶到篩檢機會、拿到陰性證明，除了確保自己與家人安全，同時也為了工作或學業需求。

僑民管仁卿近日在臉書分享，兒子因為公司同事確診，必須得到篩檢，確認陰性才能回到辦公室，但各地PCR檢驗難排、家用快篩缺貨，後來他們聯絡到一家到府服務業者，檢驗師開車到自家門前，於人行道上戳鼻子採檢，15分鐘就得到結果。

把篩檢找到自己家來做，成了應運而生的當紅服務。加州胡桃市（Walnut）的美國慈濟小學也採取了類似的方式。隨著開學日逼近，市面上篩檢一位難求的情況下，校方直接把檢驗所人員請進校園裡，用兩天時間分流，對校內100多名師生做完篩檢。

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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