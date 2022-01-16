2022移工大遊行要求「自由轉換雇主」、免於強迫勞動，雇主方、勞動部怎麼說？

兩年一度的移工大遊行今（16）日在台北車站前展開，要求廢除《就業服務法》第53條第4項，禁止轉換雇主的規定。總共有約400多名移工以及勞團人士參與，高舉標語，高呼口號要求「自由轉換雇主」。

台灣移工聯盟指出，保障移工自由轉換雇主，才能使移工免於「強迫勞動」。另外也有移工指出自己「工作與說好的不同、卻換不得」的困境，而希望可以透過要求自由轉換雇主，改善移工的勞動環境。

移工大遊行，要求「自由轉換雇主」

2022年移工大遊行在今天登場，遊行隊伍由台北火車站出發，行經民進黨中央黨部，最後來到勞動部前抗議，要求廢除《就業服務法》第53條第4項「受聘僱從事第四十六條第一項第八款至第十一款規定工作之外國人，不得轉換雇主或工作」。

有約400多名移工與勞團人士參與遊行。遊行中移工以自己的母語高呼口號，舉起標語，要求「自由轉換雇主」。 。

Photo Credit: 關鍵評論網 / 曾凡芸 印尼籍移工以母語寫下訴求，要求「自由轉換雇主」。

主辦遊行的台灣移工聯盟認為，對勞工來說，「自由選擇工作」是最基本的權利，也是使勞工免於「強迫勞動」的關鍵。然而目前台灣禁止移工自由轉換雇主，導致移工在面臨惡劣的勞動條件下、或者遭受不合理對待時，無法以「離職」作為抵抗的最後手段。也使得離職往往等同於「被遣返」，還必須面對龐大的仲介費貸款。

台灣移工聯盟也指出，換工作在勞動市場中是稀鬆平常的事，另外如果給移工可以自由轉換雇主的權利，雇主就會更積極提升勞動條件以留住勞工，有助於勞動環境的改善，不管對本國或外籍勞工都是如此。

移工：自由轉換雇主，才能保障權益

那麼，來參與遊行的移工，是怎麼想？

「跟雇主提出訴求之後，我有9個月沒有工作也沒有薪水。」來自菲律賓的移工Anna（化名），從台中趕來台北參加移工大遊行。她告訴《關鍵評論網》，自己的上一位雇主，除了要求他照顧長輩，也必須照顧年幼的小孩，而過高的工時與工作量也讓她有些吃不消，因此向雇主提出轉換雇主的訴求。

然而因為雇主在將她開除後卻沒有簽字，因此她有9個月的時間沒有工作、沒有薪水，直到受到桃園市家庭看護工職業工會（Domestic Caretaker Union, DCU） 幫助，才順利解決這個問題，找到新工作。

至於為什麼參加移工大遊行，Anna表示：「還有其他的菲律賓移工，也面臨沒辦法自由轉換雇主、跟我過去一樣的情況，但是沒辦法來遊行。所以我希望可以協助代表他們，來遊行表達訴求。」

同樣來自菲律賓的Annie（化名）則指出，原先與前雇主簽的合約是照顧阿公阿嬤，然而開始工作後，發現除了照顧長輩外，當時的雇主還要求他去協助山上種菜。「但是我的工作應該是家庭看護而已。」她說自己透過撥打1955得到協助，但也曾經遇到擔心她抱怨，而將她開除的雇主。

另一位移工則表示，自己以及其他移工朋友們都曾遇到「做的工作與說好的不同」的狀況，卻求助無門、或不知如何求助，也沒辦法盡快轉換雇主，因而來參加遊行，希望可以保障權益。

Photo Credit: 關鍵評論網 / 曾凡芸 移工高舉標語，要求自由轉換雇主。

對於移工大遊行，雇主方怎麼說？

另一方面，今天早上台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會也針對移工大遊行提及的「自由轉換雇主」召開線上陳抗，要求勞動部應該要「硬起來」，發布禁轉令。身心障礙權益監督聯盟理事長張學恆指出，為了重症失能者的安全，除非不法行為，否則契約效期內不得轉換雇主，也認為一旦能自由轉換雇主，會導致台灣勞動秩序大亂。

台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會也指出，許多有重症照護需求的雇主，在聘請移工之前，就已經透過視訊等方式，先與移工溝通，取得同意後才簽訂契約。而他們也擔心，如果開放移工自由轉換雇主，失智者、脊椎重傷的家屬會缺乏照顧。

對此，台灣國際勞工協會研究員陳秀蓮在遊行前回應，重症病患沒有人照顧，應該要由政府資源進入，而不能只仰賴1個外籍移工照顧。因為移工不是機器人，無法負荷那麼高負擔的照顧。同時也呼籲雇主團體一起合作，盡快終結長照的悲劇。

對於「自由轉換雇主」，勞動部怎麼說？

對於這次的移工大遊行，勞動部回應，《就業服務法》第53條及第59條規定，移工聘僱期間轉換雇主採「原則禁止、例外同意」，除非有不可歸責移工之事由，始得轉換雇主或工作。另外移工聘僱許可期滿時，也可以藉由期滿轉由新雇主接續聘僱。

勞動部也表示，移工轉換雇主的方式，可以到公立就業服務機構辦理媒合登記，或由移工、原雇主及新雇主三方合意轉換。而對於原雇主有違法的情事，移工可以跟新雇主雙方合意轉換。而目前已經透過資訊系統透明化轉換雇主資訊，根據勞動部的數據，現行移工轉換成功率已達90%以上。

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核稿編輯：翁世航