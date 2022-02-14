文字、空間、網絡等多元化「數位足跡」應用，將為社會學研究帶來哪些刺激？

文：蕭遠（Department of Communication, University of Washington）

小時候曾玩過一個叫做《模擬市民》的遊戲，玩家透過在虛擬世界進行不同的選擇，使遊戲角色以不同的方式經歷一生。在遊戲中，人生所有的面向，從生理需求到世俗成就，甚至是飢餓、成就感、金錢等都能以數值化顯現，由玩家進行追蹤。

今日所處的時代，我們不僅是玩家，同時也像是模擬市民本身。日常生活中許多能想到的面向都已電子化，成為我們的「數位足跡」。例如智慧型手錶可以記錄我們的心跳血氧、信用卡紀錄了我們的消費行為、社群網站上打卡紀錄了我們的旅遊與社交。雖然說「數位人生」的概念已行之有年，但人類行為的數位化在近年來急速增長，遠超乎了過往數位人生所能想像的範疇，而此趨勢只會在未來更有甚之。

在社會學當中，數位足跡的資訊爆炸也對於社會學研究產生了深遠影響。在人們使用這些電子媒體的過程中，留下了他們的想法、行動、溝通過程等等。這些紀錄提供了社會學者一個全新的管道來理解社會行為。本文將談談這些數位足跡在社會學的應用，以及使用數位足跡資訊時應留意哪些事項。

多元化的數位足跡應用研究：文字、空間、網絡

數位足跡對人的紀錄相當豐富，社會學者利用數位足跡的方式也相應多樣。本文從三點談數位足跡帶給社會學什麼樣的刺激。當然，數位足跡在社會學的應用相當多元，本文也只能觸及冰山一角。

1. 文字分析：以社群媒體的紀錄為例

自網際網路出現之後，公開的文字撰寫權利就不限於大眾媒體。在網路出現的早期，部落格、網誌就成了一部分人紀錄想法的地方。而在臉書、推特等社群媒體出現之後，公開撰寫的大眾化，又推展到了一個全新的層次。每日有數以百萬計的使用者在他們的社群媒體上紀錄自己的生活、發表對時事的看法、或回應他人的留言。

在社群媒體上的紀錄包含了文字、影像、聲音等不同的面向，但由於影像與聲音在分析上較為困難，以文字分析社群媒體資料的研究仍佔大多數。例如在研究社群媒體對於社會運動的研究中，近年利用文字分析方法的研究漸增。由於使用者中有許多人同時是社運的參與者，透過爬梳使用者對社會運動的描述與互動，社會學者更能理解社運的全貌。

例如在美國黑人民權運動中，推特上#BlackLivesMatter 、#AllLivesMatter的文字，就催化了運動參與者以及反對運動者的集體認同（Ray et al. 2017）。只要檢視使用者是用#BlackLivesMatter或#AllLivesMatter的文字，就能推知這個使用者對於運動的立場。同時，可以透過計算#BlackLivesMatter與#AllLivesMatter在推特上的數量，理解社運與反動社運兩者在社群媒體上的較勁強度。

再舉一例，在2019年香港反送中運動時，許多網路的使用者都在推特、連登論壇等社群媒體上發表自己對運動的看法。有學者就針對這些文字的內容，去理解使用者的道德標準，例如對關懷、公平、忠誠的看法等，以及如何用這些道德標準去檢視香港警察的暴力行為（Wang and Liu 2021）。簡言之、這些學者透過文字去測量社會學的概念（例如集體認同、道德標準等），而與社會科學的理論進行對話。

2. 空間分析：善用「地點」的紀錄

另一個數位足跡研究的重心，在於利用數位足跡的「地點」資訊抓取空間分佈的社會趨勢。舉例而言，許多社群媒體都有「打卡」的功能，而在打卡的過程中，將使用者確切的位置記錄下來。這種紀錄精確到經緯度的小數點以下第五位，且同時紀錄在幾年幾月幾日幾分幾秒打了卡。換言之，數位足跡不僅有空間的資訊、也有時間的紀錄。

當然，不僅社群媒體，手機通話紀錄也有基地台資訊、Email郵件也有IP位址，許多數位足跡都含有對於空間與時間的訊息。學者就透過這些資訊抓取社會的脈動。例如在移民研究中，就有學者透過手機通話位址、Email的IP位址等去測量人群移動的軌跡，進而瞭解哪些地區移民率攀升、而哪些地區移民率下降（Blumenstock 2012; Zagheni and Weber 2012）。

更有潛力的是，學者可以透過地點的資訊，整合數位足跡與非數位足跡的資料。在近期研究中，Kennedy等人（2021）為了瞭解鄰里的種族分布會不會影響租屋市場，抓取了美國租屋網站Craigslist上大批租屋廣告的資料。由於租屋廣告包含了房屋地點的資訊（特別是郵遞區號），Kennedy等人就透過郵遞區號調閱政府資料，查詢房屋所在的鄰里的種族分布，進而研究這些廣告的文字是否會根據鄰里的種族分布而進行變化。

如圖一所示，Kennedy等人發現依照鄰里種族分布的不同，租屋文字著重的面向也不同。在主要種族為非白人的鄰里中（Majority non-White），租屋文字更著重交通的面向。同時，在白人為主的鄰里中，租屋廣告更重視「優質鄰里的魅力」（vintage charm）。換言之，Kennedy等人結合了數位足跡的文字資訊（廣告文字）與空間資訊（房屋的郵遞區號），研究鄰里的種族分布與租屋市場的關聯。