尋求突破國際孤立壓力，緬甸軍政府是否向中國求援備受關注

文：林柏宏

緬甸法院1月10日宣布，前國務資政翁山蘇姬（港譯昂山素季，Aung San Suu Kyi）違反防疫規定等3項罪名成立，再遭判處４年徒刑，消息一出引發歐美各國的嚴詞譴責。觀察人士分析，緬甸軍政府恐因翁山蘇姬事件而持續受到國際孤立，因此只能向中國求援，希望重啟中國對緬甸的投資，並藉由擴大雙邊合作，來改善其遭孤立的困境。

繼去年12月因「煽動叛亂」罪被判處2年刑期後，緬甸前民選領袖翁山蘇姬近日再度因三項指控而受審，緬甸軍事法庭於1月10日裁定她違反新冠防疫規定、非法進口以及持有對講機的三項罪名成立，需再入監服刑４年。

經兩輪的判決後，翁山蘇姬目前共面臨6年的刑期，不過，現年76歲的她還面臨包括貪污在內的其他多項指控，若所有罪名一一成立，總刑期可能超過100年。翁山蘇姬始終否認所有指控，而她的支持者也認為，軍政府對她的構陷是為了使其發動的政變合法化，不讓翁山蘇姬繼續參政。

對於翁山蘇姬的第二輪判決，歐美等國均表示了譴責。

美國國務院呼籲緬甸軍政府立即釋放翁山蘇姬跟其他被不當拘留的人士。

位於挪威的諾貝爾獎委員會除譴責外，還稱這是緬甸軍人搞的「政治審判」。法國外交部則說，緬甸軍政府無端構陷翁山蘇姬，緬甸局勢將更加惡化，同時支持東協（ASEAN）執行先前與緬甸軍政府達成的五點共識，包括結束暴力和促成各方建設性的對話等，以化解緬甸的政治風暴。

蘇姬判刑打臉洪森？柬埔寨調停份量遭疑

就在翁山蘇姬第二輪判決宣布之前，東協輪值主席國柬埔寨的總理洪森（Hun Sen）才剛於1月7日及8日出訪緬甸首都奈比多（Naypyidaw），並與緬甸軍政府領袖敏昂萊（Min Aung Hlaing）會面，成為緬甸軍事政變以來首位訪緬的外國元首。

敏昂萊與洪森在會後發表聯合聲明稱，緬甸歡迎東協的緬甸問題特使參加緬甸軍政府與民間武裝組織的停火談判，也將安排特使與緬甸境內各方的政治勢力會面。聲明還稱，東協的「五點共識」應與緬甸的「五點路線圖」具互補性。緬甸的「五點線路圖」分別指重組聯邦選舉委員會、防控新冠疫情、恢復經濟、與21個民地武組織達成和解，以及一年之內重新舉行大選並將政權移交給新當選的政黨。其中聯邦選委會已完成重組。

洪森到訪受到緬甸軍政府的隆重歡迎，但卻引發反政變民眾在各地示威表達不滿。他們擔心柬國總理來訪恐強化緬甸軍政府的正當性。此外，洪森此行未會見翁山蘇姬，也讓支持者不滿。即便洪森澄清此行並非為緬甸軍政府站台，而是試圖採取「不同方式」來化解緬甸危機，雖然何謂「不同方式」，他並未具體說明。

對此，位於台北的中華經濟研究院（中經院）東協研究中心主任徐遵慈表示，雖然洪森此行對緬軍可說是非常重要的一步，但她分析，基於柬埔寨在應對緬甸危機時顯得被動，各界對洪森出面調停緬甸情勢並不抱太大希望。

徐遵慈告訴美國之音：「東協可以有效發揮功能的空間其實是非常地少，因為五點建議，目前為止（緬甸）軍方願意配合的不多。第二，柬埔寨作為東協的輪值主席國願意出面調停，可是東協內部其實有非常多不同的雜音，包括像新加坡馬來西亞等認為應該有更激烈的制裁，另外一派的話，包括柬埔寨或泰國，是比較屬於消極的態度。」

儘管各界仍不清楚洪森要以何種「不同方式」來緩解緬甸局勢，但徐遵慈認為，洪森前腳剛走，緬甸軍政府就隨即對翁山蘇姬加判4年徒刑，彷彿「打臉」柬埔寨，也削弱了洪森作為調停人的份量。因此，徐遵慈說，如果柬埔寨不夠份量，可能必須期待像是中國、泰國、印度等區域大國，或是美國及日本等民主國家出面介入，才能解決緬甸問題。

洪森結束緬甸行程後，柬埔寨於1月12日宣布，原定於下週1月18及19日舉行的東協外長會議，因部分外長無法出席，將延期舉行。美國《外交家》雜誌（The Diplomat）分析，東協在處理緬甸局勢上已經出現了分歧，特別是部分國家對於柬埔寨可能邀請緬甸軍政府外長溫納貌倫（Wunna Maung Lwin）參加會議表達不滿。

Photo Credit: AP / 達志影像 柬埔寨首相洪森（右二）於2022年1月8日從緬甸返回時走在金邊國際機場。

緬甸和平抗議減 武裝衝突增

翁山蘇姬自去年2月遭關押以來，位於北台灣宜蘭的佛光大學公共事務學系教授陳尚懋曾研判，緬甸軍政府與翁山蘇姬間不存在任何和解空間，軍政府只打算藉由判刑來剷除翁山蘇姬的勢力。

與此同時，陳尚懋說，緬甸的公民抗爭在翁山蘇姬缺席之下，已經邁入了「後蘇姬時代」，也就是，由反對獨裁統治的年輕世代接棒，並試圖以新的模式推翻軍政府。

不過，緬甸反政變民眾除了於洪森來訪期間在各地抗議之外，近期並未再發動大規模的示威來聲援翁山蘇姬或抗議軍政府，他們抗爭的聲浪和規模似乎比去年2月政變爆發初期有所縮小。

對此，陳尚懋分析，這顯示緬甸的和平抗爭已經「疲軟」，因為更多反政變人士認為，加入民間的武裝抗爭，比較有機會改變政治局勢。

陳尚懋告訴美國之音：「對於翁山（翁山蘇姬）的判刑，大家已經蠻麻痺了。其實學生運動或者說這樣的抗議，當然不可能持續太長一段時間，你可以看到，軍方強烈鎮壓下，出去抗議可能真的會有生命的危險，那是不是要做這樣無謂的抗議？與其這樣，不如直接加入反政府軍隊或者是類似組織。」