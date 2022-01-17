奧地利成為第一個實施強制接種COVID-19疫苗的歐盟國家， 違者最高可罰11萬元

（中央社）奧地利2月將實施爭議多時的強制接種法，適用全國18歲以上成年人，違者將面臨高額罰款，使奧地利成為第一個實施強制接種COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗的歐盟國家。

奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）昨（16）日宣布將實施強制接種法，除了孕婦、因過敏、器官移植等健康理由不能接種、以及確診康復6個月內的人以外，所有住在奧地利的18歲以上成年人必須接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，預計2月1日正式實施。

新法上路後警察3月中開始抽查，無法透過服刑取代繳交罰款

按照規劃，新法上路後，政府會先勸導還沒接種的民眾打疫苗，警察從3月中起開始抽查，沒有接種者將被罰600歐元（約合新台幣1萬9000元），收到罰單後的2週內去接種可免罰；如果拒繳，最高可罰3600歐元（約合新台幣11萬元）。

強制接種令在奧地利頗受爭議，去（2021）年11月政府宣布計劃要實施時，全國各地不少民眾上街抗議。

16日記者會一開始，內哈默首先分享親身體驗，表示自己幾天前雖然確診，但症狀不嚴重、也不需進急診室，可見疫苗的效用。

內哈默指出，社會是一個共同體，每個人並非孤立生活，政府有責任保護醫療體系和讓大眾重返自由，接種是讓社會重獲自由的唯一機會；目前還是有太多人沒接種，只要接種率提高，就沒必要再限制民眾的日常生活。

內哈默表示，他能理解有人恐懼接種和不信任政府，因此拒絕打疫苗，沒必要怪這些人，但建議他們聽聽醫生和專家的意見。

鑑於強制接種的爭議性，內哈默領導的政府過去2個月與反對黨密集協商，並請教憲法學者意見。強制接種法預計20日送國會表決，除了反對接種的右翼奧地利自由黨（FPÖ）外，可望獲得朝野一致支持。

奧地利、德國都想推動強制接種，付諸實踐恐十分棘手

歐洲各國為防疫和鼓勵接種，一般來說對沒接種的民眾實施差別待遇。以德國為例，打完兩劑疫苗或康復的人才能到商場購物和在餐廳用餐。德國總理蕭茲（Olaf Scholz）也有意推動全民強制接種，但面臨不小的反彈聲浪。

奧地利成年人口有740萬人，其中完成兩劑接種的有580萬人，接種率約78.5%。強制接種法上路後，奧地利將成為歐盟第一個強制要求成年民眾接種疫苗的國家。

《經濟學人》報導，奧地利和德國都想要在其國內推動成年人強制接種，但要將此一想法付諸實踐十分棘手。

奧地利部分民眾擔心，司法體系可能會因為有不少人寧願繳罰款而不接種疫苗而承受龐大壓力。德國則是到目前為止都尚未有一個專責統計疫苗接種情形的單位，奧地利雖然有專責單位，但也表示需要到今年4月才能將相關事務準備就緒。

另一個顧慮為流行病學上的原因。奧地利、德國兩國所提出的強制接種法是在Delta變異株盛行之際，但假使對抗下一個流行的變異株需要的是改良後的疫苗或是追加劑，法規又該如何調整。對此，專家的看法莫衷一是。

德國綠黨的醫生與衛生政策專家達赫門（Janosch Dahmen）表示，圍繞在新變異株的不確定性給了政府更足夠的理由，去規劃出更為妥善的強制接種法。奧地利一位病毒學家最近則對強制接種持不同意見，表示Omicron的大流行可能會給予群體廣泛的免疫力。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航