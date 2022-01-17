鄭文燦：桃園疫情平均每3天就傳播一輪，家庭與職場的擴大採檢有其必要

（中央社）桃園市長鄭文燦今（17）日指出，這次COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情傳播速度相當快，平均3天內就會傳播一輪，因此在家庭及職場的擴大採檢是必要的。

鄭文燦上午在桃園市府防疫專案會議中表示，這波疫情目前桃園市居家隔離有949人，集中檢疫所達1405人，截至目前為止，社區採檢站共採檢2萬8453人，根據數據顯示，其中除27人是匡列採檢，其他都是自主篩檢出來，可見社區採檢站仍然非常重要。

鄭文燦說，桃園市目前有10個社區採檢站，分別為桃園區中路公園、八德區北區客家會館、大園區大園市民活動中心、平鎮區新勢市民活動中心，以及中壢區中正公園、龍岡採檢站、黎明公園、自強活動中心、東興社區活動中心、南園市民活動中心。

他指出，桃園市昨（16）天共有7所學校宣布今天預防性停課1天，採檢結果有4所學校已出爐為陰性，包括武陵高中、中興國中、中壢國中、中壢家商，因為是昨天深夜採檢出來，因此今天還是預防性停課，明天再復課；另有3所學校，包括中原大學、治平高中、啟英高中，今天會有採檢結果。

鄭文燦表示，另因有學生確診個案的足跡，包括內壢國小、美奇幼兒園及佳音英語元生分校，依規定停課14天。

鄭文燦指出，目前桃園市疫苗接種率雖略高於全國，但仍要努力提高覆蓋率，提升民眾保護力，社區採檢及匡列採檢一樣重要。

他說，這次疫情傳播速度相當快，平均3天內就會傳播一輪，即從被感染到出現症狀具有傳播力幾乎都不到3天，因此在家庭及職場的擴大採檢是必要的。

《聯合報》報導，鄭文燦表示，在1922的預約系統第19期上線前，桃園5天一共接種輝瑞BNT跟莫德納疫苗共12萬5568劑。1922上線後，第19期民眾主要是預約莫德納、輝瑞BNT疫苗，4種疫苗一共有14萬531人預約，其中莫德納預約率高達91.43％，大部分醫療院所及接種站幾乎都滿載，輝瑞BNT的預約率是28.37％，不過輝瑞BNT的保護力也非常好，希望民眾多預約。

《蘋果日報》報導，林口長庚感染科醫師邱政洵表示，桃園社區疫情目前還在可控制範圍，主要是觀察過去一段時間，桃園各醫院不斷對住院病人和陪病家屬篩檢，以長庚醫院來說，篩檢均為陰性，代表疫情尚未大量擴散，所以他認為目前桃園疫情還算樂觀。

不過，他也憂心，Omicron傳染力強又潛伏期短，匡列範圍稍微不完整，每天就要面臨新增1-2位確診者可能把傳播鏈往外推，最後沒完沒了。這幾天新增確診者有些原本沒被匡列居家隔離，僅自主健康管理仍能自由活動，這些人就可能繼續傳播，所以應該擴大匡列送集中檢疫。然而，他也承認如何拿捏匡列範圍是一大難題。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航