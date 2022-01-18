將社區心理衛生中心定位為提供「初級預防、次級諮商與治療、三級復健」的全方位服務機構

文：林家興（台灣師大心輔系退休教授）

行政院在本月13日通過《精神衛生法》修正草案，這次修法的幅度很大，包括五大重點：強調推動心理健康促進、積極布建社區心理衛生中心與多元化社區支持資源、強化病人通報與精進前端預防及危機處理、強制住院改採法官保留原則，以及病人權益保障。我們對於政府透過修正精神衛生法去強化社會安全網的努力和政策表示敬佩和感謝。

根據衛生福利部心理與口腔健康司的規劃，未來幾年將要布建71個社區心理衛生中心（以下簡稱心衛中心），預計到2025年，將會進用800名專業人員，包括心理師和社工師等。每個心衛中心編制主任和執行秘書各一人，中心內部分為個案管理組和心理健康組。筆者想要針對社區心理衛生中心的布建，以及如何提供民眾相關心理衛生服務（修正草案第19條和第27條），提出如下建議。

建議將心衛中心定位為一個提供初級預防、次級諮商與治療、三級復健的全方位服務機構，在行政組織上，比照健康服務中心設為院轄市、縣市政府的二級機關，可以獨立運作，從此不再附屬於醫院或衛生局。本次修法明確將心衛中心定位為一個提供民眾心理衛生服務的機構，取代過去將心衛中心定位為初級預防或行政幕僚的機構，將心衛中心定位為服務機構，提供民眾所需要的心理諮商和心理治療，才真正能夠幫助到需要的社區民眾。

當我們把心衛中心定位為服務機構，在組織設計上，可以比照健康服務中心設置主任和秘書。但是對於中心內部的分組，筆者建議不要分為個案管理組和心理健康組，而要依照人員編制大小彈性分為二至三組。例如分為兒童青少年組和成人組兩組，或者分為兒童青少年組、成人一組（精神病防治）和成人二組（成癮防治）三組。每組由跨專業的專任心理衛生人員組成，包括諮商心理師、臨床心理師、社會工作師，以及心理輔導員等。

根據筆者早年在美國加州社區心理衛生中心的工作經驗，在心衛中心任職的每個心理衛生人員（包括心理師和社工師）都要承擔個案的初級、次級和三級服務，包括初談、諮商與心理治療、個案管理、資源聯繫等。如果依照現在的規劃，把社工師配置在個案管理組，把心理師和心理輔導員配置在心理健康組，我認為這樣做是行不通的，不利於有限專業人力的統籌運用。機構可以根據個案的心理衛生需求，派案給不同專長的心理師和社工師，多數個案的心理衛生服務可以由一位心理師或社工師負責。只有少數個案需要跨專業的團隊來提供服務。

建議在心衛中心內部建立督導制度，心衛中心的主要專業人力是有執照的諮商心理師、臨床心理師和社會工作師，以及沒有執照的心理輔導員、社會工作員、關懷訪視員，以及實習人員。督導制度的實施是由主任督導資深人員，資深人員督導資淺人員和實習人員。督導制度有助於確保心理衛生服務的品質，維護個案的權益和福祉，同時也提升心理衛生工作人員的專業能力。

為了確保社區心理衛生政策的制定和執行，呼籲衛生福利部建議考選部在公務人員高等和普通考試類科中增加心理衛生行政人員，目前心理衛生政策的制定和執行都是由一般衛生行政人員或醫護人員來承擔，筆者認為我們的心理衛生政策如果真的要落實到位，不能不與時俱進的晉用具有心理諮商與心理治療專長背景的心理師。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航