電通集團贏出新高度！連續四年稱霸行銷傳播傑出貢獻獎 2021年橫掃39座獎項創下歷年最佳成績

2021年,電通持續透過跨品牌於創意、媒體、顧客體驗管理等三大專業領域的無界合作全面轉型,積極實踐以客戶為中心的服務版圖,並透過深化整合效益,開創能滿足客戶多元需求的創新服務與解決方案,2021年再獲亞洲知名人力資源雜誌《HR Asia》評選為「亞洲最佳企業雇主獎 (Best Companies to Work for in Asia)」,為全台行銷傳播產業唯一兩度獲獎的企業代表。電通引領業界不斷前行,因此能再創佳績,贏出新高度!得獎重點如下(依金獎得獎數排序):

電通國華突破重圍,破紀錄贏得5金2銀4銅共11座獎項,榮登本屆獲獎最多的代理商品牌。在董事總經理暨創意執行長陶淑真堅持數位轉型再進化,創新多元化之下,除了連續五年蟬聯「年度傑出創新商業模式代理商」金獎寶座,再獲「年度傑出創意代理商」銅獎外;作品類的表現更是豐碩,國內外得獎無數的《來嗑藝術季》囊括「年度傑出包裝設計獎」、「年度傑出視覺設計獎」與「年度傑出媒體創意獎」3座金獎,為foodpanda客戶企劃的《菜鳥決勝點》作品,則獲「年度傑出品牌內容行銷獎」1金獎肯定。

電通mb抱回3金2銀1銅共6座獎項。除了獲得「年度傑出創意代理商」銀獎,榮獲台灣首座坎城娛樂獅最大獎的《信義房屋 信任幸福首部曲》於「年度傑出Campaign獎」、「年度傑出故事行銷獎」再添2金外,電通mb創意長周麗君也因為帶領團隊於創意領域中不斷超越自我屢獲佳績,進而為產業帶來正面能量的卓越表現,獲頒「年度傑出創意領導者」金獎榮耀。

安索帕勇奪2金2銀3銅共7座獎項。首度於「年度傑出數位行銷公司」與「年度傑出數據服務公司」拿下雙金大獎。與Pizza Hut客戶攜手合作的《WoW Project》、《Pasta上市 對不起!義大利人》以及SYM《Limitless線上虛擬車展》…等獲獎作品,則充分展現在品牌創意的設計與創新體驗上,如何結合數位創意、數據、行銷科技與商務思維,為品牌創造社群話題,以及建立對顧客與對品牌有意義的體驗。

凱絡拿下1金2銀2銅共5座獎項。卓越的經營管理和品牌表現,讓凱絡董事總經理盧人瑞榮獲「年度傑出媒體服務公司經營者」金獎肯定,凱絡更連續兩年獲「年度傑出媒體服務公司」銀獎,並於「年度傑出創新商業模式代理商」獲頒銅獎。《NISSAN ALL MEW SENTRA新車上市操作》也分別獲得「年度傑出導購獎」銀獎,與「年度傑出廣告實效獎」銅獎雙料肯定。

貝立德獲頒1金2銀1銅共4座獎項。除了連續兩年蟬聯「年度傑出媒體服務公司」金獎,今年更於「年度傑出創新商業模式代理商」類別更上層樓,獲得銀獎榮耀。另外,貝立德秉持著「Experience Beyond Exposure 體驗超越曝光」的品牌主張,透過2020年成立的「體驗創意中心Experience Creative Center」提供客戶更深入的體驗行銷及創意產出服務,傑出表現也獲得「年度傑出創意團隊」銀獎肯定。與客家委員會合作的《阿婆同𠊎講客,有講客有保庇》作品,則獲頒「年度政策行銷獎」銅獎肯定。

電通行銷傳播集團《小梅夢想城真》翻轉家鄉四年造鎮計畫,透過專業核心能力發揮集團社會影響力,在本屆頒獎典禮中大放異彩,獲頒4銀殊榮。

安布思沛憑藉著績效行銷的專業能力,與執行長蔡秀麗的卓越領導下,分別獲得「年度傑出媒體服務公司」銅獎,「年度傑出媒體服務公司經營者」銀獎等2座獎項肯定,未來,安布思沛將致力成為台灣第一家由績效行銷帶動品牌建立、提供全方位整合媒體服務的代理商。