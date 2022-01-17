2022/01/17,
政治

體現「愛國情懷」，港警1/7將全面改用中式步操

體現「愛國情懷」，港警1/7將全面改用中式步操
Photo Credit: Reuters/ 達志影像

我們想讓你知道的是

香港「回歸」已20餘載，港警此前一直沿用英式步操。這一局面將在今年7月1日徹底轉變。

（德國之聲）轉載港媒消息顯示，香港各大紀律部隊於2021年年初逐步引入中式步操，香港警隊也已決定自2022年7月1日起全面轉用中式步操，除各典禮儀式及結業會操外，各級人員日常也須遵守敬禮等中式步操禮儀。

「一個中國一個步操方式」

香港警方週五（1月14日）表示，整個警隊將從殖民時代的英式步操轉變為中國大陸的正步走方式，以表現出警員們的「愛國主義」。

港警對《法新社》表示，港警部隊積極計劃全面推展中式步操，以「表達愛國主義精神，培養對祖國和香港的熱愛」。

香港警隊於去年4月15日在港區國安法生效後的首個國家安全教育日期間舉辦開放日活動，首次公開展示了中式步操，口令也改為粵語。

2021年2月以來，中國人民解放軍駐香港部隊成員一直在向該市警察教授這項技術。此後，港警在儀式和遊行中採用中式步操。而從今年7月1日起，它將成為警察日常生活的一部分，這一天是香港這個前英國殖民地「回歸」中國25週年紀念日。

聲明稱，香港警察學院亦會在今年第二季為前線人員舉辦舞步升旗工作坊。

1月13日，香港消防隊在一份年度報告中宣佈，將在月底前做出類似轉變。香港海關、出入境和懲教署官員也在儀式上展示了中式步操。

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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