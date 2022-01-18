總價值一千萬獎項！「挖貝提案者大賽」提供完整顧問與行銷資源，目標助40組提案團隊圓夢

群眾集資產業在台灣邁向第10年，產業又有新變革！由台灣最大群眾集資顧問公司「貝殼放大」成立的「挖貝 WaBay」群眾集資平台於1月14日正式宣布，舉辦第一屆「挖貝提案者大賽」，不僅祭出總價值高達一千萬的豐厚獎項，更運用貝殼放大過往協助無數破千萬集資專案的強大專業優勢，提供最多40組獲選提案團隊完整顧問與行銷資源，力求讓好提案能在台灣遍地開花。

徵件對象包含原創產品、社會參與、文化內容等各類型提案，並於即日起至3月31日開放報名，首獎可獲得挖貝 WaBay提供價值300萬元的專案推廣、行銷、顧問資源，而且只要入選決賽便可擁有價值10萬元的行銷資源挹注！歡迎所有符合資格的提案團隊報名參賽。

從根本改善產業，提供完整顧問資源、提升群眾集資原創動能

「挖貝 WaBay」群眾集資平台於2021年4月正式成立，由於看見群眾集資原創性日益降低，以及層出不窮的爭議事件，漸漸讓大眾對產業失去信心，因此挖貝秉持群眾集資「信任」與「責任」原則，鼓勵「原創」和「社會倡議」類型專案，致力和提案團隊與贊助者共創良好的集資環境，希望重建群眾集資產業最美好的的初始信念，成為原創、文化及社會參與團隊最青睞的平台。

適逢整體群眾集資產業在台灣邁向第10年里程碑，也是挖貝平台在成立將滿一週年之際，特別舉辦「挖貝提案者大賽」，以史上最豐厚、總價值高達一千萬的獎項，鼓勵全台與挖貝一樣懷抱著美好理想的團隊，將心中的原創提案實現成真，讓社會產生正向改變，並帶動群眾集資產業正向發展。

總獎項價值千萬！首獎獨得300萬、入選決賽即獲10萬行銷資源

「挖貝提案者大賽」共分為三個組別，包含「原創產品」（具備全新概念的生活原創設計品、3C科技、活動等）、「社會參與」（具有社會公益價值，例如：社會議題倡議、空間再造、教育、在地等）、「文化內容」（影視娛樂、藝文出版、遊戲等），期望凸顯提案團隊本身的原創性以及對社會文化的關注與理念實踐，初賽不限報名組數，最多取40組入選決賽。

在獎項的部分，為了鼓勵更多團隊藉由群眾集資實現理想，「挖貝提案者大賽」跳脫一般平台僅能提供基礎上架指導的限制，透過母公司「貝殼放大」成立以來奠基的紮實群眾集資執行專業，期望在過程中讓提案團隊獲得完整的專業支持，對群眾集資產業具備正確理念；本次祭出總價值一千萬的豐厚獎項，除了專案推廣費用挹注之外，更包含一對一顧問諮詢、對外宣傳資源、海外平台上架評估與輔導等實際支持；「首獎」可獨得價值300萬獎項、「優勝」每組兩名50萬獎項、「入選決賽」最多取40組各獲得價值10萬獎項。

敬請提案團隊把握機會報名參賽，挖貝提案者大賽報名資訊詳見：https://backme.tw/ref/XcxOl/

Photo Credit:貝殼放大

第一屆「挖貝提案者大賽」報名資訊

▶報名時間：即日起至3月31日

▶初賽結果公告：2022年4月20日

▶報名資格

☉設籍台灣

☉具備完全行為能力之自然人或合法登記之法人、團體，未成年提案人則須提供法定代理人同意書

☉報名期間內繳交提案資訊

▶提案組別

☉原創產品組：生活原創產品（設計、餐飲、美妝保養、服飾）、3C科技（3C、科技）、活動（活動、運動、旅行）等提案

☉社會參與組：社會、空間再造、教育、在地等提案

☉文化內容組：影視娛樂（表演、音樂、影視動畫）、藝文出版（印刷出版、攝影、插畫漫畫、藝術）、遊戲（桌遊、紙牌、電動、遊戲設計）等提案

▶獎項福利（總價值一千萬）

☉「首獎」：一名，獎項總價值300萬

專案推廣費100萬

行銷、顧問資源200萬

☉「優勝」：每組兩名，每名獎項總價值50萬

專案推廣費15萬

行銷、顧問資源35萬

☉「入選決賽」：最多取40名，每名獎項總價值10萬

行銷、顧問資源10萬

▶線上報名連結：https://backme.tw/ref/XcxOl/

本文章內容由「貝殼放大」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。