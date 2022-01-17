2022/01/17,
國際

美國洛杉磯貨運列車再度被洗劫，鐵路公司指竊盜案年增160%，呼籲檢方加重執法

美國洛杉磯貨運列車再度被洗劫，鐵路公司指竊盜案年增160%，呼籲檢方加重執法
Photo Credit：AP / 達志影像

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負責運送貨櫃的聯合太平洋鐵路公司指出，2021年的特定幾個月中，竊案數甚至比2020年多了200%。其中2021年10月的竊案最為猖獗，比2020年多了356%。

疫情重創經濟，美國洛杉磯竊盜率增高，而竊賊更將目標鎖定在載滿貨物的貨運列車上。14日洛杉磯再次有竊賊洗劫貨運列車，紙箱、拆開的包裹散落在鐵軌上。

聯合太平洋鐵路公司指出，跟2020年比起來，2021年洛杉磯竊盜案增加了160%，平均每天有大約90多個貨櫃被盜，同時也認為，是因為檢調部門減少起訴輕罪，才導致這樣的竊案越來越多。

美國貨運列車遭洗劫，網購、快遞業者損失慘重

《法新社》指出，14日洛杉磯再度出現竊賊洗劫貨運列車的案件。拆開的包裹四散在鐵軌上，包含亞馬遜（Amazon）、Target、 UPS、 聯邦快遞（FedEx）等網購、快遞公司的包裹，成了竊賊的目標。而這幾家電商、快遞公司，近期也因為洛杉磯不斷增加的竊盜案件而損失慘重。

經過竊賊洗劫後的箱子，部分貨物被留在箱中，包含COVID-19篩檢包還有魚餌等等都有。

Luis Rosas協助鐵路公司打撈被竊賊扔在鐵軌中的箱子。他指出，竊賊使用鋼線剪斷開貨櫃的鎖，並且將偷走的貨物裝上小貨車。

聯合太平洋鐵路： 竊盜過於猖獗，不再經過洛杉磯

除此之外，負責運送貨櫃的鐵路公司也是受害者之一。《CNN》報導，美國聯合太平洋鐵路公司指出，由於竊案激增，會避免安排列車通過洛杉磯。同時更指責刑責過輕，導致犯罪率居高不下。

聯合太平洋鐵路公司12月曾致信洛杉磯檢調機構，指出跟2020年比起來，2021年洛杉磯竊盜案增加了160%，平均每天有大約90多個貨櫃被盜。根據聯合太平洋鐵路公司的說法，2021年的特定幾個月中，竊案數甚至比2020年多了200%。其中2021年10月的竊案最為猖獗，比2020年多了356%。

聯合太平洋鐵路公司也指出，目前已經增加巡邏隊的人數，更試著用無人機、特殊圍欄、非法入侵偵測系統等科技，來協助預防竊賊。同時也與警方合作，在2021的最後3個月逮捕了超過100人，然而效果不彰，因為竊賊只要繳少量罰金，就可以在24小時內獲釋。

疫情影響貨運列車成盜賊目標，聯合太平洋鐵路：呼籲執法部門加重懲罰

《CNN》報導，洛杉磯居高不下的盜貨案件，與疫情導致的貧窮有關係。不過另一方面為了真正根除導致輕罪的社會弊病，例如就業、住居、教育、政府福利與移民等面向的困難，洛杉磯地方檢察官加斯康（George Gascón）改變了低級別犯罪的起訴方式，減少起訴輕罪。而對此加斯康也表示，根據研究結果，大量起訴輕罪，不但不會對社會治安有什麼改變，更可能導致長期的負面影響。

然而聯合太平洋鐵路對此感到不滿，並且呼籲檢方加重懲罰，而美國鐵路協會也對貨運列車增加的竊案感到擔憂。

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核稿編輯：翁世航


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