【書評】圖像小說《瘋人院之旅》：以一種反烏托邦的視角，帶領我們見證烏托邦的幻滅

文：張子午（《報導者》主編，著有《成為一個新人：我們與精神疾病的距離》）

《瘋人院之旅 A TRIP TO ASYLUM：整個世界就是你的精神病院》如同書名與副標清楚表明，這是一個發生在「瘋人院」／「精神病院」的故事，但神奇的是，綜觀全書三百多頁篇幅，精神科醫師的身影——這個被整體社會賦予專業身份來面對與介入人類瘋狂與失序的角色，只出現在一頁，像是個龐大機構內無個性、無面孔、可有可無的行政人員之一。

經過許許多多先行者在醫學與科學領域投注的努力與去污名化過程，難以理解的幻聽、幻覺、極端的憂鬱、無來由的憤怒與暴力⋯⋯種種干擾自身、旁人與社會的情緒與行為問題，逐漸被分類、定義與治療：無論是開立藥物、以談話進行的心理治療或評估送入急／慢性病房住院，精神科醫師都在其中扮演著決定性的關鍵角色。在更廣泛的社會層面，包括近年在台灣不時發生疑似精神病患隨機殺人事件後，精神科醫師所做的司法精神鑑定，更往往是直接影響法官判定被告減刑或無罪的關鍵。

簡單來說，瘋狂與否，精神科醫師說了算，已經是當代社會放諸四海皆準、理所當然的常識。但當我們踏入這間沒有特定時空背景的「瘋人院」／「精神病院」後，赫然發現裡頭是一個不用吃藥、沒有醫師與護理人員的化外之地。

精神病患可以自發的社交、交易物品、舉辦生日派對，各式各樣人際關係在封閉的療養院空間內發生，甚至還能抽菸、用（清潔液當作）迷幻劑、看清涼雜誌自慰、在品味獨具的個人房裡愜意翻閱書刊聽搖滾樂，甚至隨意對其他病患嗆聲、以暴力宣洩情緒、進行「人與人的連結」⋯⋯在一般精神病房裡，鐵定會被醫護人員或警衛保全強力壓制，並約束起來帶送進「保護室」的種種脫軌行為，在這裡都可以自由自在的任意而行，病房日常生活規則跟精神科醫師一樣，全都不存。

Photo Credit: 慢工出版

描繪或呈現精神病房內人性樣貌的作品，在東西方所在多有，從最經典的《飛越杜鵑窩》（One Flew Over the Cuckoo's Nest）、也由小說改編為電影的《女生向前走》（Girl, Interrupted），以及中國導演馬莉近5小時的紀錄片《囚》，儘管呈現禁閉場域內的患者／瘋人的角度各有不同，但精神科醫師／治療者的存在都不可或缺，他們猶如這群瘋人長久以來與正常／體制／社會對抗或妥協的象徵，精神病患並藉由此一過程建構的身份認同。但在《瘋人院之旅》中，此一古典的二元設定（瘋人／醫師、異常／正常、瘋狂／理性）卻完全被架空，取而代之的，是幾乎「無政府」狀態的病患互動與病房場景。

哪來這麼人性的精神病院？其實這並非作者的空想，此一猶如精神病患烏托邦的地方曾經實際存在。

首先是思想上的，上世紀1960年代的歐美國家，由於大型精神病院收容人數持續增加，照護品質低落、病患人權堪虞等問題叢生，加上適逢反建制的反文化運動（Counterculture）風起雲湧，一場「反精神醫學運動」（Anti-psychiatry）應運而生。

在大西洋兩端，知識界旗手揭竿揚起批判大旗，法國哲學家傅柯（Michel Foucault）在1961年出版首部鉅作《瘋癲與文明》，從歷史考察理性世界對於瘋狂的控制與驅逐；同年在美國，社會學家高夫曼（Erving Goffman）則出版《精神病院：論精神病患與其他被收容者的社會處境》，詳細分析精神病院以及如監獄、軍隊、寄宿學校等「全控機構」內，被收容者扭曲的日常生活細節。

再來是現實中的變革，以往動輒收容上千名病患的大型精神病院，也因為政府財政不堪負荷，1960年代後期開始紛紛關閉，在英國與美國開啟一波「去機構化運動」，長期不見天日的病患回歸社區；在1970年代義大利北部亞德里亞海岸的濱海城市的里雅斯特（Trieste），則達到了人類歷史上「解放」精神病患的最高峰。受到傅柯、高夫曼、現象學與存在主義強烈影響的精神科醫師巴薩格利亞（Franco Basaglia）為了打破病患與治療者的權力關係，捲起袖子與他們生活在一起不分彼此，病患不被視為異常的瘋子，組織密集討論會議實踐直接民主，精神病院甚至成為一場集體行動與藝術的場域。

美國自由爵士樂手Ornette Coleman、後獲得諾貝爾文學獎的劇作家Dario Fo，都曾在裡面表演過，病患與藝術家還一起動手打造一隻四公尺高的藍色馬塑像（Marco Cavallo）——紀念曾為這座病院效力的忠實老馬，將它推出病院大門，在嘉年華會的氛圍中遊街，以精神病患的姿態，重新佔有城市。巴薩格利亞的理念迅速感染全義大利，最終達到了政治上的革命，義大利政府在1978年通過180號法案，關閉全國所有精神病院。

現今精神疾病的多元治療模式中，強調回歸社區、嘗試實驗的會所（Clubhouse）或同儕支持模式，很大程度都可回溯當年這股將病人從既有精神醫療體系解放出來的思潮與實踐經驗，然而，戰後全面移植以美國精神醫學會（APA）訂立的DSM診斷系統、將精神疾病視為純粹醫療問題的台灣，無疑對這一段影響深遠的歷史脈絡是空白而陌生的。

Pam Pam Liu的圖像小說，在精神疾病主題的創作與討論方興未艾的2020年破殼而出，不一定是偶然。從每個章節段落前的手寫筆記，就稍可窺見埋藏其中的密碼。她多次引用高夫曼《精神病院》一書裡的句子，在第14章前，還從另一本書引用英國反精神醫學運動大將連恩（R. D. Liang）的話語，這些筆記對照著圖像故事裡的場景，迂迴地穿越一大片空白荒漠，來到精神病患重新拿回主體的世界。