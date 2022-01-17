民進黨團添戰力達61席：林靜儀立法院宣誓就職，會繼續待在陳柏惟的國防外交委員會

台中市第二選舉區立委補選日前落幕，民進黨候選人林靜儀最終以8萬8752票勝出，今（17）日下午2時30分林靜儀也在立法院宣誓就職；民進黨團確定增加1席立委席次，總席次61席。

台中市第二選舉區（沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰）的前台灣基進立委陳柏惟去年10月23日遭到罷免，中選會在今年1月9日舉辦立委補選。民進黨派出在疫情間大有表現替疫苗和防疫政策護航的林靜儀參選，並以8萬8752票贏得選戰，國民黨候選人顏寬恒則則獲得8萬912票敗選，投票率為58.26%。

林靜儀：區域立委的任務會和過去很不同

今天林靜儀在大法官許志雄監誓下宣誓就職，正式就任第10屆立委，宣誓現場除了立法院長游錫堃、民進黨團總召柯建銘、幹事長劉世芳、書記長洪申翰等，另外也是補選出線的台北市士林大同選區立委何志偉，以及同樣在1月9日當天挺過「罷免」投票的無黨籍立委林昶佐來擔任見證人。另外林靜儀的父母今天也陪同林靜儀到場，林靜儀則開玩笑表示，「感謝父母體諒我一直轉行。」

林靜儀在會後受訪時表示，這段時間感謝夥伴們給他很多幫助，大家都非常辛苦，她也要感謝第二選區的選民朋友。林靜儀坦言，自己再次回到立法院，但身為補選的區域立委，和過去擔任不分區立委有很大差別，要服務的對象不同，在生活上、議題上要接觸的，也會比過去不分區立委時接觸的更廣：光譜兩端會更明確，有更大差異，這是區域立委的新任務。所以接下來要如何能夠接觸和照顧到更多弱勢、有需求的在地民眾，是團隊接下來最重要的事情。

由於民進黨在公投、補選連勝，有媒體問及，是否要延續這股氣勢到今年年底再拿下台中市長？林靜儀則表示，短短三個月，中二選區的選民已經經過罷免、公投、補選，她自己覺得有幾個重點，就是不管執政黨、或是任何政治人物都有責任對於重大的政策議題，清楚和民眾說明並爭取支持，不是把哪邊當成票倉、什麼顏色，而是如何讓選民理解並且支持他們推動想要的事情。

林靜儀也說，這場立委補選是台派所有支持者、政治工作者，很難得沒有自己政黨思考，全力來在這場選戰合作，讓她意識到，有共同價值的朋友必須團結，共同捍衛立場，這應該是面對往後每次選戰的態度，不管是過去的選舉，還是年底面對的地方縣市長選舉都是一樣的心情。

對於台灣基進黨的李雨蓁有可能會投入顏寬恆妹妹顏莉敏的選舉與之競爭，林靜儀重申，在這次中二選區，民進黨和台灣基進黨的關係是合作也競爭，共同價值合作，也會良性競爭，這樣政黨才會進步；李雨蓁的選舉規劃還是回到他們的安排。

就職前一天，林靜儀打了追加劑的高端疫苗；除此之外也跟著游錫堃、副院長蔡其昌一起出席台中霧峰民主議政園區的迎新春活動。林靜儀在2014年擔任民進黨婦女部主任，在2016年時，代表團體和專業被列入不分區名單；後來也兼任民進黨國際事務部主任，是民進黨的醫學領域代表人物之一。

不分區卸任後，林靜儀回到中山醫學大學婦產科看診，並取得中山醫學大學醫學研究所博士學位，論文主題為《未成年母親的教育、勞動參與與經濟——以台灣出生世代研究資料分析》。

民進黨再添一席戰力

民進黨立法院黨團目前擁有60席次，扣掉游錫堃和立法院副院長蔡其昌，以及去年宣布退出民進黨、黨團運作的無黨籍立委黃國書，民進黨團的成員包括所有民進黨籍立委，再加上無黨籍立委蘇震清及趙正宇，在林靜儀正式加入後，民進黨團將再添新戰力，總席次達到61席。

林靜儀回到立法院後後，曾被媒體問及進入立院後把目標放在哪？她當時表示，會繼續待在陳柏惟的國防外交委員會，但她比較熟悉的環衛委員會以及地方建設，她也會持續努力，「過去三個月因為罷免公投跟補選來來回回，地方幼托公共休閒空間的需求以及交通等問題。」

這次補選當選人的任期，將至第10屆立法委員任期屆滿日為止。立法院第10屆立法委員為2020年1月11日選出，任期自2020年2月1日至2024年1月31日。

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核稿編輯：翁世航