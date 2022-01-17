今日新增本土17例，其中14例與西堤感染鏈相關，10所學校停課14天

中央流行疫情指揮中心今（17）日公布國內新增65例COVID-19確定病例，分別為17例本土個案及48例境外移入。指揮中心指出，在這17例中，就有14例與西堤餐廳傳播鏈相關。

另外教育部也針對即將到來的學測，公布一系列防疫說明。

新增17例本土，14例與西堤相關

指揮中心今日公布國內新增65例COVID-19確定病例，分別為17例本土個案及48例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為8例男性、9例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為28例男性、20例女性，年齡介於未滿10歲至50多歲，分別自美國（28例）、菲律賓（2例）、法國、愛爾蘭、荷蘭、哥斯大黎加、加拿大、丹麥及德國（各1例）移入；另11例調查中。入境日介於今（2022）年1月2日至1月16日。

指揮中心指出，今天新增的17例本土個案中，就有14例與西堤餐廳群聚相關。其中3例是1月7日染疫，包括1位西堤員工（案18000），另外2位，是西堤用餐染疫孩童的媽媽與阿嬤。先前有1位1歲小孩與1位3歲小孩在前往西堤用餐時染疫，他們的媽媽與阿嬤前往醫院照顧後也確診。

除此之外，餐廳用餐染疫新增8位，其中4位是當天前往用餐的家庭，染疫個案包含媽媽、以及3位小孩，其餘則包含當天也在西堤餐廳辦尾牙的機車行員工。

14例與西堤餐廳相關的個案中，剩下3位則是與西堤相關人員的職場或校園染疫。案17999來自明新科大，是案17932的同宿舍室友。另外2位中，案17972是仁寶電子廠的新增確診個案，案17973是在另一間相對規模較小的電子廠。

其餘3例則為零星個案，其中包含亞東醫院新增1例護理師確診，另外前幾日的聯合醫院仁愛院區確診護理師，其男友也染疫，不過對社區的影響較小。除此之外，也有1例發生車禍後前往醫院，並在篩檢後發現確診。

另外指揮中心也補充說明昨日公布的案17934，源頭尚不清楚，是一位小學生的媽媽，在帶女兒去採檢時，順便篩檢，發現確診。

案17967亞東醫院，進行調查與防治作為

指揮中心指出，針對今日公布的亞東醫院護理師，由於不是專責病房護理師，沒有照顧或接觸確診病患，因而需要進一步調查。

案17967的相關接觸者79人，目前均檢驗陰性，其中19人列居家隔離、60人列自主健康管理，並且會在今日進行二採。

另外病房也已經清消，暫時不收新病人。

案17774西堤群聚案，10所學校停課14天

另外針對西堤群聚案，指揮中心也積極調查中。目前延伸出來有10所學校，會停課14天。其中包含3所國小及附幼、3所補習班安親班，所在班級師生居家隔離，也安排同校師生採檢，另外則有7所學校預防性停課1天。

針對確診個案所在的職場，超過1640人安排採檢，其中1598人為陰性。另外指揮中心也提醒，1月7日至12日曾至西堤餐廳中壢中山站的民眾，要盡速前往採檢。

Photo Credit: 指揮中心

教育部公布學測防疫說明

由於學測將近，今天記者會教育部也出面說明，指出針對學測會做出7點防疫措施，包含：

要全面配戴口罩 管制考場進出動線 考試當日入場要出示身分識別証件與量測體溫 除非為身心障礙、重大傷病、突發傷病考生申請，否則不開放親友陪考 中午用餐使用隔板、節間休息已在原試場為原則 試場保持通風、加強考分區清消作業 勾稽居隔、居檢及自主健康管理考生，至隔離試場應試

而除了以上7點外，教育部指出，也備有發燒試場與備用試場。而針對居家隔離、居家檢疫的學生，會與地方衛生單位勾稽，同時採取隔離試場考試，會有私人一間，而若有症狀，會加上落地隔板。

教育部補充說明，去年指考是在三級警戒之下辦理，當時已採用高防疫規格辦理，而目前學測也會比照當時指考的高規格舉行。另外針對疫情升溫的縣市，會再增設分區學校以備不時之需。例如桃園會新增4個備援分區學校，新竹會增設1個、台北新北則會新增2間。

Photo Credit: 指揮中心

落地採檢分流執行，放寬分流條件

指揮中心表示，1月18日起，會放寬分流條件，20至49歲落地採檢陽性且經現場人員評估，沒有急性身體狀況，可以優先收治於加強版防疫旅館或加強版集中檢疫所。

另外1月15日至17日中午已經轉送28位落地採檢陽性的確診旅客前往檢疫所，同時段落地採檢陽性共63位，分流佔44%。

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核稿編輯：翁世航