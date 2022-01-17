環球晶收購德國世創卡關，力拚1/31前完成，將成為全球第2大矽晶圓廠

台灣矽晶圓大廠環球晶（Globalwafers），收購德國世創（Siltronic）一案卡關，為求突破，環球晶向德國政府提出「特別的系列配套措施」，以減輕國家安全等疑慮，加速收購案的審查進度，盼能於1月31日完成該案，站穩全球第2大矽晶圓大廠的位置，劍指第1名日本信越（Shin-Etsu）。

環球晶併購德國Siltronic，躍升全球第2大

環球晶圓前身為中美矽晶的半導體事業處，在2011年10月完成企業體的獨立分割，其業務包含長晶、研磨拋光、磊晶等服務，並且透過併購成長，取得產能技術，整合美、日半導體整合元件製造廠（IDM）的跨國公司。

公司總部在新竹科學園區，廠房遍布中國昆山、日本、韓國以及歐美等地，產業結構中，為晶圓製造上游廠商，提供大型晶片給下游廠商切割成晶片。自2008年首次收購北美最大磊晶廠Globitech；2012再環球晶收購日本矽晶圓公司；Covalent Silicon，接著2016年收購丹麥Topsil旗下半導體事業群。

2020年12月環球晶與世創，正式簽訂商業合併協議（BCA），供該收購股70.27%，總價為37.5億歐元（1316億元台幣），本來預計，2021年下半年完成最終交割，環球晶將成為全球第2大矽晶圓廠。

不過去年，陸續取得德國、奧地利、韓國、臺灣、新加坡、美國反壟斷主管機關及美國外國投資委員會審查通過，仍卡在德國聯邦經濟部和中國家市場監督管理總局的核准，而該併購案必須於2022年1月底前通過審查。

《關鍵評論網》詢問中美晶業內人士指出，一般來說，這一樁併購案是不會有任何疑慮的，因為矽晶圓業者市占率，第1名是日本信越（Shin-Etsu）市占率達33%，其2是日本勝高（SUMCO）市佔約25%，再來環球晶市佔17%居第3，Siltronic市占率約13%排名老4。

目前由3、4的廠家合併，攻佔第2位，是一個相當正常的商業模式，再加上已經通過許多國家投資委員會審查。他擔心，又是政治凌駕商業的做法，近來半導體相關產業，成為各國戰略物資，在作法上越來越保守。

併購案1月31日前，未能核准交易恐怕破局

世創發出聲明，德國經濟部認為：「以本交易案來看，一份緩解協議顯然不適合用來減輕這樁交易案的相關疑慮」，公司強調，如果1月31日前未能核准，這樁交易恐怕無法完成。

消息人士向《彭博社》透露，環球晶和世創已經提出一系列配套措施，設法緩解反托拉斯（Antitrust laws）疑雲，這些措施包含給予德國政府「黃金股權」（Goldon Share），使德國政府擁有「一股多票」的權利，享有更大掌控公司的能力，甚至得行使特別表決權、依循管道要求取消收購世創，或把關鍵資產賣回德國。

反托拉斯法（Antitrust laws）：防止企業意圖控制價格，壟斷市場的相關法律，以維護市場公平競爭。在台灣，以公平交易法最類似反托拉期法。

環球晶董事長徐秀蘭先前接受德國《法蘭克福匯報》說：「我們仍在等待中國最終批准，所有問題都已有回應答案。」他指出，德國政府可能擔心環球晶圓總部設在台灣而非歐洲。

環球晶強調，2022年產能滿載，尤其是長期訂單、價格已經定案，所有產能已經銷售一空，訂單能見度看到2024年，其中8吋長約期間約3至5年，12 吋則達8年，價格上漲力道更強勁。

業內人士強調，矽晶圓是台積電、聯電等公司重要的原料來源，近年來市況大好，為了穩定台灣國內的上游供給，半導體業內都在看這一筆交易，如果交易案成功，環球晶除了躍升全球第2大半導體矽晶圓廠外，台灣半導體供應鏈將會更完善。

延伸閱讀：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航