2022/01/17,
國際

回望1998年，台灣、德國與匈牙利的三場選舉

回望1998年，台灣、德國與匈牙利的三場選舉
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

陳水扁和施羅德同時貧窮家庭出身的律師，前者真正「年年考第一」，並以第一名在台大法律系畢業；而後者中學時輟學，後來讀夜校考上名校哥廷根（Göttingen）大學，再取得律師資格。

前德國總理施羅德（Gerhard Schröder）的韓國妻子Soyeon，貼出一本1998年的雜誌特刊。這是她丈夫那年當選時出版的，不少人留言道這是他們生命中的特別時刻，勝選的一天還歷歷在目。

留言的人多讚揚施羅德的貢獻。有人說那時還是小孩，但父親希望他明白施羅德勝選的重要；亦有人說因為施羅德而加入社民黨。有位女士留言，說這場選舉剛好在她母親離世後幾個月，她和那時的丈夫一同前往慶祝派對，一面流淚，因為他們等了這天很久，特別是已不在的母親。她說Soyeon也熟悉她的前夫，或許這位韓裔女士聽到後都會很感動，也感念他們當年對丈夫的支持。

施羅德勝選，終結了基民盟16年的管治，也是政治強人科爾（Helmut Kohl）政治生涯的落幕。這對於德國是歷史時刻，有如一年前英國工黨的年輕首相貝理雅（Tony Blair）結束了保守黨18年的統治一樣，帶領國家進入新方向。

這一年，這裡大部分人還未留德，也不會對這場選舉很有印象。但台灣人一定記得，那年的台北市長選舉，陳水扁在八成滿意度下，仍敗給馬英九。前者兩年後卻參選總統，並乘國民黨分裂終結這個政黨在台半世紀統治。有人說，假如陳水扁98年勝選，那他應會一直做到02年，2000年的大選或許也由泛藍勝出，政黨輪替不會有這樣快，也沒有了阿扁八年大力推動的台灣本土化，今天的台灣政局以至台灣人身分認同也會很不同。所以說1998年的市長選舉，改變了以後20年的台灣政治生態，也不為過。

無獨有偶，陳水扁和施羅德同時為貧窮家庭出身的律師，前者真正「年年考第一」，並以第一名在台大法律系畢業；而後者中學時輟學，後來讀夜校考上名校哥廷根（Göttingen）大學，再取得律師資格。兩人都是傳奇。

而在同一年的匈牙利，年僅35的奧班（Viktor Orbán）首度當選總理，他也是律師出身，在任內帶領國家經濟復甦，2002年卻落選，一直到2010才重新上任。之後他的移民政策廣受爭議，以疑歐和反難民聞名，在國內和歐洲評價兩極，並動搖歐盟的整合，也是現時歐洲最具爭議的政治人物之一。

1998年的這三場選舉，改變了歐洲和東亞的政局，二十多年後回望，大家都有不同的感受。

本文獲授權轉載，題目由編輯稍作修改，原文可見於作者Facebook

責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin

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