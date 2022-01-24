《創傷療癒手冊》：為何患者都曾被誤解並誤診過？八個誘發複雜性PTSD的因素

文：艾瑞爾．許瓦茲博士（Arielle Schwartz）

沉重的負擔

弗雷的大半輩子都活在焦慮當中，現在已是成人的他，有兩個孩子要養，還有一份絕不能丟掉的工作。去年他開始有胸口疼痛的毛病，也告訴醫師自己的恐慌症不停發作，還一直失眠。醫師開了抗焦慮的藥物給他，服藥後，他算是撐住了，但讓他總覺得無力又沮喪。幸好這位醫師同時也建議他尋求心理治療。在我們聊到他的出身背景時，他表示自己成長於一個混亂且充滿不確定性的家庭，更說在雙親離婚後，母親就變了。後來在晤談中，我們漸漸卸下了弗雷一直以來背負的不安感。

複雜性PTSD包含了許多不同的症狀，這些症狀常是源自於年幼時遭受到的痛苦與壓力。畢竟早年經驗自然而然地會形塑一個人看待自己與理解世界的觀點，所以療癒就是藉由回憶過去，來尋找釋放沉重創傷的方式，讓你從此可以不再被往事定義，對未來也能有更好的選擇。

複雜性PTSD可能來自於以下經驗：

童年時，與家長或照顧者的關係中充滿畏懼與不確定性，甚至可能令人崩潰的。

曾持續或一再感覺自己被忽視，或曾遭受生理、言語、性方面的虐待。

成長過程曾處於家庭暴力中。

由處於成癮狀態，或有心理疾病但未受治療的照顧者帶大。

曾在幼兒期或青春期等特別敏感的發展時期受到虐待。

曾遭到嚴峻的社交壓力，像是被霸凌、社交障礙，或曾在生活環境中遭遇創傷性事件，卻沒有照顧者保護或支持。

受到歧視或感到無力時，照顧者並沒有幫你說話，或顧慮到你的需求。

你可以將卸下創傷往事的沉重負擔視為一種對自己的深刻照顧，無論這過程看似多麼痛苦。鬆開過去傷痛的回憶，就像搬到一幢更大更寬敞的房子，是在挪出更多正向情緒的空間給自己。不過在回溯往事的過程中，請記得要用自己的節奏行進，以免反被往事淹沒。你將把自己的生命故事帶進覺知的視野之內，讓傷痛不必再躲藏，更能讓每一片記憶都適得其所，得以受到關注與了解，進而與之和解。

常見的誤診

許多有複雜性PTSD與解離病史的患者，都曾被誤解並誤診過，甚至遭遇不合適的藥物治療。從以下這些原因，我們可以了解到為什麼會如此：

複雜性PTSD並沒有被列在《精神疾病診斷準則手冊》（DSM‒5）裡：儘管這項提議經過了不少人的深思熟慮，但無論是複雜性PTSD，還是發展型壓力，最後都沒有被列入臨床上使用的最新版《精神疾病診斷準則手冊》。該手冊中所列出PTSD的症狀與影響，大多與複雜性PTSD相符，兩者之間的症狀有九○％是一樣的。 其他伴隨複雜性PTSD而來的疾病診斷，掩蓋了它本身的存在：有時候要精確地診斷出一項疾病是很困難的，因為不同的病症可能會同時存在，我們稱之為「共現」（co-occurrence）。例如：一個曾遭忽視或虐待的孩子有較高的風險罹患焦慮症、憂鬱症、學習障礙等；然而有這些症狀的孩子同時也會有較高的受虐風險。 複雜性PTSD的症狀看起來像是其他疾病：有時複雜性PTSD的症狀會貌似其他病症，比如當一個孩子或青少年曾受到虐待或忽視時，他們看起來可能是有些衝動、焦慮、憤怒，以及（或）憂鬱的樣子。若沒有深入了解他們的成長環境，可能會被不精確的誤診為雙極性疾患、焦慮症或重鬱症等。

以下是一些常見的誤診，或與複雜性PTSD共現的診斷：

邊緣型人格障礙或其他人格障礙。

雙極性疾患。

注意力不足過動症。

感覺處理障礙。

學習障礙。

焦慮症。

重鬱症或煩躁不安。

身心症：心理的疾病透過生理症狀體現出來。

物質濫用或依賴。

由心理師、精神科或身心科醫師一起合作以確立精準的診斷，也是療癒的一個要素。適當的診斷並不是為了要令人為此羞恥，而是要為康復與療癒指引出正確的方向。

八個誘發複雜性PTSD的因素

兩個有相似成長背景的人，為什麼會有不一樣的人生呢？生長於同一個家庭裡的兄弟姊妹，為什麼只有一個會感覺備受創傷？複雜性PTSD的誘發與表現有多重因素，不只是受童年的創傷經驗所影響。讓我們來看看為什麼有些人在經歷創傷後，身上會比較容易發展出負面反應。

1. 強度大小、歷時長短、時機：當一個人所經歷的虐待與創傷時間越長、強度越大，越有可能誘發複雜性PTSD，這一點毋須贅言。創傷發生的時間點也是一個需要納入考量的因素，因為孩子在成長的關鍵期，最容易受到壓力影響，像是出生後的三年，是神經系統極度脆弱的時候，或是自我認同正在成形的青少年時期。

2. 基因：研究指出，包含了PTSD在內的焦慮症。常會出現在同一個家庭裡頭。雖然說基因不是直接導致PTSD的原因，但若一個人的雙親有相關病史，他在遭遇創傷事件後，則較有可能發展出PTSD。研究顯示，患者的孩子在生理上的確會有這樣的傾向。

3. 環境：患有PTSD的家長，會用較不同的方式來對待他們的孩子，因此孩子的照護與依附的形成造成較大的干擾。患有PTSD的母親會較容易過度保護孩子，同時也會對事情過度反應，使得孩子感覺自己被冒犯時，也會認為被丟下了。若孩子因而產生恐懼或憤怒，便會形成互虐的循環，導致家長變本加厲地虐待孩子。

4. 子宮內影響：若母親在懷孕時遇到可能導致PTSD的創傷事件（像是九一一事件），孩子出生時體重會較輕，體內的可體松（一種因應壓力的化學物質）濃度會升高。雖然這個影響不必然會導致孩子在童年遭受到虐待或忽視，但是有這樣的經歷的孩子可能較難安撫，較容易哭鬧，也較有可能罹患PTSD。

5. 家庭動態：在每個孩子出生後，家長之間的關係也會因此有所變化。會影響到家庭裡動態的因素包括：家長對孩子性別的接受程度、是否準備好生小孩、懷孕與生產過程中發生的事。例如：意外懷孕或本來沒有打算要生的小孩，可能導致家長對孩子的埋怨和憤恨，或是孕期過於艱難與創傷性的生產過程，都可能導致家長拒絕或責怪孩子。

6. 模仿典範：成長在受虐環境中的孩子，較有可能處於多重危險因素中，像是受到醫療照護不穩定，或是缺乏養成良好衛生習慣的模仿對象，或是生活中缺乏對有益健康行為的支持，比如運動或健康的飲食；同時也可能導致過度模仿環境中的高危險行為，比如吸菸或吸毒。

7. 學習障礙或注意力不足過動症：學習障礙（包括注意力不足過動症）與童年時遭受虐待兩者之間有相當高的相關性，影響更是雙向的。受虐的孩子較有可能因慢性壓力和創傷影響到腦部的發展，因此導致學習障礙；反之，有學習障礙或是注意力不足過動症的孩子遭遇到虐待的風險較高，出於家長對孩子的不理解或是因孩子認知上的差異，容易分心或衝動而被激怒。

8. 缺乏韌性因子：韌性因子指的是能保護一個人的資源，像是雙親是否有能力減輕童年創傷所造成的影響。研究顯示，即便家長本身疏於照顧，但一個人若能與環境中任何一位懂你也會保護你，甚至好好栽培你的成人建立依附關係，就可以減輕童年創傷事件的影響。其他的保護性因子包括：是否參與過家庭以外的活動，並建立起良好的人際關係等。當一個人缺乏韌性因子時，被忽視與虐待所造成的影響，還可能會因為體認到周遭的人都無法保護自己而倍增。

依附理論與複雜性PTSD

依附理論解釋了當一個孩子和主要照顧者分開時，他會有什麼樣的反應。「依附」是指兩個人之間的情感連結，最一開始存在於照顧者和嬰兒之間，而這項連結會爲孩子往後的人生，提供形成健全關係的基礎。在嬰幼兒時期，若我們可以安心地依靠一位敏銳且有愛，行為又可預期的照顧者，便能建立安全的依附關係，因為一位敏銳的照顧者能讀懂孩子有需求時的訊號。有時候嬰兒哭泣的原因是很難理解的，他是餓了還是累了或只是需要抱抱呢？