新加坡政府嚴管加密貨幣，頒指引禁業者向公眾行銷宣傳

新加坡金管局（MAS）1月17日宣布，國內數位付款代幣（digital payment token，簡稱DPT）業者不得向公眾推廣加密貨幣交易。金管局警告，DPT的價格波動劇烈，而且受到投機活動影響，交易風險很高，所以不適合一般大眾。

《聯合早報》報導，根據新加坡金融管理局公佈的指導方針，規定DPT服務供應商不應從事加密貨幣服務的行銷或宣傳，無論是公共交通工具、交通場所等公共區域，或通過第三方宣傳，而第三方即廣播與印刷媒體、出版物、社交媒體、網紅或第三方網站，也不可提供實體自動提款機給用戶使用。金管局強調，DPT服務供應商只允許在自家公司網站、應用軟體或官方社交媒體帳戶進行行銷或宣傳。

《路透社》報導，由於相對清晰的監管和運營環境，新加坡是加密貨幣公司的熱門地點，而且是全球開發正式許可框架的先驅之一，但最近新加坡當局卻一再提出對加密貨幣交易風險的警告。金管局助理董事總經理（政策、支付和金融犯罪）Loo Siew Yee在一份聲明中表示，金管局強烈鼓勵區塊鏈技術的發展，以及加密貨幣的創新應用，但強調加密貨幣的交易風險很高，不適合普通大眾。

虛擬貨幣交易所幣安撤出新加坡

回顧《聯合早報》去年11月3日報導，新加坡金管局長孟文能宣布，雖然各國政府對加密貨幣投資活動的態度呈兩極化，但新加坡已立志成為全球加密貨幣樞紐，官方會強化監管，並不會打壓或禁止。不過同年12月13日，全球最大虛擬貨幣交易所之一幣安宣布，其子公司Binance Asia Services放棄申請新加坡執照，結束了2年的努力。

根據《聯合早報》，早在2020年1月28日起生效的「付款服務法令」（Payment Service Act）規定，所有在新加坡從事付款活動的公司，都須向有關當局申請執照，而目前只有三家DPT業者獲得正式執照，包括星展集團旗下的證券業務星展唯高達（DBS Vickers）、澳洲加密貨幣交易所Independent Reserve，以及當地金融科技新創公司FOMO Pay。另一方面，新加坡交易所（SGX）也在去年11月2日宣佈，首次將iEdge比特幣指數的執照發放給當地數位資產託管商Propine。

儘管新加坡也擁抱加密貨幣的趨勢，但也嚴管業者的活動。《天下雜誌》報導，相當看好新加坡的幣安，始終想將新加坡打造為區塊鏈創新與育成中心，但孵化器申照之路卻不順遂；去年9月，新加坡金管局將幣安國際網站Binance.com列為「投資者須警惕名單」，並下令禁止幣安向新加坡居民提供受到監管的支付服務後，最終在12月13日，幣安宣布Binance.sg將在2022年2月13日前結束運營並關閉。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範