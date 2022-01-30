【小說】洛夫克拉夫特《無名之城》選摘：朋友口齒不清地低語後，成了一動也不動的破爛肉塊

文：H.P.洛夫克拉夫特（H.P. Lovecraft）

獵犬

我記得我們如何用鏟子挖掘盜墓賊的墳墓，還有受當時光景影響而感受到的刺激：我們本身、墳墓、觀望萬物的蒼白明月、駭人陰影、醜陋樹木、龐大蝙蝠、古老教堂、舞動鬼火、噁心臭味、輕聲呼嘯的夜風，與來向不明的古怪微弱吠叫，我們也難以得知吠聲是否確實存在。

隨後我們挖到了某個比潮濕腐土更堅硬的東西，並發現一只腐爛的橢圓形箱子，上頭沾黏著長年未經翻攪的土壤中，殘留下來的礦物。箱子堅固又厚重，不過整體已經相當老舊，因此我們最後成功將它撬開，望向裡頭的內容物。

令人驚奇的是，儘管歷經了五百年，裡頭的物體大致上依然健在。雖然骨骸遭到行兇生物大口咬碎了許多地方，但整體依然出奇地牢固。我們竊喜地盯著乾淨的白色頭骨，和它修長堅硬的牙齒，與沒有眼珠的眼窩，其中曾閃爍著和我們非常相似的陰森光芒。

棺材裡放了一只設計奇異的護身符，顯然是掛在亡者的脖子上。巧妙的東方工藝將一小塊綠玉，雕琢成造型出奇傳統的塑像：那是隻蹲踞的有翼獵犬，或是某種臉龐近似犬科動物的人面獅身獸。它五官的神情令人感到極度不安，也讓我們立刻感受到死亡、獸性與惡意。基座上有段以聖約翰與我都不懂的文字所組成的銘文，底部則刻了一只醜陋又凶悍的骷髏頭，彷彿是工匠留下的印記。

一看見這只護身符，我們立刻明白必須得到它，這項寶藏，是我們在這古老墓穴中唯一需要的戰利品。即使我們不熟悉它的輪廓，也依然渴求它，但當我們更仔細地觀察時，發現它並非全然陌生。

儘管對熟知藝術與文學、心態理智又平衡的讀者們而言，護身符相當怪異，但我們認出，這正是阿拉伯狂人阿布杜・阿爾哈茲瑞德，在禁忌的《死靈之書》（Necronomicon）中提過的物品：是位於中亞、凡人無法抵達的冷之高原（Leng）中的食屍邪教，所擁有的可怖靈魂符號。我們曾仔細鑽研過那位阿拉伯惡魔學老學者所描述的不祥輪廓，他寫道，這種外型出自某種神祕的超自然邪靈，祂們會騷擾並啃咬亡者。

我們抓起綠玉護符，對擁有者眼窩凹陷的蒼白臉孔望了最後一眼，隨後埋起墓穴，讓它恢復到一開始的狀態。當我們快步離開這座詭譎地帶時，聖約翰將偷來的護身符放入口袋，我們則似乎看到蝙蝠群降落在我們先前洗劫過的土地上，彷彿正在找尋某種受詛咒的不淨食物。不過秋月的光芒微弱又蒼白，使我們無法確認真相。

此外，隔天搭船從荷蘭返鄉時，我們也隱約聽到遠方傳來的低微吠叫，彷彿來自遠景中的某種巨大獵犬。但秋風發出虛弱悲鳴，我們也無從確認事實。

我們回到英格蘭後不到一週，就開始發生怪事。我們過著隱居生活：沒有朋友並孑然一身，居住在古老大宅中的幾座房間內，也沒有雇用僕人，宅邸則位於荒涼且罕有訪客的高沼。因此，我們的家門鮮少傳來訪客的敲打聲。

但現在，夜間出現某種持續不斷的摸索聲，使我們感到憂心。聲音不只在門邊出現，也從樓上和樓下的窗戶傳來。有次我們覺得，當月光照在圖書館窗戶上時，有個龐大的黯淡軀體擋住了窗口，另一次我們則彷彿聽到不遠處傳來呼嘯聲或拍打聲。

每次事件都找不出線索，我們也開始將原因歸咎於想像力，當我們以為在荷蘭教堂墓園中聽到遠方的狗吠後，叫聲便在我們耳中盤旋不去。目前玉製護身符擺放在我們博物館內的一處壁龕中，有時我們會在它前方點燃飄出古怪氣味的蠟燭。我們在阿爾哈茲瑞德的《死靈之書》中讀到諸多關於它特質的知識，以及亡魂的精髓，和它象徵的物體之間的關聯，並對此感到不安。

接著，恐懼就此到來。

一九某某年九月二十四日晚間，我聽到房門傳來一下敲擊聲。我以為那是聖約翰，便要對方進來，但外頭只傳來一陣尖銳的笑聲，而且走廊上空無一人。當我叫醒熟睡的聖約翰時，他聲稱對此一無所知，也和我同樣感到擔憂。當晚，從高沼遠方傳來的微弱狗吠聲，對我們而言，成了明確的恐怖事實。

四天後，當我們都待在隱密博物館中時，通往祕密圖書館階梯的單一房門前，傳來了微弱又謹慎的搔抓聲。我們對不同地點有所警戒，因為除了對未知的恐懼外，我們總是害怕有人會發現自己陰森的收藏品。

我們熄掉所有燈火，走到門邊並將它猛地打開，這時立刻感覺到一股來源不明的氣流，並聽見某種逐漸遠去的怪異聲響，其中混合了沙沙聲、竊笑聲與吱喳講話聲。我們沒試圖斷定自己是瘋了、在作夢，或依然維持理智。然而憂心忡忡的我們，發現那虛無飄渺的說話聲，鐵定使用了荷蘭語。

之後，我們便活在逐漸高漲的恐懼與驚奇之中。我們大致認為，兩人因充滿異常刺激的生活而一起發瘋了，但有時我們偏好把自己戲劇化地想像為，某種神祕又駭人危機下的受害者。怪異事件現在發生得實在太過頻繁。

某種活生生的邪惡物體，似乎在我們寂寥的房屋中肆虐，我們也無法猜出那東西的底細，而且每天晚上，那股邪門吠聲總會從強風吹拂的高沼上飄來，音量也變得越來越高。十月二十九日，我們在圖書館窗口下的柔軟土壤上，發現一連串無可名狀的腳印。這些腳印和以前所未見、數量逐漸增加的大量巨型蝙蝠同樣令人瞠目結舌，蝙蝠群則糾纏著古老宅邸。